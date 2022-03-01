حقيقة مفاوضات الزمالك مع باتشيكو لخلافة كارتيرون

وطن – رد وكيل أعمال المدرب السابق لفريق الزمالك البرتغالي جايمي باتشيكو، على الأنباء التي تتحدث عن فريق إدارة القلعة البيضاء من التعاقد معه خلافة للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ عقده مع النادي المصري بالتراضي.

الزمالك والتفاوض مع باتشيكو

وقال وكيل أعمال المدرب البرتغالي باتشيكو ” شريف فاروق” في تصريح صحفي مع شبكة قنوات أون تايم سبورت المصرية، ” المدرب البرتغالي باتشيكو لم يتلقى أي عرض من الزمالك للعودة إلى التدريبات من جديد، كما لديه الاستعداد والجاهزية من أجل العودة مرة أخرى لقيادة تدريب فريق الزمالك. فهو يتابع كل كبيرة وصغيرة عن الفريق”.

🔥🔥🔥شريف فاروق وكيل باتشيكو: باتشيكو عنده استعداد يرجع لقيادة الزمالك والمدرب يتابع كل كبيرة وصغيرة عن الفريق #جمهور_التالتة pic.twitter.com/P4x2e2wo1z — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 1, 2022

وأضاف وكيل المدرب فاروق، ” طلبات المدرب باتشيكو تتمثل في الجهاز المعاون له، ويتطلب أن يكون من الناس التي عملت معه من قبل، وحالياً المدرب في البرازيل وغير مرتبط بأي نادي”.

لاعبو الزمالك ورفض عودة باتشيكو

من جانبه، كشف الإعلامي المصري محمد شبانة في برنامجه بوكس تو بوكس. الذي يبث على قناة “etc” الفضائية، بأن لاعبي فريق الزمالك رفضوا التعاقد مع المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق خلال الفترة المقبلة.

كما وأردف شبانة، ” لقد تم ترشيح اسم المدرب البرتغالي باتشيكو داخل إدارة الزمالك، لكن الأمر تم بالفعل. حيث أن مدير الكرة أمير مرتضى قد تحدث مع كبار اللاعبين في فريق الزمالك، إلا أن هذا الأمر تم رفضه من قبل اللاعبين. وأبلغوا أمير بعدم رغبتهم في تواجد باتشيكو بداعي وقوع مشاكل معه من قبل في فترة ولايته السابقة مع الفريق”.

وختم شبانة، ” هناك العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب، معروضة من عدد كبير من وكلاء اللاعبين على إدارة الزمالك. ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة الماضية حسم مصير بديل المدرب الفرنسي كارتيرون لقيادة فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة”.

الزمالك وفسخ تعاقده مع كارتيرون

وكان نادي الزمالك المصري قد فسخ العقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون يوم الإثنين الماضي بالتراضي، بعد اعتراف الأخير بالتسجيل المنسوب له ومفاوضات مع وكيله مع مسؤولين في نادي الأهلي السعودي، وكذلك الخسارة الثقيلة الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

كما وتوج المدرب الفرنسي كارتيرون خلال فترة ولايته الثانية مع قيادة تدريب القلعة البيضاء، بلقب الدوري المصري الممتاز الغائب عن خزينة النادي منذ عام 2003.

نادي الزمالك يشكر باتريس كارتيرون على الفترة التي قضاها مع الفريق خلال المرحلة الماضية. 👏🏹#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/K1Gtv9oFUc — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 28, 2022

فيما تم تعيين المدرب أسامة نبيه لقيادة تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت، إلى حين اختيار مدرب جديد لقيادة فريق الزمالك خلفاً للمدرب باتريس كارتيرون، في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة. أمام فيوتشر في منافسات الأسبوع ال11 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك المصري المركز الرابع من ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19، بفارق 4 نقاط عن المتصدر فريق بيراميدز للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

اقرأ أيضاً:

مرتضى منصور يفسخ عقد المدرب كارتيرون بعد اعترافه بالتسجيل المنسوب له

تسجيل مسرب لنجلي رئيس الزمالك مرتضى منصور يثير الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا (فيديو)

مرتضى منصور يُعاقب الزمالك بعد الخسارة أمام الوداد المغربي

تعرف على موعد الزمالك وفيوتشر والقناة الناقلة في الدوري المصري