الحكم لم يرى اللقطة .. لاعب ينطح منافسه بالرأس كادت أن تفقد عينيه (شاهد)

وطن – تعرض لاعب خلال مباراة في الدوري الإسكتلندي لكرة القدم إلى إصابة خطيرة كادت أن تفقده عينيه، إثر تلقيه ضربة بالرأس من قبل لاعب في الفريق المنافس داخل أرضية ملعب المستطيل الأخضر.

وأفادت صحيفة “daily record” الإسكتلندية، بأن اللاعب جورج روبنسون صاحب ال32 عاماً، نجم فريق ستينهاو سمور. قد تلقى ضربة قاسية على عينه من قبل لاعب في الفريق المنافس إف سي إيست كيليرايد. قبل نهاية المباراة بين كلا الفريقين بنحو 15 دقيقة.

كما وأظهر مقطع الفيديو القصير المتداول. عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لاعب خط الوسط الذي كان يصارع من أجل الحصول على الكرة من بين لاعبين اثنين داخل أرضية الملعب، قبيل أن يتعرض لنطحة بالرأس من أحدهما وسقوطه على الأرض.

A thread. Playing in an amateur game in the Caledonian premier league on the 05/02/2022 and get assaulted out of nowhere for no reason….. guess what punishment is coming the coward who did it’s way …….. #football #scottish #amateur pic.twitter.com/XgCKUHvE6c

— George Robinson (@George1Robinson) February 21, 2022