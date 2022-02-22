رغم فتواه بعدم جواز انتقاده حتى لو زنا على التلفزيون.. أنباء عن اعتقال الداعية عبدالعزيز الريس

وطن – على الرغم من تطبيله المستمر لولي العهد محمد بن سلمان، خاصة بعد فتواه المثيرة للجدل بعدم انتقاد ولي الامر حتى لو زنا كل يوم نصف ساعة على الهواء مباشرة، تواردت أنباء عن اعتقال الداعية السعودي السلفي عبدالعزيز الريس.

وقال حساب “سماحة الشيخ” في تدوينة له عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” دون التأكد من صحة المعلومات الواردة بها:” عبدالعزيز الريس تم منعه سابقا بسبب انتقاده على هيئة الترفيه. وبعد هذه التغريدة هب النظام بذبابه لنفي ذلك وسمحوا له من جديد”.

وأضاف: “لكن لازال الضغط عليه مهيمن وهناك أنباء بإعتقاله”.

وأوضح أن “هذا النظام حتى من يمدحه لم يسلم منه”. مشيرا إلى أن “الرجل يوميا يغرد وله حاليا أكثر من أسبوعين ما غرد”.

عبدالعزيز الريس تم منعه سابقا بسبب إنتقاده على هيئة الترفيه،وبعد هذه التغريدة هب النظام بذبابه لنفي ذلك وسمحوا له من جديد.

لكن لازال الضغط عليه مهيمن وهناك أنباء بإعتقاله!

هذا النظام حتى من يمدحه لم يسلم منه!

وترى الرجل يوميا يغرد وله حاليا أكثر من أسبوعين ما غرد.#السعوديه_العظمي https://t.co/hPbtokaOnl — سماحة الشيخ (@sheikh1932) February 22, 2022

وكان الداعية السلفي السعودي البارز عبدالعزيز الريس قد أثار جدلا واسعا في أغسطس/آب 2018 في بحديثه عن “زنا الحاكم”. والواجب على الشعب في حال رآه على التلفاز يزني لمدة نصف ساعة بحسب قوله.

وقال عبد العزيز الريس، المعروف بكبير التيار “الجامي” أو “المدخلي” في السعودية. إنه لو قام الحاكم بالزنا لمدة نصف ساعة. وشرب الخمر على التلفزيون الرسمي، فإنه لا يصح الخروج عليه، أو انتقاده على العلن.

وفي درس له في أحد مساجد المدينة المنورة كما ذكر ناشطون، قال الريس إنه في حال أراد أحد نصح ولي الأمر. فلا يذكره بالاسم، فعلى سبيل المثال: “يقول اشتهر الزنا والزنا محرم. ثم تدعو لولي الأمر حتى تجتمع قلوب الناس عليه”.

وحذر الريس من أي نصيحة قد تدفع الناس للخروج على الحاكم.

وأكد الريس أنه “لو زنى ولي الأمر نصف ساعة على التلفاز، فلا يجوز لك التحريض عليه، ولا ذكر اسمه لا تصريحا ولا تعريضا”.

الامر الذي لايمكن قبوله تحت اي ذريعة

ان يقال هذا الكلام في المسجد النبوي الشريف وهي اهانة لمقام النبوة وللاسلام والمسلمين جميعاً اما سؤالي الشرعي : اذا كان ولي الامر يزني على الهواء فالشرع يوجب إقامة حد الزنا ورجمه حتى يموت فكيف تسمع وتطيع لشخص يوجب الدين ان يقتل حداً ؟! pic.twitter.com/oANhKjr0Jd — د.عبيد الوسمي (@Dr_alwasmi) August 4, 2018

يشار إلى أن عبد العزيز الريس هو أشهر سلفيي “الجامية” في السعودية، وسبق لأعضاء في هيئة كبار العلماء التحذير منه.

(المصدر: تويتر – وطن)

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