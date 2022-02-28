ندى الكامل تفاجئ متابعيها بهذا القرار الصادم بعدما أعلنت عن مرضها العقلي!

وطن – فاجأت ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، متابعيها بقرار الابتعاد مؤقتاً عن مواقع التواصل الاجتماعي.

عقليا ونفسيا

وكتبت ندى على صورة نشرتها عبر حسابها في “انستجرام”: “أصدقائي وأحبائي.. سأكون بعيدة لفترة، أحتاج إلى أن أتعافى عقليا ونفسيا .. سأبتعد، لا أريد أن أموت سريعا أو بمفردي “.

وتابعت طليقة الفيشاوي: “لقد أذاني وأتعبني العالم ولا يوجد لدي طاقة للمواجهة حتى الآن .. سامحوني، لا أستطيع أن أعيش مع البشر أو أن أتركهم يضروني مجددا “.

وودعت ندى أصدقائها بصيغة مباشرة قائلة: ” وداعا أصدقائي الأحباء .. كل شيء سيصبح على ما يرام، وأنا أحاول بقوة، لكن العالم أقوى مني”.

لن أسامح

وختمت ندى: “لا يوجد بداخلي سوى الكراهية والخوف من البشر والرغبة في الابتعاد .. والأهم أني لن أسامح أي شخص ساهم في تعذيبي”.

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ورجح متابعو ندى أن تكون قد قصدت في كلامها طليقها أحمد الفيشاوي. خاصة أنها لمحت سابقاً إلى تعذيبها وتعنيفها من قبله.

“كشك يدافع عن الرجالة”

وأعادت ندى في حينها نشر صورة عبر “انستجرام”، تحتوي تعليق محامي معترض على تغليظ عقوبة ضرب الزوجة.

وقالت ندى في تعليقها: “يعني حضرتك معترض على تغليظ عقوبة ضرب الست بحجة إن مفيش “كشك يدافع عن الرجالة”. وإن حضرتك مش مقتنع ومش مصدق وبترفض وبتشجب مشروع القانون ده!! هو أنت مش عايش معانا ولا إيه؟”.

وتابعت طليقة أحمد الفيشاوي: “ما شوفتش المستشفيات وحالات التشوه الجسدي. قبل النفسي اللي بتحصلنا كل يوم من القريب والبعيد؟ ده احنا بنخاف نمشي في الشارع.. مش نتضرب بس.. ولو مشوفتش ومسمعتش يبقي أنت راجل مش عارف ولا فاهم حاجه”.

ندى الكامل: “عايزين أشباه الرجالة يتحبسوا”

وأضافت ندى ملمحة إلى تعرضها للتعنيف: “إحنا يا سيدي الفاضل الغافل عما يجري… حرفيا فيه ستات كتير أوي كل يوم بيتضربوا وبيتشوهوا وقلبهم بيتطفي. وبنصحى الصبح نجري على أكل عيشنا واللي بتجري على عيالها. واللي أصلا شايله البيت اللي فيه “النطع” اللي بيضربها”.

واستطردت: “إحنا يا سيدي الفاضل مش عاوزين نحبس الرجالة… إحنا عاوزين أشباه الرجال ..الناقصين اللي بيضربوا الست هما اللي يتحبسوا”.

وزادت ندى: “ليه حضرتك زعلان؟ ما تخلي النطع يتحبس عشان افترى وده مش طبيعي ومش مقبول.. ربنا قضي بالحق وهو أحكم الحاكمين”.

وختمت ندى: “لو كل واحده فينا طلعت وقالت اللي بيحصلها. صدقني يا سيدي الفاضل الغافل أنت مش هتعمل حاجه غير إنك تحط وشك في الأرض”.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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