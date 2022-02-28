بفضل برشلونة .. البرغوث ميسي يُتوج بجائزة تاريخية (صور)

وطن – تُوج جوهرة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي 34 عاماً، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة تاريخية كأفضل هداف في تاريخ كرة المستديرة مع ناديه السابق برشلونة الإسباني، الذي رحل عن صفوفه الصيف الماضي.

ميسي والجائزة التاريخية

ونشر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء “IFFHS” في بيان رسمي. عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع جائزة أفضل هداف في نادٍ واحد في تاريخ كرة القدم، معلقاً عليها: ” كرم ليونيل ميسي بجائزة أفضل هداف في العالم على الإطلاق! .. جائزة IFFHS الحادية عشر لليونيل ميسي”.

وأوضح البيان، بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي تمكن من تسجيل 672 هدفاً. مع فريق برشلونة الإسباني خلال الفترة ما بين عام 2004 وحتى عام 2021.

ميسي وتجاوز الأسطورة بيليه

كما ونجح البرغوث الأرجنتيني ميسي من تحطيم الرقم القياسي لأسطورة الكرة البرازيلية بيليه، الذي سجل مع نادي سانتوس البرازيلي 645 هدفاً خلال الفترة ما بين 1956 وحتى عام 1974، وحينها استطاع اللاعب تحطيم هذا الرقم مع ناديه السابق برشلونة بعد إحرازه هدف رقم 646 .في شباك بلد الوليد في ديسمبر عام 2020.

الأسطورة ميسي يستلم جائزة افضل هداف في التاريخ مع نادي واحد المقدمة من IFFHS 😍 ▫️الرقم القياسي: 672 هدف مع برشلونة. pic.twitter.com/HBXfW7RmsX — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) February 27, 2022

وكان نادي برشلونة الإسباني قد اضطر إلى السماح برحيل نجمه المخضرم ليونيل ميسي بعد مشواره الطويل من الانجازات والألقاب الصيف الماضي، بعد إعلان فشله في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده وفق لوائح وقوانين رابطة دوري “الليغا” الإسبانية في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها الفريق الكتالوني.

كما وتقدر مديونية نادي برشلونة الإسباني وفق ما صرح به الرئيس خوان لابورتا مع نهاية العام الماضي، نحو 1.2 مليار يورو، وهو ما أدي به المطاف إلى التخلص من أبرز نجومه أصحاب الرواتب العالية. والذي كان من أبرزهم ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان.

ميسي والانتقال إلى باريس سان جيرمان

وانتقل ليونيل ميسي في صفقة حرة بالمجان إلى نادي باريس سان جيرمان لمدة موسمين كاملين مع خيار التمديد لموسم آخر خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، كما وأشارت تقارير صحفية بأن الأرجنتيني ميسي يتقاضى 40 مليون يورو في الموسم الواحد فقط.

ولا يزال البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي يواجه العقم التهديفي مع نادي باريس سان جيرمان ” البي أس جي”، حيث لم يحرز سوى 7 أهداف فقط، خلال مشاركته في 23 مباراة في كافة المسابقات المختلفة مع الفريق الفرنسي.

(المصدر: وطن+ تويتر +IFFHS)

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