شبح كييف مقاتلات أوكرانية من طراز ميغ 29
مقاتلات أوكرانية من طراز ميغ 29
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“شبح كييف” يتصدر البحث .. طيار أوكراني غامض يدمر المقاتلات الروسية بالجملة (فيديو)

كتب باسل النجار
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وطن – قالت صحيفة “نيويورك بوست” إن تقارير غير مؤكدة انتشرت عن طيار أوكراني ماهر، أطلق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عليه لقب “شبح كييف”.

وبحسب الروايات المتداولة فمن المفترض أن “شبح كييف” أسقط ما يصل إلى 6 طائرات روسية مقاتلة في اليوم الأول من الحرب. وسرعان ما أصبح “شبح كييف” بطلاً شعبيًا.

أقرب للخيال

ومما زاد من ارباك المشهد، هو تأكيدات من السفير الأوكراني لدى الاتحاد الأوروبي لهذه القصة التي تبدو أقرب للخيال من الحقيقة.

وكتب السفير الأوكراني، ميكولا توتشيتسكي، في تغريدة: “حقق طيار مقاتل أوكراني ست انتصارات في يوم واحد في معارك جوية مع الروس. أطلق عليه لقب شبح كييف”.

وأردف قائلا إنه “مثال آخر على استعداد الشعب الأوكراني للمقاومة. يجب أن يساعد العالم المتحضر في حماية حريتنا”.

كما أشارت وزارة الدفاع الأوكرانية لهذه القصة بشكل غير مباشر دون أن تؤكدها أو تنفيها. مما ساهم في تغذية أسطورة “شبح كييف”.

وكتبت الوزارة الأوكرانية على تويتر: “يعود العشرات من الطيارين العسكريين المتمرسين من النقيب إلى اللواء إلى القوات الجوية للقوات المسلحة. بعد أن تم تحويلهم سابقا إلى القوات الاحتياطية”.

كما أضافت الوزارة: “من يدري، ربما يكون أحدهم هو المنتقم الجوي على MiG-29، والذي غالبا ما يراه سكان كييف”. في إشارة إلى قصة “شبح كييف” التي تداولت على نطاق واسع وهي ربما تكون قصة لرفع معنويات سكان البلاد من الغزو الروسي.

في الثلاثينيات من عمره

فيما ذكر آخرون أن “شبح كييف” هو الطيار Samuyil Hyde ، البالغ من العمر 36 عامًا ونشروا صورة مزعومة له.

ولا تزال هذه التقارير غير مؤكدة من قبل المسؤولين الأوكرانيين، ومن المحتمل جدًا أن تكون شائعات خاطئة.

ولا تزال المعلومات الخاطئة والشائعات تنتشر عن الحرب في سياق الدعاية، حيث تبين أن أحد المقاطع التي نشرت على أنها لـ”شبح كييف” هي من لعبة فيديو.

ووفقًا لأحد المنشورات التي تم تداولها على نطاق واسع ، من المفترض أن شبح كييف أسقط أربع طائرات مقاتلة روسية – بينهم طائرتان من نوع Su-35 Flankers وواحدة من نوع Su-27 Flanker، بالإضافة إلى أخرى من نوع MiG-29 Fulcrum – وطائرتين للهجوم الأرضي من نوع Su -25.

ويشار إلى أنه مع اندلاع الصراعات والحروب، تتشكل بيئة مثالية وخصبة لانتشار المعلومات المضللة والشائعات في إطار “الحرب النفسية”، بهدف بث روح الحماس لدى المقاتلين والناس على حد سواء وإلحاق الأذى النفسي بالخصم أيضا.

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا، بدأت المعلومات المضللة في الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كما تنتشر النار في الهشيم.

وكان مسؤولون أوكرانيون قالوا يوم، الخميس، إن قواتهم أسقطت ما مجموعه سبع طائرات روسية، إلى جانب ست طائرات هليكوبتر روسية.

ورغم عدم وجود معلومات تؤكد أو تنفي القصة، إلا أن تقارير أخرى تنفي “شبح كييف” بشكل قاطع، وتقول إن هذا الفيديو تم إنشاؤه من خلال لعبة فيديو مخصصة لمحاكاة الطيران الحربي وتسمى “Digital Combat Simulator World”.

ويقول آخرون إن صحة الفيديو من عدمه، لا تنفي صحة الروايات حول الطيار المزعوم.

ومع ذلك تساعد هذه القصص مثل رواية “شبح كييف” بالتأكيد في توحيد الشعب الأوكراني لمواجهة الغزو الروسي.

 

(المصدر: نيويورك بوست + متابعات)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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