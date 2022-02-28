هذا ما فعلته مشهورة أوكرانية بمدرعة روسية تركها الجنود الروس وهربوا (فيديو)

وطن – نشرت مشهورة أوكرانية بمواقع التواصل مقطعا مصورا، وثق قيادتها لمدرعة روسية تركها عناصر الجيش الروسي وهربوا.

ناقلة مصفحة مجانية

ووفق المقطع الذي بثته صاحبة حساب “nastyatyman” الشهير على تيك توك. فقد ظهرت وهي تسخر من فرار الجنود الروس وتركهم لمدرعتهم في أحد المناطق الأوكرانية.

وكانت مشهورة مواقع التواصل الأوكرانية تصور المدرعة من الداخل، ثم قامت بقيادتها وضغط أزرارها من الداخل.

وعلقت على المقطع ساخرة بقولها: “إذا صادفت ناقلة أفراد مصفحة مجانية أو مهجورة. فاحرص على معرفة كيفية إطلاقها.”

مناوبات معززة

هذا وتجدد القصف الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف، فور انتهاء المفاوضات بين وفدي البلدين في بيلاروسيا مساء اليوم الاثنين.

وقد أعلنت موسكو أن قواتها المسؤولة عن الأسلحة النووية بدأت مناوبات معززة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم، إن قوات الصواريخ الاستراتيجية وأسطولي الشمال والمحيط الهادي وقيادة الطيران بعيد المدى. وضعت جميعا في مناوبات قتالية معززة بناء على الأوامر التي أصدرها الرئيس بوتين أمس الأحد.

دروعاً بشرية

ونقلت وكالة “إنترفاكس” للأنباء عن الوزارة قولها إن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ بوتين أن مواقع القيادة في تلك الأفرع بدأت “تنفيذ مناوبات قتالية مع تعزيز عدد الجنود”.

في غضون ذلك، أفادت مجلة “فورين بوليسي” (Foreign Policy) أن روسيا تقوم بنشر مزيد من قوات الاحتياط في أوكرانيا وتعيد إمداد قواتها بالذخيرة والوقود.

وأعلن الجيش الروسي في وقت سابق من اليوم أن بإمكان المدنيين مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف. متهما في الوقت نفسه السلطات الأوكرانية باستخدامهم دروعا بشرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف -في تصريح تلفزيوني- “كل المدنيين يمكنهم مغادرة العاصمة الأوكرانية بحرية عبر الطريق السريع كييف فاسيلكيف” جنوب غرب كييف.

وأكد المتحدث “التفوق الجوي” الروسي في كل أنحاء أوكرانيا مع تدمير أنظمة للدفاع الجوي و5 طائرات مقاتلة أوكرانية، حسب قوله.

القصف يتجدد

وتجددت عمليات القصف الروسي على العاصمة الأوكرانية مساء اليوم. عقب انتهاء مفاوضات وقف إطلاق النار بين الوفدين الروسي والأوكراني في بيلاروسيا. إذ قالت وسائل إعلام روسية إن الوفدين عادا إلى عاصمتيهما للتشاور قبل عقد جولة جديدة.

ودوّت صافرات الإنذار في أرجاء كييف، وسقطت 3 قذائف في أحياء المدينة. والتي أحدثت انفجارات تعد من أعنف ما شهدته العاصمة منذ بدء الحرب، وتسببت باندلاع حرائق.

وكانت هيئة أركان الجيش الأوكراني قالت -في بيان- بالتزامن مع المفاوضات “أبطأ المحتلون الروس من وتيرة الهجوم. لكنهم لا يزالون يحاولون تحقيق مكاسب في بعض المناطق”.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أيضا أنها تعمل على إنشاء وحدة جديدة لاستيعاب مقاتلين أجانب يرغبون في التطوع للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية. بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد عن هذه القوة التي أطلق عليها اسم “الفيلق الدولي”.

وقالت الوزارة إنها تلقت “طلبات من آلاف الأجانب للانضمام لمقاومة الاحتلال وحماية الأمن الدولي من بوتين”.

كما قالت السلطات الأوكرانية في الأيام الأخيرة إنها قاتلت داخل العاصمة وحدات متقدمة من المخربين الروس وصدتهم. ولم تؤكد موسكو بعد رسميا شنها هجوما على كييف.

وأعلنت أوكرانيا سقوط عشرات القتلى في ضربات صاروخية نفذتها القوات الروسية على مدينة خاركيف (شمال شرق) صباح اليوم الاثنين.

وقال أنطون هيراشتشينكو مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية -في منشور على فيسبوك- “تعرضت خاركيف للتو لوابل من صواريخ غراد. سقط عشرات القتلى ومئات الجرحى”.

المصدر: (وطن – متابعات)

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