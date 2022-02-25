انفجار مرعب في سماء كييف فجر الجمعة .. فيديو يرصده ومسؤول يكشف طبيعته

وطن – تعرضت العاصمة الأوكرانية للقصف في الساعات الأولى من يوم الجمعة، فيما تصدّت المضادات الأوكرانية لصواريخ روسية في سماء كييف.

وسمع دوي صفارات الإنذار صباح الجمعة في كييف وفي مدينة لافيف في أقصى الغرب حيث بقيت المدينة بدون كهرباء.

وانتشر صباح الجمعة، مقطع فيديو يظهر انفجارا كبيرا بسماء العاصمة الأوكرانية، كييف، الأمر الذي أثار تكهنات حول سبب ذلك.

لكنّ، نائب وزير الداخلية الأوكراني أرجع سبب الانفجار بسماء كييف إلى قيام نظام أوكراني مضاد للصواريخ بإسقاط صاروخ روسي.

بينما أصاب صاروخ روسي مبنى سكني في المدينة.

#صور| مبنى سكنى في العاصمة الأوكرانية #كييف أصابه صاروخ روسي خلال الهجمات فجر اليوم الجمعة. 👇 pic.twitter.com/q5K1lER1L6 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) February 25, 2022

يأتي ذلك، بينما تحركت الدبابات الروسية إلى مسافة 20 ميلاً من العاصمة كييف.

فيما لجأت القوات الأوكرانية إلى تدمير الجسور المؤدية إلى كييف وخاركيف في الشرق في محاولة لإبطاء التقدم الروسي.

ويحذر المسؤولون من أن كييف ستسقط بيد القوات الروسية في نهاية هذا الأسبوع.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بوصول الاشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية إلى العاصمة كييف، حيث تدور حاليا معارك في المنطقة الشمالية من المدينة.

الرئيس الأوكراني يتعهد بالبقاء في كييف

ومع استمرار المعارك قرب كييف تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالبقاء في كييف.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة إن القوات الأوكرانية تمكنت مذن إيقاف القوات الروسية عن التقدم في معظم الاتجاهات.

وأشار مع ذلك إلى أن روسيا استأنفت ضرباتها الصاروخية وتستهدف منشآت عسكرية ومدنية على السواء.

وحذر زيلينسكي من أن “(العدو) حددني على أنني الهدف الأول، وعائلتي هي الهدف الثاني، إنهم يريدون تدمير أوكرانيا سياسيا من خلال تدمير رئيس الدولة”.

وأضاف “سأبقى في العاصمة، عائلتي موجودة أيضا في أوكرانيا”، مشيرا إلى أنه تلقى معلومات عن دخول مجموعات تخريبية تابعة للعدو إلى كييف.

وكشف زيلينسكي أن 137 من العسكريين والمدنيين لقوا حتفهم في القتال حتى الآن وأصيب مئات آخرون.

وكان مسؤولون أوكرانيون قد أعلنوا في وقت سابق عن مقتل 70 شخصا على الأقل.

وفيما يشبه الانتقاد لحلفائه الغربيين أعرب زيلينسكي عن أسفه لأن كييف “تُركت وحدها” في مواجهة الجيش الروسي الذي بدأ الخميس غزو بلاده.

وقال “تُركنا وحدنا للدفاع عن بلدنا”. مضيفا “مَن هو مستعد للقتال معنا؟ لا أرى أحدا”.

وتابع “مَن مستعد لضمان عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي؟ الجميع خائفون”. وذلك في وقت أشار الحلف إلى أنه لن يرسل قوات لدعم أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الخميس عن التوغل في أوكرانيا. محذرا من أي تدخل سيؤدي إلى رد فعل “فوري” لم يسبق له مثيل في التاريخ.

(المصدر: وطن – وكالات)

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