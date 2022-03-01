مقتل الحارس الشخصي لمحافظ شبوة watanserb.com
قتل الحارس الشخصي لمحافظ شبوة بعد نشوب خلافات حادة بين أفراد حراسة المحافظ
الهدهد

تفاصيل مقتل الحارس الشخصي لمحافظ شبوة اليمنية

كتب سالم حنفي
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وطن – كشفت وسائل إعلام يمنية عن مقتل الحارس الشخصي لمحافظ شبوة العقيد لحول الديولي.

وأكدت مصادر لموقع “المهرية نت“، بأن العقيد “الديولي” قتل بعد نشوب خلافات حادة بين أفراد حراسة المحافظ ما أدى إلى مقتله.
وأوضحت المصادر أن إطلاق نار كثيف سمع من داخل منزل المحافظ عوض العولقي بن الوزير، قتل على إثرها حارسه الشخصي.

يشار إلى انه يوم 19فبراير/شباط الماضي، قتل شقيق محافظ شبوة اليمنية السابق محمد صالح بن عديو، في منطقة الخبر بمديرية حبان (جنوب شرق المحافظة).

وقالت مصادر محلية حينها لموقع اليمن مونيتور، إن “سعيد صالح عديو قتل برصاص مسلح قبلي. أثناء خروجه من منزله على خلفية ثأر قديم مع إحدى قبائل المحافظة”.

وأشارت المصادر إلى إصابة اثنين آخرين خلال عملية إطلاق النار.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بمحمد بن عديو. وعين بدلا منه عوض بن الوزير خلفاً له.

وعرف محافظ شبوة السابق، بمواقفه المناهضة للتواجد العسكري الإماراتي في المنشئات الاقتصادية والحيوية بالمحافظة.

وشهدت محافظة شبوة الغنية بالنفط والغاز، خلال فترة تولي بن عديو محافظاً لها، نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات، بعد أن ظلت محرومة من أبسط الخدمات الأساسية طوال العقود الماضية.

(المصدر: المهرية نت – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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