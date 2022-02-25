عمان تحتفي بالكويت .. هكذا شارك العُمانيون أشقاءهم الكويتيين احتفالات الإستقلال

وطن – شارك العمانيون أشقاءهم في دولة الكويت احتفالاتهم بمناسبة ذكرى الاستقلال الحادية والستين.

وتصدّر وسم (#عمان_تحتفي_بالكويت) قائمة الترند بموقع “تويتر” في سلطنة عمان، حيث شارك المغرّدون العمانيون بعبارات التهنئة، للكويت وشعبها بالمناسبة .

وقال الإعلامي الرياضي خميس البلوشي: “لوطن النهار وأهله الكرام.. للكويت العزيزة الشامخة، تحية محبة خالصة ودمتم في خير وأمن وأمان ورخاء”.

لوطن النهار وأهله الكرام..

للكويت العزيزة الشامخة، تحية محبة خالصة ودمتم في خير وأمن وأمان ورخاء.#اليوم_الوطني_الكويتي#عمان_تحتفي_بالكويت pic.twitter.com/4ntoGShwSc — خميس البلوشي (@khamis7777) February 25, 2022

بينما تمنّى “الشيبة خلفان” للكويت “أعواماً من الإزدهار لوطن النهار”. مضيفاً: “كل عام و الكويت الحبيبة قيادةً وشعباً في نماء ورخاء بمناسبة العيد الوطني الكويتي، حفظهم الله دائمًا وأبداً”.

أعواماً من الإزدهار لوطن النهار .. كُل عام و الكويت الحبيبة قيادةً وشعباً في نماء ورخاء بمناسبة العيد الوطني الكويتي، حفظهم الله دائمًا وأبداً🇴🇲🇰🇼. #عمان_تحتفي_بالكويت #لا_وطن_مثل_الكويت. pic.twitter.com/ThNv1hQzLh — الشيبة خلفان (@5alfan1) February 25, 2022

فيما غرّدت “همسات عمانية”: “كل عام والأمة الكويتية بصحة وعافية كل عام وأنتم بخير دامت لكم الكويت من أعرق الأمم”.

كل عام والأمة الكويتية بصحة وعافية كل عام وأنتم بخير دامت لكم الكويت من أعرق الأمم..#عمان_تحتفي_بالكويت pic.twitter.com/FGcikRQz3l — همسات_عمانية (@fatemah_0101) February 25, 2022

كما كتب “ناصر”: “أصدق التهاني وأطيب التمنيات لأشقائنا في دولة الكويت قيادة وشعبا بمناسبة العيد الوطني الكويتي”.

أصدق التهاني وأطيب التمنيات لأشقائنا في دولة الكويت قيادة وشعبا بمناسبة #العيد_الوطني_الكويتي #عمان_تحتفي_بالكويت pic.twitter.com/XB9gB7rWb8 — ناصر (@IbriHero) February 25, 2022

بينما هنّأت “رازن البراري” الكويتيين: “من ارض السلطنة الحبيبه الى ارض المحبه والموده الكويت نهنئكم بيوم الوطني الكويتي ادام الله الامن والامان والاستقرار في الكويت”.

من ارض السلطنة الحبيبه الى ارض المحبه والموده الكويت

نهنئكم بيوم الوطني الكويتي

ادام الله الامن والامان والاستقرار في الكويت #عمان_تحتفي_بالكويت pic.twitter.com/IQ7AjoYRFN — رزان البراري (@RAZAN_BARARY) February 25, 2022

بينما غرّد “ابن كنده” قائلاً: “كل عام ودولة الكويت الشقيقة وأميرها وأهلها وكل من يعيش فيها بخير وأمن وهناء”.

كل عام ودولة #الكويت الشقيقة وأميرها وأهلها وكل من يعيش فيها بخير وأمن وهناء#عمان_تحتفي_بالكويت pic.twitter.com/sE2e6WrY44 — إبن كنده (@posalam2015) February 25, 2022

الكويت تحتفل بذكرى استقلالها الحادية والستين

وتحتفل دولة الكويت، الجمعة، بالذكرى الحادية والستين لاستقلالها، والذي انطلقت بعده إلى مرحلة جديدة تشكلت فيها ملامح الدولة الحديثة.

واستطاعت الكويت على مر العقود الماضية أن تتبوأ مكانة مرموقة على الصعد العربية والإقليمية والعالمية.

وقد نالت الكويت استقلالها في التاسع عشر من يونيو عام 1961.

كما جرى توقيع وثيقة الاستقلال وإلغاء اتفاقية الحماية مع بريطانيا، ثم صدر في 18 مايو عام 1964 مرسوم بدمج العيد الوطني بعيد الجلوس، وهو ذكرى تسلم أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح مقاليد الحكم في بلاده، والذي يصادف الخامس والعشرين من فبراير من كل عام.

وتتزامن احتفالات الكويت بالذكرى الحادية والستين للاستقلال مع احتفالها بالذكرى الحادية والثلاثين للتحرير.

بينما تشهد محافظات الكويت مظاهر فرح وبهجة، وتتزين مبانيها بعلم الوطن وصور الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي، تعبيراً عن الوفاء والولاء للكويت وقيادتها .

(المصدر: رصد ومتابعة وطن)

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