بينهم الملك عبدالله وأبناء مبارك .. تسريب يكشف كيف خدم بنك سويسري السياسيين في تخبئة أموالهم

وطن – كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الالمانية عن تسريب معلومات لـ ١٨ الف حساب بنكي سري في بنك كريديت سويس، يظهر ان جمال وعلاء نجلي الرئيس المصري الراحل حسني مبارك امتلكا ١٩٦ مليون دولار في واحد من ٦ حسابات في البنك، والملك عبد الله الثاني 6 حسابات من بينها حساب يضم ٢٢٤ مليون دولار. إضافة الى رئيس المخابرات المصري الراحل عمر سليمان واخرين.

ووفقا للصحيفة، يكشف تسريب نادر للمعلومات من Credit Score Suisse، أحد أكثر البنوك شهرة في العالم. كيف احتجزت المؤسسة المالية أطنانًا من مئات الآلاف من {الدولارات} لرؤساء الدول وضباط المخابرات ورجال الأعمال الخاضعين للعقوبات وحقوق الإنسان المعتدين، من بين العديد من الآخرين.

وقالت الصحيفة إن شخصا وصف نفسه بالمبلغ كشف عن المخالفات بتسريب معلومات عن أكثر من 18000 حساب مؤسسة مالية تمتلك مجتمعة أكثر من 100 مليار دولار، إلى صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية.

وشاركت الصحيفة المعلومات مع مجموعة صحفية غير ربحية. وتحدي الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، و 46 منظمة إعلامية مختلفة في جميع أنحاء العالم، جنبًا إلى جنب مع The New York Occasions.

وتغطي المعلومات الحسابات التي تم فتحها من الأربعينيات وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ولكن لا تطغى على العمليات الحالية للمؤسسة المالية.

من يمتلك حسابات في البنك السويسري؟

ومن بين الأفراد العديدين المدرجين على أنهم يمتلكون كميات تبلغ قيمتها مئات الآلاف من الدولارات في حسابات الائتمان السويسرية كان الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وابنا الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وكان من بين أصحاب الحسابات المختلفة أبناء رئيس مخابرات باكستاني ساعد في تحويل مليارات الدولارات من الولايات المتحدة ودول مختلفة إلى المجاهدين في أفغانستان خلال الثمانينيات. وضباط فنزويليين وقعوا في شرك فضيحة فساد طويلة الأمد.

ويُظهر التسريب أن Credit Score Suisse فتحت حسابات واستمرت في خدمة ليس فقط الأشخاص الأثرياء للغاية. ولكن بالإضافة إلى الأفراد الذين كانت خلفياتهم الإشكالية واضحة لأي شخص يدير أسمائهم عن طريق محرك بحث.

وقال دانييل ثيليسكلاف، الرئيس السابق لشركة مكافحة غسيل الأموال السويسرية، إن البنوك السويسرية واجهت منذ فترة طويلة حظرًا مصرحًا به لأخذ النقود المرتبطة بممارسة السجون. ومع ذلك ، أشار إلى أن اللائحة لا تطبق عادة.

البنك السويسري يرفض الادعاءات

وذكرت كانديس سولار ، المتحدثة باسم المؤسسة المالية ، في إعلان أن “Credit Score Suisse ترفض بشدة الادعاءات والاستنتاجات. فيما يتعلق بممارسات المؤسسة المزعومة للمؤسسة المالية.”

وذكرت معظم الحسابات في تاريخ التسريب مرة أخرى لفترة طويلة “في وقت كانت فيه الإرشادات القانونية والممارسات والتوقعات الخاصة بالمؤسسات النقدية مختلفة تمامًا عن المكان الذي توجد فيه الآن”.

