عملية تجميل تدمر وجه ملكة جمال بشكل غير متوقع watanserb.com
زعم الأطباء أن يوليا تعاني من مرض وراثي نادر
Imageحياتنا

عملية تجميل تدمر وجه ملكة جمال بشكل غير متوقع

كتب ايمان الباجي
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وطن – نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن فشل عملية تجميل ذهبت ضحيتها ملكة جمال تبلغ من العمر 43 عامًا تدعى يوليا تاراسيفيتش.

فازت يوليا بالمرتبة الثانية في مسابقة سيدة روسيا الدولية منذ عامين. وبعد ذلك بفترة قصيرة ذهبت لتلقي العلاج في عيادة رفيعة المستوى.

عملية تجميل دمرت حياتها

لكن يوليا، وهي أم لطفلين، زعمت أنه تم تشويه وجهها أثناء إجرائها لعملية جراحية حول شد الوجه. شد الجفون إضافة إلى تقليل الدهون من خديها.

أثناء العملية الجراحية التي بلغت تكلفتها 3000 جنيه إسترليني. والتي أجريت في مدينة كراسنودار الروسية، أصبح وجه يوليا كثير الانتفاخ وشديد الالتهاب.

وبعد ذلك، أجرت يوليا عملية تدخل جراحية طارئة من قبل طبيب آخر لإنقاذ عينيها. وهذا ما قالته في شكوى رُفعت من خلالها دعوى جنائية ضد طبيبين مشاركين في عملية التجميل الأصلية.

ومن جهتها، قالت يوليا: “ذهبتُ إلى العيادة بوجه جميل وصحي.”

وأضافت “أردت فقط اصلاح بعض الأثار الناتجة التي سببتها الشيخوخة. لكن مع الأسف فقدت صحتي.”

هل تعاني يوليا من مرض نادر؟

زعم الأطباء الأصليون، أندريه كوماروف وعمر خالد أن يوليا تعاني من مرض وراثي نادر. وهو تصلب الجلد.

وهذه الحالة تؤدي إلى ظهور مناطق صلبة وسميكة من الجلد وأحيانًا مشاكل في الأعضاء الداخلية والأوعية الدموية. ناتجة عن مهاجمة الجهاز المناعي للأنسجة الضامة تحت الجلد.

ومع ذلك، لا يوجد دليل حتى الآن على أن الضحية كانت تعاني من هذا المرض.

وقالت يوليا للقناة الأولى الروسية: “كانت لدي ندوب تشكلت في خدي عندما مزقوا كل الأنسجة. لا أستطيع أن أغمض عيني لا استطيع الابتسامة كما لا أستطيع حتى رفع شفتي العليا.”

وجهها لا يتحرك

وأضافت “جزء من وجهي لا يتحرك مطلقا.”

وتابعت “ذهبت بكل طمأنينة إلى العملية، أولاً، لأن جميع اختباراتي كانت جيدة. ثانيًا، لأنني أجريت جراحة تجميلية قبل ذلك، فقد أجريت عملية تجميل للأنف. وسار الأمر تمامًا بالنسبة لي، دون أي تشوهات وراثية.”

تدمير وجه ملكة جمال

كما تدعي يوليا أنها أنفقت حوالي 20 ألف جنيه إسترليني لمحاولة التعافي من الضرر الناتج من العملية. مع وجود تكاليف أخرى في المستقبل.

إلا أنها لن تستعيد مظهرها السابق.

وقالت في هذا السياق: “لقد حملني الجراحون المسؤولية حول ما حدث. كما أن الأطباء الذين شوهوا وجهي. أعفوا أنفسهم من كل مسؤولية. وقررت رفع قضية للمحكمة.”

ومن جهته، قال الدكتور خالد إن القضية “مبالغ فيها”.

الأطباء يخضعون إلى التحقيق

أما لجنة التحقيق الروسية قالت إن الدكتور خالد يخضع هو والدكتور كوماروف للتحقيق لانتهاكهما قوانين “سلامة الحياة والصحة”.

تدمير وجه ملكة جمال

وقالت المتحدثة باسم اللجنة آنا بوشكينا: “تم تعيين فحص طبي شرعي لتحديد مدى خطورة الضرر الذي يلحق بالصحة. كما تم تحديد المرضى الآخرين الذين قد يعانون من سوء الخدمات في هذه العيادة.”

كما أضافت المتحدثة إن التحقيق في هذه القضية الجنائية مازال مستمرا.

 

المصدر: (ذا صن – ترجمة وتحرير وطن)

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ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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