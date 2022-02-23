الحكم لم يرى اللقطة .. لاعب ينطح منافسه بالرأس كادت أن تفقد عينيه (شاهد)

وطن – تعرض لاعب خلال مباراة في الدوري الإسكتلندي لكرة القدم إلى إصابة خطيرة كادت أن تفقده عينيه، إثر تلقيه ضربة بالرأس من قبل لاعب في الفريق المنافس داخل أرضية ملعب المستطيل الأخضر.

لاعب إسكتلندي والإصابة الخطيرة

وأفادت صحيفة “daily record” الإسكتلندية، بأن اللاعب جورج روبنسون صاحب ال32 عاماً، نجم فريق ستينهاو سمور. قد تلقى ضربة قاسية على عينه من قبل لاعب في الفريق المنافس إف سي إيست كيليرايد. قبل نهاية المباراة بين كلا الفريقين بنحو 15 دقيقة.

كما وأظهر مقطع الفيديو القصير المتداول. عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لاعب خط الوسط الذي كان يصارع من أجل الحصول على الكرة من بين لاعبين اثنين داخل أرضية الملعب، قبيل أن يتعرض لنطحة بالرأس من أحدهما وسقوطه على الأرض.

A thread. Playing in an amateur game in the Caledonian premier league on the 05/02/2022 and get assaulted out of nowhere for no reason….. guess what punishment is coming the coward who did it’s way …….. #football #scottish #amateur pic.twitter.com/XgCKUHvE6c — George Robinson (@George1Robinson) February 21, 2022

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وبينت الصحيفة، بأنه على الرغم من الاحتجاجات من قبل زملائه داخل الفريق وكذلك الموجودين على دكة مقاعد البدلاء داخل الملعب، إلا أن حكم المباراة استمر للحظات. قبل أن يطلق الحكم الصافرة لتوقف عن اللعب.

الحكم لم يرى اللقطة

كما وأردفت الصحيفة، ” تم نقل اللاعب روبنسون الذي كان يلعب مباراته الثانية مع فريقه ستينهاوسمور الإسكتلندي، إلى المشفى على وجه السرعة لتلقى العلاج، وقيل إنه قد يفقد عينه بسبب الإصابة الخطيرة”.

من جهته، قال اللاعب ربنسون بعد تعافيه من الإصابة القاسية، قائلاً: ” المسؤولون في الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم قالوا بأن الحكم لم يرى اللقطة، كما أنهم لا يقبلون أدلة الفيديو للمباريات على مستوى الهواة”

This is how I needed up…. Just went to play a normal game and in the end could have lost my eye!! Stenhousemuir vs East Kilbride YM Disgrace pic.twitter.com/Wa7UB7BTul — George Robinson (@George1Robinson) February 21, 2022

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وذكرت الصحيفة، بأن موقف الشرطة الإسكتلندية من تلك الحادثة كان واضحاً، حيث اعتبرتها بأنها وقت خلال مباراة لكرة القدم، وأن الأمر في يد الاتحاد المحلي المسؤول عن اللعبة. لذا لن يكون بمقدورهم فعل أي شيء بشأن تلك الواقعة.

وأضاف الإسكتلندي روبنسون، ” أنا لست الشخص الذي يشتكي، ولكنني أعتقد بأن ذلك هو وصمة عار، كما إنها سابقة خطيرة يمهدون لها. إنهم يقولون للجميع أثناء ممارسة اللعب يمكنك أن تفعل ما تريد”.

نشر جورج #روبنسون لاعب فريق ستينهاوسمور فيديو على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهو يقاتل من أجل الحصول على الكرة بين لاعبين اثنين قبل أن يتعرض لنطحة رأس من أحدهما قبل 15 دقيقة من انتهاء الوقت الأصلي والتي حسمها فريقه 3-1 pic.twitter.com/qTwydFM6sg — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) February 23, 2022

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كما وتابع، ” لقد تعرضت لإصابة خطيرة، كان لها تداعيات نفسية بسبب الخوف من أن أفقد عيني، والانقطاع عن اللعب. لكن الرجل الذي فعل بيّ ذلك عاد للعب كرة القدم دون أي عقوبة”.

وختم اللاعب روبنسون حديثه، ” يعاقب أي لاعب بمجرد الاحتجاج على حكم المباراة أو مجرد دفع منافس، لكن ما حصل معي كان اعتداء. ولم يعاقب وكل ما أطلبه هو العدل”.

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ومن الجدير بالذكر، بأن المباراة انتهت بفوز فريق ستينهاو سمور على منافسه إف سي إيست كيليرايد بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد خلال منافسات الدوري الإسكتلندي للهواة.

(المصدر: وطن +daily record)