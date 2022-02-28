فتاة تقوم بأعمال خادشة مرتديةً علم دولة الكويت وأخرى تُلبسه لكلبها.. والداخلية تُعلق! (فيديو)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لسيدة في الكويت، تحتفل بالأعياد الوطنية، عبر إلباس كلبها علم الكويت.

كلب وأعمال مخالفة للآداب

وتظهر السيدة في الفيديو الذي رصدته “وطن” وهي ترتدي سترة سوداء طُبع على ظهرها علم الكويت.

وكانت تمسك كلبها الأليف الذي ألبسته علم الكويت وسط احتفالات المواطنين بالأعياد.

وأثار تصرف السيدة غضباً واسعاً بين الكويتيين الذين طالبوا بمحاسبتها، واعتبروا ما فعلته إساءة للدولة.

كما تداول ناشطون فيديو آخر لفتاة من الجنسية الآسيوية. وهي تقوم بأعمال مخالفة للآداب العامة وهي ترتدي علم دولة الكويت. وسط مناشدات بإنزال أشد العقوبات عليهما.

وزارة الداخلية تستجيب

واستجابت وزارة الداخلية لهذه المطالبات. وأعلنت في وقت لاحق في تغريدة لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“. أن الجهات الأمنية باشرت على الفور الإجراءات القانونية بحق السيدة المعنية.

الإعلام الأمني:

باشرت الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية على الفور باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق سيدة قامت بإهانة

( علم الدولة ) اثناء الإحتفال

بالأعياد الوطنية — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) February 27, 2022

وحول الفيديو الثاني، أشارت الداخلية إلى أنه تم تصويره خارج البلاد.

كما تابعت الداخلية في بيانها: “نهيب بالجميع تحري الدقة فيما يتم نشره واخذ المعلومات من مصادرها الرسمية”.

الإعلام الأمني:

بشأن مقطع الفيديو المتداول لفتاة من الجنسية الآسيوية تقوم باعمال مخالفة للآداب العامة وهي ترتدي علم دولة الكويت، توضح الإدارة ان مقطع الفيديو تم تصويره خارج البلاد، وتهيب بالجميع تحري الدقة فيما يتم نشره واخذ المعلومات من مصادرها الرسمية pic.twitter.com/fB8jspy642 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) February 28, 2022

الكويت تحتفل بذكرى استقلالها الحادية والستين

هذا وقد احتفلت الكويت الجمعة، بالذكرى الحادية والستين لاستقلالها، والذي انطلقت بعده إلى مرحلة جديدة تشكلت فيها ملامح الدولة الحديثة.

واستطاعت الكويت على مر العقود الماضية أن تتبوأ مكانة مرموقة على الصعد العربية والإقليمية والعالمية.

وقد نالت الكويت استقلالها في التاسع عشر من يونيو عام 1961.

كما جرى توقيع وثيقة الاستقلال وإلغاء اتفاقية الحماية مع بريطانيا، ثم صدر في 18 مايو عام 1964 مرسوم بدمج العيد الوطني بعيد الجلوس، وهو ذكرى تسلم أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح مقاليد الحكم في بلاده، والذي يصادف الخامس والعشرين من فبراير من كل عام.

الذكرى ال31 للتحرير

وتتزامن احتفالات الكويت بالذكرى الحادية والستين للاستقلال مع احتفالها بالذكرى الحادية والثلاثين للتحرير.

بينما تشهد محافظات الكويت مظاهر فرح وبهجة، وتتزين مبانيها بعلم الوطن وصور الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي، تعبيراً عن الوفاء والولاء للكويت وقيادتها .

المصدر: (وطن – متابعات)

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