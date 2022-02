“شبح كييف” يتصدر البحث .. طيار أوكراني غامض يدمر المقاتلات الروسية بالجملة (فيديو)

وطن – قالت صحيفة “نيويورك بوست” إن تقارير غير مؤكدة انتشرت عن طيار أوكراني ماهر، أطلق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عليه لقب “شبح كييف”.

وبحسب الروايات المتداولة فمن المفترض أن “شبح كييف” أسقط ما يصل إلى 6 طائرات روسية مقاتلة في اليوم الأول من الحرب. وسرعان ما أصبح “شبح كييف” بطلاً شعبيًا.

ومما زاد من ارباك المشهد، هو تأكيدات من السفير الأوكراني لدى الاتحاد الأوروبي لهذه القصة التي تبدو أقرب للخيال من الحقيقة.

One Ukrainian MiG-29 jet fighter pilot scored six victories in a single day in air battles with the Russians. He has been nicknamed as the “Ghost of Kyiv”. Another example of the willingness of the Ukrainian people to resist. The civilized world must help protect our freedom! https://t.co/PL844KQrs9

وكتب السفير الأوكراني، ميكولا توتشيتسكي، في تغريدة: “حقق طيار مقاتل أوكراني ست انتصارات في يوم واحد في معارك جوية مع الروس. أطلق عليه لقب شبح كييف”.

وأردف قائلا إنه “مثال آخر على استعداد الشعب الأوكراني للمقاومة. يجب أن يساعد العالم المتحضر في حماية حريتنا”.

كما أشارت وزارة الدفاع الأوكرانية لهذه القصة بشكل غير مباشر دون أن تؤكدها أو تنفيها. مما ساهم في تغذية أسطورة “شبح كييف”.

وكتبت الوزارة الأوكرانية على تويتر: “يعود العشرات من الطيارين العسكريين المتمرسين من النقيب إلى اللواء إلى القوات الجوية للقوات المسلحة. بعد أن تم تحويلهم سابقا إلى القوات الاحتياطية”.

كما أضافت الوزارة: “من يدري، ربما يكون أحدهم هو المنتقم الجوي على MiG-29، والذي غالبا ما يراه سكان كييف”. في إشارة إلى قصة “شبح كييف” التي تداولت على نطاق واسع وهي ربما تكون قصة لرفع معنويات سكان البلاد من الغزو الروسي.

فيما ذكر آخرون أن “شبح كييف” هو الطيار Samuyil Hyde ، البالغ من العمر 36 عامًا ونشروا صورة مزعومة له.

ولا تزال هذه التقارير غير مؤكدة من قبل المسؤولين الأوكرانيين، ومن المحتمل جدًا أن تكون شائعات خاطئة.

ولا تزال المعلومات الخاطئة والشائعات تنتشر عن الحرب في سياق الدعاية، حيث تبين أن أحد المقاطع التي نشرت على أنها لـ”شبح كييف” هي من لعبة فيديو.

❗️One #Ukrainian pilot in 30 hours shot down six #Russian airplanes, including the Su-35, according to the Center for Counteracting Disinformation.

A Ukrainian pilot of a MiG-29 shot down: 2хSU-35, 1хSU-27,1хMiG-29, 2хSU-25. In the network he was called "The Ghost of Kyiv".

