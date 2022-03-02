مقتل 21 وإصابة 112 آخرين في استهداف مركز الشرطة الإقليمية في “خاركيف” الأوكرانية (شاهد)

وطن – تعرض مركز الشرطة الإقليمية في مدينة “خاركيف” الأوكرانية لقصف صاروخي عنيف من قبل القوات الروسية.

وتداول الناشطون مقاطع فيديو تظهر مبنى الشرطة الإقليمية عقب تعرضه للقصف بالصواريخ الروسية، فيما ظهرت النيران وهي تشتعل فيه.

وبحسب الفيديوهات التي رصدتها “وطن”، فقد تسبب القصف الوسي بدمار كبير للمبنى الذي يعتبر مبنى مدني، وفقا للقوانين الدولية.

ووفقا للمعلومات، فقد تسبب القصف على “خاركيف” ومركز الشرطة الإقليمية فيها اليوم، الأربعاء، بمقتل 21 شخصا وإصابة 112 آخرين.

يأتي هذه في وقت هبطت فيه قوات المظلات الروسية في خاركيف وهي ثاني مدينة في أوكرانيا اليوم الأربعاء وسط قتال عنيف.

وأعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسية محمولة جوا نفذت ليل الثلاثاء/الأربعاء إنزالا في خاركيف (شرقا)، ثاني كبرى مدن البلاد. مؤكدا أن قواته تخوض قتالا ضاريا ضد هؤلاء “الغزاة”، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال الجيش الأوكراني في بيان على تطبيق تليغرام إن “قوات روسية مجوقلة هبطت في خاركيف وهاجمت مستشفى محلياً”، مضيفا أن “هناك قتالا يدور الآن بين الغزاة والأوكرانيين”.

وقال مستشار لوزارة الداخلية الأوكرانية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء. إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 35 في ضربات صاروخية شنتها القوات الروسية على وسط خاركيف.

وقال المسؤول في وازارة الداخلية: “لم يتبق عملياً أي مناطق في خاركيف لم تسقط فيها قذيفة مدفعية بعد”.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء. إن القوات المسلحة استولت على مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا. حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

(المصدر: تويتر – وطن)

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