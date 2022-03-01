حيلة الجيش الروسي في أوكرانيا watanserb.com
Imageالهدهد

بصورة من أرض الميدان .. افتضاح حيلة الجيش الروسي في أوكرانيا (شاهد)

كتب أنس السالم
0

وطن – مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية يومها السادس وسط محاولات القوات الروسية إسقاط العاصمة كييف، تزامناً واستمرار القصف على المدينة، كشف الجيش الأوكراني عن “حيلة” يستخدمها الجيش الروسي.

حيلة الجيش الروسي لتضليل الجيش الأوكراني

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، في منشور على “فيسبوك”: “يلجأ الجيش الروسي لحيلة ترمي إلى تضليل القوات الأوكرانية، هي رفع العلم الأوكراني على المعدات العسكرية التابعة له”.

وأضاف: “لوحظت مثل هذه الحالات في مواقع عديدة مثل نوفا باسان في كييف، وعلى طريق كراسنوستاف نيزين السريع، ومنطقة تشيرنيهيف”.

بينما تابع المسؤول العسكري الأوكراني: “هناك حالات رفع فيها العدو علما أبيض على مركباته بدعوى الاستسلام. وبعد الاقتراب من المواقع العسكرية الأوكرانية، بدأ بإطلاق النار”.

واختتم زالوجني: “تمثل مثل هذه الأعمال التي يقوم بها العدو انتهاكا آخر لقواعد القانون الدولي الإنساني”.

في حين نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية على حسابها في “تويتر”، صورة قالت إنها لمركبة روسية ترفع علم أوكرانيا عليها بغرض التمويه.

يأتي ذلك فيما يتواصل القتال، حيث أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية الاثنين في أوكرانيا رتلا عسكريا روسيا يزيد طوله على 60 كلم يتقدم باتجاه العاصمة كييف.

كما اتهمت هيئة أركان الجيش الأوكراني روسيا بقصف المدن الأوكرانية منذ بداية الهجوم بـ113 صاروخا من نوع إسكندر وكاليبر.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن القوات الروسية بدأت هجوما في مقاطعة خيرسون (جنوبي البلاد)، وإنها تتقدم من جهة المطار إلى طريق ميكولايف السريع وبالقرب من محطة التبريد في المقاطعة.

كما تحدثت الوزارة عن إسقاط 5 مقاتلات روسية من طراز “سوخوي-35″ و”سوخوي-30” منذ بدء الهجوم.

من جهة أخرى، قتل أكثر من 70 جنديا أوكرانيا في قصف مدفعي روسي لقاعدة عسكرية في مدينة أوختيركا، الواقعة بين خاركيف وكييف. وفقا لما أورده حاكم المنطقة على تطبيق “تليغرام”.

إلى ذلك، قالت صحيفة تايمز (The Times) البريطانية إن 400 من مرتزقة فاغنر ينتشرون في كييف بأوامر من الكرملين لاغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأعضاء حكومته.

(المصدر: وطن – وكالات) 

اقرأ أيضاً: 

رموز غامضة “مرعبة” تظهر على مباني في العاصمة الأوكرانية كييف .. هذا سرّها (صور)

بعد قرار بوتين بوضع قوة الردع النووية في حالة تأهب.. ما الأسلحة النووية التي يمتلكها هذا البلد؟

مع إعلان تركيا إغلاق مضائقها.. ما هي اتفاقية “مونترو” التي تمنح تركيا سيطرة عسكرية على مضائقها!

بنات فلاديمير بوتين .. تقرير محرج للزعيم الروسي ولغز ابنته السرية من علاقة غرامية

وثيقة مسربة تكشف عن استعداد “بوتين” لخسارة 50 ألف جندي في غزو أوكرانيا

أنس السالم

- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول.
- يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015.
- حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام.
- عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية.
- شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC.
- أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة .
- قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين .
- ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات .
- مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

رموز غامضة “مرعبة” تظهر على مباني في العاصمة الأوكرانية كييف .. هذا سرّها…

الهدهد

كأن لم تكن .. الجيش الأوكراني ينشر فيديو لطائرة “بيرقدار” أثناء إبادتها…

الهدهد

شاهد كيف ضرب صاروخ روسي مدمّر برجاً شاهقاً في كييف .. والرئيس الأوكراني يتحدّى الروس

الهدهد

3 دول إحداها الإمارات تمتنع عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا في مجلس الأمن!

الهدهد

مسؤول عسكري أمريكي يكشف ما يواجه القوات الروسية المتقدمة نحو كييف

الهدهد

على طريقة القذافي .. هكذا نفى الرئيس الأوكراني هروبه من كييف (فيديو)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More