شبيه بوتين الوحيد في العالم “يخاف على سلامته” بعد الغزو الروسي لأوكرانيا (شاهد)

وطن – في الوقت الذي تتركز فيه عيون العالم كلها على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يحاول أحد الذين يشبهونه عدم لفت الانتباه إليه ذلك أنه يخشى أن يهاجمه في أي لحظة الأوكرانيون المناهضون للحرب.

يخشى على حياته

حسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، قال سلاويك سوبالا، البالغ من العمر 53 عامًا والمقيم في فروتسواف ببولندا والشبيه الوحيد في العالم لبوتين. أنه يخشى على سلامته بعد أن شن الرئيس الروسي غزوًا غير مبرر لأوكرانيا.

كما يعترف سلاويك، المقيم في مدينة فروتسواف ببولندا. بأنه يشعر بالتوتر منذ أن أصدر بوتين الأمر بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا – وربما فتح الباب أمام حرب عالمية ثالثة.

في مدينة فروتسواف حوالي واحد من كل عشرة مقيمين هم أوكرانيين. وفقا لأوروبا الشرقية الجديدة.

ويخشى سلاويك من أن الأوكرانيين الموجودين في مسقط رأسه. إلى جانب المتظاهرين الآخرين المناهضين سينقلبون عليه ويهددون سلامته.

نقلت الصحيفة عن سلاويك قوله “قبل الحرب لم أكن خائفًا على سلامتي في الشارع. ولكن الآن عندما بدأت الحرب وهاجم بوتين أوكرانيا. أشعر بالخوف قليلاً لأن هناك الكثير من الأوكرانيين يعملون ويعيشون في بلدتنا فروتسواف.”

وأضاف” أخبرني هؤلاء الأشخاص عدة مرات أنني أشبه بوتين، والآن بسبب الحرب. أخشى أن يصبح هؤلاء الناس غاضبين وأكثر عدوانية عندما يرونني.”

عمل كشبيه لبوتين لمدة ثماني سنوات

يدير سلاويك شركة نقل وكان شديد الصراحة بشأن المبلغ الذي كان يكسبه عندما كان يعمل كشبيه لواحد من أشهر الرجال في العالم.

إذ قال في هذا السياق “لقد عملت كشبيه لبوتين لمدة ثماني سنوات. ولقد جنيت مالاً كثيرا من هذا العمل، لكن هذه ليست الوظيفة الرئيسية التي أمارسها.”

قائلا “أنا أدير شركة نقل، والعمل كشبيه لبوتين هو دخل إضافي.”

لقد قام هو وزوجته دوروتا بزيارة الكثير من البلدان خلال عمل سلاويك كشبيه لبوتين. إذ زارا لندن عدة مرات، الولايات المتحدة، وهونغ كونغ وروسيا.

موقفه تغير تجاه الرئيس الروسي

لكن آراء سلاويك بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تغيرت مؤخرًا منذ أن شن هذا الأخير هجومه على أوكرانيا.

وقال سلاويك في هذا السياق “بسبب الحرب مع أوكرانيا تغير موقفي تجاه بوتين.”

وأضاف “كنت أحترمه كثيرًا ولكني الآن أعتقد أن هذا الرجل تسبب في الكثير من الأذى. كما أن هذا الوضع الحاصل حاليا، أنا أساند أوكرانيا وأعتقد أنه على الأوكرانيين القتال.”

وردا على سؤال عما سيقوله لبوتين إذا التقيا في يوم ما، قال سلاويك : “سأطلب منه أن ينظر إلي ويفكر كيف يمكن أن يكون لديك نفس الوجه. ولكنك تنظر إلى العالم بشكل مختلف.”

من جهتها، قالت زوجته دوروتا إن الناس غالبًا ما يضايقونه لالتقاط صور معه.

قائلة في هذا السياق: “بالنسبة لي أحيانًا يكون الأمر مضحكًا عندما نقوم بهذه المهمة ونلتقي بأشباه آخرين.”

وأضافت: “لكن في بعض الأحيان يكون الأمر غير مريح لأننا عندما نكون مع العائلة أو في عطلة أو على الشاطئ أو في المطعم. يأتي إليه الناس ويقولون له: “مرحبًا، أنت تشبه بوتين، هل يمكنني التقاط صورة معك؟”.

متابعة “في بعض الأحيان يكون الأمر غير مريح للغاية بالنسبة لي.”

قال سلاويك أنه اتصل بالسفارة الروسية في بولندا لمحاولة ترتيب لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكنها رفضت ذلك خاصة مثل هذه الأوضاع.

المصدر: (ديلي ستار – ترجمة وتحرير وطن)

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