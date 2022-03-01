تفاصيل مقتل الحارس الشخصي لمحافظ شبوة اليمنية

وطن – كشفت وسائل إعلام يمنية عن مقتل الحارس الشخصي لمحافظ شبوة العقيد لحول الديولي.

وأكدت مصادر لموقع “المهرية نت“، بأن العقيد “الديولي” قتل بعد نشوب خلافات حادة بين أفراد حراسة المحافظ ما أدى إلى مقتله.

وأوضحت المصادر أن إطلاق نار كثيف سمع من داخل منزل المحافظ عوض العولقي بن الوزير، قتل على إثرها حارسه الشخصي.

يشار إلى انه يوم 19فبراير/شباط الماضي، قتل شقيق محافظ شبوة اليمنية السابق محمد صالح بن عديو، في منطقة الخبر بمديرية حبان (جنوب شرق المحافظة).

وقالت مصادر محلية حينها لموقع اليمن مونيتور، إن “سعيد صالح عديو قتل برصاص مسلح قبلي. أثناء خروجه من منزله على خلفية ثأر قديم مع إحدى قبائل المحافظة”.

وأشارت المصادر إلى إصابة اثنين آخرين خلال عملية إطلاق النار.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بمحمد بن عديو. وعين بدلا منه عوض بن الوزير خلفاً له.

وعرف محافظ شبوة السابق، بمواقفه المناهضة للتواجد العسكري الإماراتي في المنشئات الاقتصادية والحيوية بالمحافظة.

وشهدت محافظة شبوة الغنية بالنفط والغاز، خلال فترة تولي بن عديو محافظاً لها، نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات، بعد أن ظلت محرومة من أبسط الخدمات الأساسية طوال العقود الماضية.

(المصدر: المهرية نت – وطن)

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