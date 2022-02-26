“شبح كييف” يتصدر البحث .. طيار أوكراني غامض يدمر المقاتلات الروسية بالجملة (فيديو)

وطن – قالت صحيفة “نيويورك بوست” إن تقارير غير مؤكدة انتشرت عن طيار أوكراني ماهر، أطلق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عليه لقب “شبح كييف”.

وبحسب الروايات المتداولة فمن المفترض أن “شبح كييف” أسقط ما يصل إلى 6 طائرات روسية مقاتلة في اليوم الأول من الحرب. وسرعان ما أصبح “شبح كييف” بطلاً شعبيًا.

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في فضيحة من العيار الثقيل : مقاتلة ميغ 29 تابعة للقوات الجوية الاوكرانية تسقط مقاتلة Su35 الروسية التي تعتبر احدث جيل من المقاتلات الروسية الجيل الرابع بلاس والاعلام الروسي يطلق لقب ( شبح كييف ) على الطيار الاوكراني الذي قام بإسقاطها❗ pic.twitter.com/ZSiLoWs9lM — عبد الحميد العاني 🇮🇶 (@hamid_alani) February 25, 2022

أقرب للخيال

ومما زاد من ارباك المشهد، هو تأكيدات من السفير الأوكراني لدى الاتحاد الأوروبي لهذه القصة التي تبدو أقرب للخيال من الحقيقة.

One Ukrainian MiG-29 jet fighter pilot scored six victories in a single day in air battles with the Russians. He has been nicknamed as the “Ghost of Kyiv”. Another example of the willingness of the Ukrainian people to resist. The civilized world must help protect our freedom! https://t.co/PL844KQrs9 — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) February 25, 2022

وكتب السفير الأوكراني، ميكولا توتشيتسكي، في تغريدة: “حقق طيار مقاتل أوكراني ست انتصارات في يوم واحد في معارك جوية مع الروس. أطلق عليه لقب شبح كييف”.

وأردف قائلا إنه “مثال آخر على استعداد الشعب الأوكراني للمقاومة. يجب أن يساعد العالم المتحضر في حماية حريتنا”.

كما أشارت وزارة الدفاع الأوكرانية لهذه القصة بشكل غير مباشر دون أن تؤكدها أو تنفيها. مما ساهم في تغذية أسطورة “شبح كييف”.

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До строю авіації Повітряних Сил ЗСУ повертаються десятки досвідчених військових льотчиків від капітана – до генерала, які раніше були звільнені з війська в запас. Хтозна, може один із них і є той повітряний месник на МіГ-29, якого так часто бачать кияни!

🇺🇦 Все буде Україна! pic.twitter.com/EkEVLk1Tee — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 25, 2022

وكتبت الوزارة الأوكرانية على تويتر: “يعود العشرات من الطيارين العسكريين المتمرسين من النقيب إلى اللواء إلى القوات الجوية للقوات المسلحة. بعد أن تم تحويلهم سابقا إلى القوات الاحتياطية”.

كما أضافت الوزارة: “من يدري، ربما يكون أحدهم هو المنتقم الجوي على MiG-29، والذي غالبا ما يراه سكان كييف”. في إشارة إلى قصة “شبح كييف” التي تداولت على نطاق واسع وهي ربما تكون قصة لرفع معنويات سكان البلاد من الغزو الروسي.

في الثلاثينيات من عمره

فيما ذكر آخرون أن “شبح كييف” هو الطيار Samuyil Hyde ، البالغ من العمر 36 عامًا ونشروا صورة مزعومة له.

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يتحدث الاوكرانيون عن "شبح كييف" وهو Samuyil Hyde ، البالغ من العمر 36 عامًا وهو طيار لمقاتلة Mig-29 ويتداول بأنه قام بإسقاط 6 طائرات روسية pic.twitter.com/iHJLiKQnuN — جنـرال الخليج (@QATARTEAM) February 25, 2022

ولا تزال هذه التقارير غير مؤكدة من قبل المسؤولين الأوكرانيين، ومن المحتمل جدًا أن تكون شائعات خاطئة.

ولا تزال المعلومات الخاطئة والشائعات تنتشر عن الحرب في سياق الدعاية، حيث تبين أن أحد المقاطع التي نشرت على أنها لـ”شبح كييف” هي من لعبة فيديو.

❗️One #Ukrainian pilot in 30 hours shot down six #Russian airplanes, including the Su-35, according to the Center for Counteracting Disinformation. A Ukrainian pilot of a MiG-29 shot down: 2хSU-35, 1хSU-27,1хMiG-29, 2хSU-25. In the network he was called "The Ghost of Kyiv". — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022

ووفقًا لأحد المنشورات التي تم تداولها على نطاق واسع ، من المفترض أن شبح كييف أسقط أربع طائرات مقاتلة روسية – بينهم طائرتان من نوع Su-35 Flankers وواحدة من نوع Su-27 Flanker، بالإضافة إلى أخرى من نوع MiG-29 Fulcrum – وطائرتين للهجوم الأرضي من نوع Su -25.

ويشار إلى أنه مع اندلاع الصراعات والحروب، تتشكل بيئة مثالية وخصبة لانتشار المعلومات المضللة والشائعات في إطار “الحرب النفسية”، بهدف بث روح الحماس لدى المقاتلين والناس على حد سواء وإلحاق الأذى النفسي بالخصم أيضا.

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا، بدأت المعلومات المضللة في الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كما تنتشر النار في الهشيم.

وكان مسؤولون أوكرانيون قالوا يوم، الخميس، إن قواتهم أسقطت ما مجموعه سبع طائرات روسية، إلى جانب ست طائرات هليكوبتر روسية.

ورغم عدم وجود معلومات تؤكد أو تنفي القصة، إلا أن تقارير أخرى تنفي “شبح كييف” بشكل قاطع، وتقول إن هذا الفيديو تم إنشاؤه من خلال لعبة فيديو مخصصة لمحاكاة الطيران الحربي وتسمى “Digital Combat Simulator World”.

الفيديو المنتشر على جميع وسائل الاعلام العالمية و نشره أبناء الزريبة 🇧🇩 بكثرة لما سمي ب شبح خريبقة او شبح كييف طيار الميغ 29 الاكراني الذي اسقط 7 مقاتلات روسية و تناقله بعض الهواة و الاطفال على انه معركة جوية بين ميغ و سوخوي هو فيديو صنعه طفل اكراني عمره 14 سنة له قناة #يتبع pic.twitter.com/SXOW3F3dn2 — الباشا جلال (@jlal_albasha) February 25, 2022

ويقول آخرون إن صحة الفيديو من عدمه، لا تنفي صحة الروايات حول الطيار المزعوم.

ومع ذلك تساعد هذه القصص مثل رواية “شبح كييف” بالتأكيد في توحيد الشعب الأوكراني لمواجهة الغزو الروسي.

(المصدر: نيويورك بوست + متابعات)

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