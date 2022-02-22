الداعية عبدالعزيز الريس watanserb.com
الداعية السلفي السعودي البارز عبدالعزيز الريس
الهدهد

رغم فتواه بعدم جواز انتقاده حتى لو زنا على التلفزيون.. أنباء عن اعتقال الداعية عبدالعزيز الريس

كتب سالم حنفي
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وطن – على الرغم من تطبيله المستمر لولي العهد محمد بن سلمان، خاصة بعد فتواه المثيرة للجدل بعدم انتقاد ولي الامر حتى لو زنا كل يوم نصف ساعة على الهواء مباشرة، تواردت أنباء عن اعتقال الداعية السعودي السلفي عبدالعزيز الريس.

وقال حساب “سماحة الشيخ” في تدوينة له عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” دون التأكد من صحة المعلومات الواردة بها:” عبدالعزيز الريس تم منعه سابقا بسبب انتقاده على هيئة الترفيه. وبعد هذه التغريدة هب النظام بذبابه لنفي ذلك وسمحوا له من جديد”.

وأضاف: “لكن لازال الضغط عليه مهيمن وهناك أنباء بإعتقاله”.

وأوضح أن “هذا النظام حتى من يمدحه لم يسلم منه”. مشيرا إلى أن “الرجل يوميا يغرد وله حاليا أكثر من أسبوعين ما غرد”.

وكان الداعية السلفي السعودي البارز عبدالعزيز الريس قد أثار جدلا واسعا في أغسطس/آب 2018 في بحديثه عن “زنا الحاكم”. والواجب على الشعب في حال رآه على التلفاز يزني لمدة نصف ساعة بحسب قوله.

وقال عبد العزيز الريس، المعروف بكبير التيار “الجامي” أو “المدخلي” في السعودية. إنه لو قام الحاكم بالزنا لمدة نصف ساعة. وشرب الخمر على التلفزيون الرسمي، فإنه لا يصح الخروج عليه، أو انتقاده على العلن.

وفي درس له في أحد مساجد المدينة المنورة كما ذكر ناشطون، قال الريس إنه في حال أراد أحد نصح ولي الأمر. فلا يذكره بالاسم، فعلى سبيل المثال: “يقول اشتهر الزنا والزنا محرم. ثم تدعو لولي الأمر حتى تجتمع قلوب الناس عليه”.

وحذر الريس من أي نصيحة قد تدفع الناس للخروج على الحاكم.

وأكد الريس أنه “لو زنى ولي الأمر نصف ساعة على التلفاز، فلا يجوز لك التحريض عليه، ولا ذكر اسمه لا تصريحا ولا تعريضا”.

يشار إلى أن عبد العزيز الريس هو أشهر سلفيي “الجامية” في السعودية، وسبق لأعضاء في هيئة كبار العلماء التحذير منه.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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