أغنى 22 ملياردير روسي يتعرّضون لضربة قاسية بعد يوم من غزو أوكرانيا (شاهد)

وطن – شهد أغنى 22 شخصًا في روسيا، انخفاضًا في صافي ثرواتهم بمقدار 39 مليار دولار في أقل من 24 ساعة، على إثر غزو بلادهم لأوكرانيا، وذلك وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

انهيار مؤشر “MOEX Russia”

جاءت هذه الخسارة بعد انهيار مؤشر “MOEX Russia ” القياسي الروسي وأُغلق على إنخفاض بنسبة 33 ٪ يوم الخميس.

خسر المليارديرات الروس يوم الخميس أموالًا طائلة تفوق ما خسروه منذ بداية العام وحتى يوم الأربعاء، وفقًا لبلومبرج.

الخاسر الأكبر

تعرض فاجيت أليكبيروف، رئيس شركة “لوكولي” للنفط والغاز، والتي مقرها موسكو، لأكبر خسارة، فقد خسر في يوم واحد ثلث صافي ثروته حيث انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 32٪ يوم الخميس.

كما يبلغ صافي ثروة أليكبيروف في الوقت الحالي 13 مليار دولار، من أصل 19.2 مليار دولار، وفقًا لبلومبرج.

أغنى رجل في روسيا يفقد 3 مليارات دولار

أما فلاديمير بوتانين، أغنى رجل معروف في روسيا، فقد 3 مليارات دولار بعد انهيار سعر سهم شركته “نوريلسك نيكل” بنسبة 26٪.

وبحسب “بلومبرج” يمكن أن يزداد الأمر سوءًا بالنسبة لأغنى الأشخاص في روسيا مع تصاعد العقوبات الغربية، حيث أعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي عن عقوبات تتمثل في إجراءات ضد رجال الأعمال الروس وأفراد أسرهم المرتبطين بالنظام.

يوم الخميس، ضاعف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، العقوبات، كما أعلنت المملكة المتحدة، الثلاثاء الماضي، فرض عقوبات على خمسة بنوك روسية وثلاثة أفراد، ومن بين الأشخاص الذين صدرت بحقهم عقوبات جينادي تيمشينكو الذي تربطه علاقات وثيقة ببوتين.

وبحسب بلومبرج، يحتل تيمشينكو، المرتبة 11 في قائمة أغنى الأشخاص في روسيا، حيث يبلغ ثروته الصافية 12.1 مليار دولار.

(المصدر: businessinsider)

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