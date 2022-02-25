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عمان تحتفي بالكويت بمناسبة عيد الاستقلال
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عمان تحتفي بالكويت .. هكذا شارك العُمانيون أشقاءهم الكويتيين احتفالات الإستقلال

كتب أنس السالم
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وطن – شارك العمانيون أشقاءهم في دولة الكويت احتفالاتهم بمناسبة ذكرى الاستقلال الحادية والستين.

وتصدّر وسم (#عمان_تحتفي_بالكويت) قائمة الترند بموقع “تويتر” في سلطنة عمان، حيث شارك المغرّدون العمانيون بعبارات التهنئة، للكويت وشعبها بالمناسبة .

وقال الإعلامي الرياضي خميس البلوشي: “لوطن النهار وأهله الكرام.. للكويت العزيزة الشامخة، تحية محبة خالصة ودمتم في خير وأمن وأمان ورخاء”.

 

بينما تمنّى “الشيبة خلفان” للكويت “أعواماً من الإزدهار لوطن النهار”. مضيفاً: “كل عام و الكويت الحبيبة قيادةً وشعباً في نماء ورخاء بمناسبة العيد الوطني الكويتي، حفظهم الله دائمًا وأبداً”.

فيما غرّدت “همسات عمانية”: “كل عام والأمة الكويتية بصحة وعافية كل عام وأنتم بخير دامت لكم الكويت من أعرق الأمم”.

كما كتب “ناصر”: “أصدق التهاني وأطيب التمنيات لأشقائنا في دولة الكويت قيادة وشعبا بمناسبة العيد الوطني الكويتي”.

بينما هنّأت “رازن البراري” الكويتيين: “من ارض السلطنة الحبيبه الى ارض المحبه والموده الكويت نهنئكم بيوم الوطني الكويتي ادام الله الامن والامان والاستقرار في الكويت”.

بينما غرّد “ابن كنده” قائلاً: “كل عام ودولة الكويت الشقيقة وأميرها وأهلها وكل من يعيش فيها بخير وأمن وهناء”.

الكويت تحتفل بذكرى استقلالها الحادية والستين

وتحتفل دولة الكويت، الجمعة، بالذكرى الحادية والستين لاستقلالها، والذي انطلقت بعده إلى مرحلة جديدة تشكلت فيها ملامح الدولة الحديثة.

واستطاعت الكويت على مر العقود الماضية أن تتبوأ مكانة مرموقة على الصعد العربية والإقليمية والعالمية.

وقد نالت الكويت استقلالها في التاسع عشر من يونيو عام 1961.

كما جرى توقيع وثيقة الاستقلال وإلغاء اتفاقية الحماية مع بريطانيا، ثم صدر في 18 مايو عام 1964 مرسوم بدمج العيد الوطني بعيد الجلوس، وهو ذكرى تسلم أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح مقاليد الحكم في بلاده، والذي يصادف الخامس والعشرين من فبراير من كل عام.

وتتزامن احتفالات الكويت بالذكرى الحادية والستين للاستقلال مع احتفالها بالذكرى الحادية والثلاثين للتحرير.

بينما تشهد محافظات الكويت مظاهر فرح وبهجة، وتتزين مبانيها بعلم الوطن وصور الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي، تعبيراً عن الوفاء والولاء للكويت وقيادتها .

(المصدر: رصد ومتابعة وطن) 

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أنس السالم

- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول.
- يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015.
- حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام.
- عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية.
- شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC.
- أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة .
- قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين .
- ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات .
- مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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