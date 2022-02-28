النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والتتويج بجائزة تاريخية watanserb.com
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والتتويج بجائزة تاريخية
Imageرياضة

بفضل برشلونة .. البرغوث ميسي يُتوج بجائزة تاريخية (صور)

كتب فارس أبو شيحة
0

وطن – تُوج جوهرة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي 34 عاماً، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة تاريخية كأفضل هداف في تاريخ كرة المستديرة مع ناديه السابق برشلونة الإسباني، الذي رحل عن صفوفه الصيف الماضي.

ميسي والجائزة التاريخية

ونشر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء “IFFHS” في بيان رسمي. عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع جائزة أفضل هداف في نادٍ واحد في تاريخ كرة القدم، معلقاً عليها: ” كرم ليونيل ميسي بجائزة أفضل هداف في العالم على الإطلاق! .. جائزة IFFHS الحادية عشر لليونيل ميسي”.

وأوضح البيان، بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي تمكن من تسجيل 672 هدفاً. مع فريق برشلونة الإسباني خلال الفترة ما بين عام 2004 وحتى عام 2021.

ميسي وتجاوز الأسطورة بيليه

كما ونجح البرغوث الأرجنتيني ميسي من تحطيم الرقم القياسي لأسطورة الكرة البرازيلية بيليه، الذي سجل مع نادي سانتوس البرازيلي 645 هدفاً خلال الفترة ما بين 1956 وحتى عام 1974، وحينها استطاع اللاعب تحطيم هذا الرقم مع ناديه السابق برشلونة بعد إحرازه هدف رقم 646 .في شباك بلد الوليد في ديسمبر عام 2020.

وكان نادي برشلونة الإسباني قد اضطر إلى السماح برحيل نجمه المخضرم ليونيل ميسي بعد مشواره الطويل من الانجازات والألقاب الصيف الماضي، بعد إعلان فشله في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده وفق لوائح وقوانين رابطة دوري “الليغا” الإسبانية في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها الفريق الكتالوني.

كما وتقدر مديونية نادي برشلونة الإسباني وفق ما صرح به الرئيس خوان لابورتا مع نهاية العام الماضي، نحو 1.2 مليار يورو، وهو ما أدي به المطاف إلى التخلص من أبرز نجومه أصحاب الرواتب العالية. والذي كان من أبرزهم ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان.

ميسي والانتقال إلى باريس سان جيرمان

وانتقل ليونيل ميسي في صفقة حرة بالمجان إلى نادي باريس سان جيرمان لمدة موسمين كاملين مع خيار التمديد لموسم آخر خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، كما وأشارت تقارير صحفية بأن الأرجنتيني ميسي يتقاضى 40 مليون يورو في الموسم الواحد فقط.

ولا يزال البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي يواجه العقم التهديفي مع نادي باريس سان جيرمان ” البي أس جي”، حيث لم يحرز سوى 7 أهداف فقط، خلال مشاركته في 23 مباراة في كافة المسابقات المختلفة مع الفريق الفرنسي.

(المصدر: وطن+ تويتر +IFFHS

اقرأ أيضاً: 

ميسي يهنئ زوجته أنتونيلا في عيد ميلادها بتغريده رومانسية (صور) 

بالأرقام .. نجم المنتخب المصري زيزو يتفوق على رونالدو وميسي في ركلات الجزاء والترجيح 

رونالدو يتخطى ميسي برقم قياسي جديد في عالم السوشيال ميديا (صور) 

بنزيما يُبدي رأيه في مستوى ميسي مع باريس سان جيرمان .. ماذا قال؟!

ميسي يدخل التاريخ على مستوى الأندية الأوروبية ولكن من الباب الأخر!

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
رياضة

هذا ما سيفعله برشلونة من أجل التعاقد مع الفتي الذهبي “هالاند”

رياضة

ميسي يهنئ زوجته أنتونيلا في عيد ميلادها بتغريده رومانسية (صور)

رياضة

أشرف حكيمي خارج قائمة تشكيلة باريس سان جيرمان والسبب؟!

رياضة

تعرف على موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في قمة الدوري الإسباني

رياضة

برشلونة يهزم نابولي على ميدانه ويتأهل إلى دور الثمن النهائي من الدوري الأوروبي…

رياضة

نيمار يتلقى الصدمة بعد الكشف عن وجهته المستقبلية قبل الاعتزال

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More