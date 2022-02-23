عملية تجميل تدمر وجه ملكة جمال بشكل غير متوقع

وطن – نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن فشل عملية تجميل ذهبت ضحيتها ملكة جمال تبلغ من العمر 43 عامًا تدعى يوليا تاراسيفيتش.

فازت يوليا بالمرتبة الثانية في مسابقة سيدة روسيا الدولية منذ عامين. وبعد ذلك بفترة قصيرة ذهبت لتلقي العلاج في عيادة رفيعة المستوى.

عملية تجميل دمرت حياتها

لكن يوليا، وهي أم لطفلين، زعمت أنه تم تشويه وجهها أثناء إجرائها لعملية جراحية حول شد الوجه. شد الجفون إضافة إلى تقليل الدهون من خديها.

أثناء العملية الجراحية التي بلغت تكلفتها 3000 جنيه إسترليني. والتي أجريت في مدينة كراسنودار الروسية، أصبح وجه يوليا كثير الانتفاخ وشديد الالتهاب.

وبعد ذلك، أجرت يوليا عملية تدخل جراحية طارئة من قبل طبيب آخر لإنقاذ عينيها. وهذا ما قالته في شكوى رُفعت من خلالها دعوى جنائية ضد طبيبين مشاركين في عملية التجميل الأصلية.

ومن جهتها، قالت يوليا: “ذهبتُ إلى العيادة بوجه جميل وصحي.”

وأضافت “أردت فقط اصلاح بعض الأثار الناتجة التي سببتها الشيخوخة. لكن مع الأسف فقدت صحتي.”

هل تعاني يوليا من مرض نادر؟

زعم الأطباء الأصليون، أندريه كوماروف وعمر خالد أن يوليا تعاني من مرض وراثي نادر. وهو تصلب الجلد.

وهذه الحالة تؤدي إلى ظهور مناطق صلبة وسميكة من الجلد وأحيانًا مشاكل في الأعضاء الداخلية والأوعية الدموية. ناتجة عن مهاجمة الجهاز المناعي للأنسجة الضامة تحت الجلد.

ومع ذلك، لا يوجد دليل حتى الآن على أن الضحية كانت تعاني من هذا المرض.

وقالت يوليا للقناة الأولى الروسية: “كانت لدي ندوب تشكلت في خدي عندما مزقوا كل الأنسجة. لا أستطيع أن أغمض عيني لا استطيع الابتسامة كما لا أستطيع حتى رفع شفتي العليا.”

وجهها لا يتحرك

وأضافت “جزء من وجهي لا يتحرك مطلقا.”

وتابعت “ذهبت بكل طمأنينة إلى العملية، أولاً، لأن جميع اختباراتي كانت جيدة. ثانيًا، لأنني أجريت جراحة تجميلية قبل ذلك، فقد أجريت عملية تجميل للأنف. وسار الأمر تمامًا بالنسبة لي، دون أي تشوهات وراثية.”

كما تدعي يوليا أنها أنفقت حوالي 20 ألف جنيه إسترليني لمحاولة التعافي من الضرر الناتج من العملية. مع وجود تكاليف أخرى في المستقبل.

إلا أنها لن تستعيد مظهرها السابق.

وقالت في هذا السياق: “لقد حملني الجراحون المسؤولية حول ما حدث. كما أن الأطباء الذين شوهوا وجهي. أعفوا أنفسهم من كل مسؤولية. وقررت رفع قضية للمحكمة.”

ومن جهته، قال الدكتور خالد إن القضية “مبالغ فيها”.

الأطباء يخضعون إلى التحقيق

أما لجنة التحقيق الروسية قالت إن الدكتور خالد يخضع هو والدكتور كوماروف للتحقيق لانتهاكهما قوانين “سلامة الحياة والصحة”.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة آنا بوشكينا: “تم تعيين فحص طبي شرعي لتحديد مدى خطورة الضرر الذي يلحق بالصحة. كما تم تحديد المرضى الآخرين الذين قد يعانون من سوء الخدمات في هذه العيادة.”

كما أضافت المتحدثة إن التحقيق في هذه القضية الجنائية مازال مستمرا.

المصدر: (ذا صن – ترجمة وتحرير وطن)

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