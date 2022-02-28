تمريرة الحارس المغربي بونو تقود إشبيلية بالفوز الثمين على ريال بيتيس (فيديو)

وطن – قاد الحارس المغربي الدولي ياسين بونو فريق إشبيلية بتحقيق الفوز الثمين والمهم على نظيره ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة ال26 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

تمريرة الحارس المغربي بونو

ونجح الحارس المغربي بونو من تسجيل هدف الفوز الثاني لصالح فريق إشبيلية داخل شباك منافسه ريال بيتيس، بعد تمريرة رائعة في الدقيقة ال41 من عمر زمن المباراة. ليسددها مواطنه منير الحدادي ببراعة على يسار حارس مرمى ريال بيتيس.

❤🅰🎁 '"ياسين بونو" @Bonoyass يعادل رقم الحارس "دودو أوات" كأفضل حارس ممرر حاسم (3 تمريرات حاسمة) في القرن الواحد و العشرين في #LaLigaSantander منها تمريرتان حاسمتان لمواطنيه "يوسف النصيري" و "منير الحدادي"#ElGranDerbi#LaLigaHistory pic.twitter.com/6CTmz7Om8Y — LaLiga (@LaLigaArab) February 27, 2022

كما وأحرز الكرواتي إيفان راكيتيتش الهدف الأول في الدقيقة ال25، من ركلة جزاء تحصل عليها فريق إشبيلية إثر تعرض النجم المغربي يوسف النصيري للعرقلة من قبل التشيلي كلاوديو برافو حارس مرمى الفريق المنافس ريال بيتيس، ليتمكن اللاعب من إحرازها داخل شباك المرمى بنجاح.

ملخص للديربي الكبير لإشبيلية، ديربي تألق الثلاثي المغربي ياسين بونو، منير الحدادي و يوسف النصيري 📺#ElGranDerbi#LaLigaSantander pic.twitter.com/gfgtpnVgmL — LaLiga (@LaLigaArab) February 27, 2022

وسجل فريق ريال بيتيس هدف تقليص الفارق الوحيد للفريق في المباراة. بالدقيقة الرابعة من الوقت البديل، عن طريق اللاعب سيرخيو كاناليس من ضربة حرة مباشرة سكنت داخل شباك مرمى الحارس المغربي ياسين بونو.

وليست المرة الأولى التي ينجح بها الحارس المغربي بونو في قيادة فريق إشبيلية إلى سكة الانتصارات، حيث سبق وأن سجل هدف في شباك منافسه بلد الوليد في الوقت القاتل. لينقذ فريقه من الخسارة أمام الفريق الأخير في منافسات الدوري الإسباني الموسم الماضي.

إشبيلية والمواجهة المرتقبة أمام وست هام يونايتد

كما ويستعد فريق إشبيلية لمواجهة أخرى في الدوري الإسباني الممتاز .أمام ألافيس مع نهاية الأسبوع الجاري، قبيل المواجهة المرتقبة في دور الثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي أمام وست هام يونايتد الإنجليزي.

وجاء فريق إشبيلية في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 54 نقطة، بفارق 6 نقاط عن متصدر القائمة فريق ريال مدريد خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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