بصورة من أرض الميدان .. افتضاح حيلة الجيش الروسي في أوكرانيا (شاهد)

وطن – مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية يومها السادس وسط محاولات القوات الروسية إسقاط العاصمة كييف، تزامناً واستمرار القصف على المدينة، كشف الجيش الأوكراني عن “حيلة” يستخدمها الجيش الروسي.

حيلة الجيش الروسي لتضليل الجيش الأوكراني

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، في منشور على “فيسبوك”: “يلجأ الجيش الروسي لحيلة ترمي إلى تضليل القوات الأوكرانية، هي رفع العلم الأوكراني على المعدات العسكرية التابعة له”.

Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки. https://t.co/pIg8xD5zQK pic.twitter.com/Wh8Mtdm49E — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) February 28, 2022

وأضاف: “لوحظت مثل هذه الحالات في مواقع عديدة مثل نوفا باسان في كييف، وعلى طريق كراسنوستاف نيزين السريع، ومنطقة تشيرنيهيف”.

بينما تابع المسؤول العسكري الأوكراني: “هناك حالات رفع فيها العدو علما أبيض على مركباته بدعوى الاستسلام. وبعد الاقتراب من المواقع العسكرية الأوكرانية، بدأ بإطلاق النار”.

واختتم زالوجني: “تمثل مثل هذه الأعمال التي يقوم بها العدو انتهاكا آخر لقواعد القانون الدولي الإنساني”.

في حين نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية على حسابها في “تويتر”، صورة قالت إنها لمركبة روسية ترفع علم أوكرانيا عليها بغرض التمويه.

يأتي ذلك فيما يتواصل القتال، حيث أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية الاثنين في أوكرانيا رتلا عسكريا روسيا يزيد طوله على 60 كلم يتقدم باتجاه العاصمة كييف.

كما اتهمت هيئة أركان الجيش الأوكراني روسيا بقصف المدن الأوكرانية منذ بداية الهجوم بـ113 صاروخا من نوع إسكندر وكاليبر.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن القوات الروسية بدأت هجوما في مقاطعة خيرسون (جنوبي البلاد)، وإنها تتقدم من جهة المطار إلى طريق ميكولايف السريع وبالقرب من محطة التبريد في المقاطعة.

كما تحدثت الوزارة عن إسقاط 5 مقاتلات روسية من طراز “سوخوي-35″ و”سوخوي-30” منذ بدء الهجوم.

من جهة أخرى، قتل أكثر من 70 جنديا أوكرانيا في قصف مدفعي روسي لقاعدة عسكرية في مدينة أوختيركا، الواقعة بين خاركيف وكييف. وفقا لما أورده حاكم المنطقة على تطبيق “تليغرام”.

إلى ذلك، قالت صحيفة تايمز (The Times) البريطانية إن 400 من مرتزقة فاغنر ينتشرون في كييف بأوامر من الكرملين لاغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأعضاء حكومته.

(المصدر: وطن – وكالات)

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