مصدر يكشف عن صفقات مليارية بين الجزائر وقطر.. هذه تفاصيلها!

وطن – كشفت مصادر مطلعة ما تم الاتفاق عليه بين امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أثناء زيارة الأخير للدوحة التي وصل إليها مساء، الأحد.

وقالت المصادر إن الطرفين اتفقا على ضخ قطر استثمارات ضخمة في المجال الزراعي بمليارات الدولارات.

وأفادت المصادر بأن الجزائر ستوكل إلى الدوحة مشروعاً ضخماً لتطوير المدن والسكك الحديدية، وإنشاء خطوط جديدة في عمق الصحراء الجزائرية تمتد لآلاف الكيلومترات وتصل إلى حد دولة النيجر.

وأضافت المصادر ذاتها، التي نقلت حديث تبون مع الجالية الجزائرية المقيمة بقطر، أن البلدين سيفتتحان خطاً بحرياً لنقل البضائع والأفراد بينهما لأول مرة، وذلك بحسب ما نقله موقع “عربي بوست“.

وتستثمر قطر حالياً أكثر من ملياري دولار في مصنع واحد فقط هو مصنع “بلارة للحديد والصلب” شرقي الجزائر. ولها عدة استثمارات أخرى في مجالات الاتصال والنقل.

وتتفوق قطر على كل الدول في مجال الاستثمار في الجزائر، بحيث تسيطر على 74% من مجموع الاستثمارات الأجنبية في واحد من أهم الدول الإفريقية.

زيارة تبون لقطر

وكشف رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة الطيب شباب، في تصريح لـ”وكالة الأنباء القطرية” على هامش زيارة التبون لقطر أن الفترة الأخيرة عرفت ارتفاعاً كبيراً في حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد المسؤول ذاته، أن النصف الأول من العام الجاري سيعرف عدداً من اللقاءات المهمة بين الجانبين الجزائري والقطري لزيادة التعاون والاستثمار.

وتهدف هذه اللقاءات إلى بحث سبل تعزيز التعاون وإعطاء الشراكة الجزائرية القطرية دفعة قوية، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.

وقال الطيب شباب للوكالة القطرية. إن البلدين لديهما رغبة في توسيع حجم الاستثمارات لاسيما في مجال البتروكيماويات.

أما أكبر الشركات القطرية المستثمرة في الجزائر، فكشف المتحدث أنها شركة “أوريدو” للاتصالات والتي تملك قرابة 13 مليون مشترك جزائري.

وعرفت العلاقات الجزائرية القطرية نفساً جديداً منذ وصول تبون إلى السلطة نهاية 2019. حيث قام بالترخيص لقناة الجزيرة للعودة إلى الجزائر بعدما منعها من النشاط سلفه الراحل بوتفليقة لمدة 20 سنة.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. قد وقعا مذكرتين واتفاقية حول برنامج تنفيذي في الدوحة.

وجاء التوقيع خلال زيارة تبون لدولة قطر قبيل مشاركته في قمة منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF).

وبحسب موقع “dohanews”، فقد تعلقت مذكرة تفاهم بإجراء مشاورات سياسية وتنسيق بين وزارة الخارجية القطرية ووزارة الخارجية الجزائرية.

ووقع تفاهم آخر في مجال التنمية الاجتماعية والأسرة بين الحكومة القطرية والجزائرية.

كما وقع الشيخ تميم وتبون، اتفاقية واحدة للتعاون القانوني والقضائي. بين قطر والجزائر في المسائل الجنائية.

وأيضا وقع البلدان اتفاقية ثانية تغطي قطاع التعليم للأعوام الدراسية 2022-2025.

وتلا ذلك التوقيع على البرنامج التنفيذي الثاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي. لاتفاقية التعاون التربوي والعلمي بين البلدين.

ومن شأن توقيع أحدث المذكرات والاتفاقية أن يعزز العلاقات بين قطر والجزائر.

سوريا

وعلى الرغم من التقارب والتوافق بشان العديد من القضايا، إلا أن وجهات نظر البلدين بشأن سوريا متباينة.

وبحسب ما ورد تحاول الجزائر إعادة عضوية سوريا في جامعة الدول العربية قبل القمة المقبلة.

ويشار إلى أن الجزائر الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. هي البلد المضيف لاجتماع جامعة الدول العربية الذي تم تأجيله إلى نهاية العام.

في غضون ذلك رفضت قطر صراحة عودة نظام بشار الأسد إلى جامعة الدول العربية.

ولطالما أعربت الدولة الخليجية عن رفضها التطبيع مع نظام الأسد. فيما يواصل ارتكاب الجرائم ضد السوريين.

واختارت جامعة الدول العربية بشكل جماعي تعليق عضوية سوريا في ذروة الربيع العربي في عام 2011.

(المصدر: عربي بوست – ترجمة وطن)

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