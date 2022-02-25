خسائر الأثرياء الروس بسبب غزو أوكرانيا watanserb.com
فلاديمير بوتانين والرئيس الروسي
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أغنى 22 ملياردير روسي يتعرّضون لضربة قاسية بعد يوم من غزو أوكرانيا (شاهد)

كتب ايمان الباجي
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وطن – شهد أغنى 22 شخصًا في روسيا، انخفاضًا في صافي ثرواتهم بمقدار 39 مليار دولار في أقل من 24 ساعة، على إثر غزو بلادهم لأوكرانيا، وذلك وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

انهيار مؤشر “MOEX Russia”

جاءت هذه الخسارة بعد انهيار مؤشر “MOEX Russia ” القياسي الروسي وأُغلق على إنخفاض بنسبة 33 ٪ يوم الخميس.

خسر المليارديرات الروس يوم الخميس أموالًا طائلة تفوق ما خسروه منذ بداية العام وحتى يوم الأربعاء، وفقًا لبلومبرج.

الخاسر الأكبر

تعرض فاجيت أليكبيروف، رئيس شركة “لوكولي” للنفط والغاز، والتي مقرها موسكو، لأكبر خسارة، فقد خسر في يوم واحد ثلث صافي ثروته حيث انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 32٪ يوم الخميس.

كما يبلغ صافي ثروة أليكبيروف في الوقت الحالي 13 مليار دولار، من أصل 19.2 مليار دولار، وفقًا لبلومبرج.

أغنى رجل في روسيا يفقد 3 مليارات دولار

أما فلاديمير بوتانين، أغنى رجل معروف في روسيا، فقد 3 مليارات دولار بعد انهيار سعر سهم شركته “نوريلسك نيكل” بنسبة 26٪.

فلاديمير بوتانين

 

وبحسب “بلومبرج” يمكن أن يزداد الأمر سوءًا بالنسبة لأغنى الأشخاص في روسيا مع تصاعد العقوبات الغربية، حيث أعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي عن عقوبات تتمثل في إجراءات ضد رجال الأعمال الروس وأفراد أسرهم المرتبطين بالنظام.

يوم الخميس، ضاعف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، العقوبات، كما أعلنت المملكة المتحدة، الثلاثاء الماضي، فرض عقوبات على خمسة بنوك روسية وثلاثة أفراد، ومن بين الأشخاص الذين صدرت بحقهم عقوبات جينادي تيمشينكو الذي تربطه علاقات وثيقة ببوتين.

وبحسب بلومبرج، يحتل تيمشينكو، المرتبة 11 في قائمة أغنى الأشخاص في روسيا، حيث يبلغ ثروته الصافية 12.1 مليار دولار.

(المصدر: businessinsider)

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ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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