وقالت سولار أنه في حين أن Credit Score Suisse لا يمكنها التعامل مع متسوقين معينين. فقد تم بالفعل إغلاق معظم الحسابات المعترف بها في قاعدة البيانات المسربة. وقالت: “من بين الحسابات النشطة المتبقية، نحن مرتاحون لأن العناية الواجبة المقبولة والآراء والخطوات المختلفة المرتبطة بالإدارة قد تم اتخاذها. جنبًا إلى جنب مع إغلاق الحسابات المعلق”.

وأضافت سولار أن التسريب يبدو أنه جزء من “جهود منسقة لتشويه سمعة المؤسسة المالية والسوق النقدي السويسري. التي خضعت لتعديلات حيوية على مدى السنوات الماضية”.

تجاوزات أخرى

ووفقا للصحيفة، يتبع التسريب ما يسمى أوراق بنما في عام 2016 ، وأوراق الجنة في عام 2017 وأوراق باندورا في العام الأخير. حيث توضح جميعها الأعمال السرية للبنوك وشركات التنظيم وموردي الخدمات المالية الخارجية التي تمكن الأفراد والمؤسسات الأثرياء – جنبًا إلى جنب مع المتهمين بارتكاب جرائم – من المناورة بمبالغ ضخمة من النقد. خارج نطاق اختصاص جامعي الضرائب أو تطبيق اللوائح.

وفي عام 2014 ، دافعت Credit Score Suisse عن مسؤوليتها عن التآمر لمساعدة أفراد في تقديم إقرارات ضريبية مزيفة. ووافقت على دفع غرامات وعقوبات وتعويضات تصل قيمتها الإجمالية إلى 2.6 مليار دولار.

وبعد ثلاث سنوات ، دفعت المؤسسة المالية لشعبة العدل 5.3 مليار دولار لتسوية مزاعم حول إعلانها عن الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. في الخريف الأخير ، وافقت على دفع 475 مليون دولار للسلطات الأمريكية والبريطانية لحل التحقيق في مخطط الرشوة والرشوة في موزمبيق. وفي هذا الشهر ، تم الحصول على محاكمة جارية في سويسرا. يتهم بموجبها Credit Score Suisse بالسماح لمهربي المخدرات بغسل مئات الآلاف من اليورو عن طريق المؤسسة المالية.

بالإضافة إلى ذلك، تحاول شعبة العدل واللجنة المالية بمجلس الشيوخ معرفة ما إذا كان المقيمون في الولايات المتحدة سيواصلون حمل حسابات غير معلن عنها في المؤسسة المالية أم لا.

أبلغ عدد من موظفي Credit Suisse السابقين المدعين العامين الفيدراليين في أواخر العام الأخير أن المؤسسة المالية استمرت في تغطية أطنان من مئات الآلاف من {الدولارات} للمتسوقين لفترة طويلة بعد طلبها المسؤول في عام 2014. ردًا على الدعوى القضائية المرفوعة النهائية للمبلغين عن المخالفات عام من قبل مسؤول سابق في مؤسسة مالية ومحامي لموظفين سابقين مختلفين. (تم رفض العمل بشكل جيد بعد أن ذكرت دائرة العدل أنها “تهدد بالتدخل في المناقشات الجارية مع Credit Score Suisse”. حول التعامل مع حسابات المؤسسات المالية السويسرية التي يحتفظ بها المقيمون في الولايات المتحدة.

أسرار وتقنيات سويس

أطلق اتحاد وسائل الإعلام على أحدث تسريب “أسرار وتقنيات سويس”. من بين أكثر من 18000 حساب مؤسسة مالية معنية. يمتلك حوالي 100 مقيم في الولايات المتحدة حسابات ، ولكن لا توجد شخصيات عامة.

من بين أعظم الاكتشافات أن Credit Score Suisse استمرت في التعامل مع العملاء. حتى بعد أن أشار مسؤولو المؤسسات المالية إلى ممارسة مشبوهة تتعلق بأموالهم.

وتضمنت بيانات المؤسسات المالية المسربة العديد من الحسابات المرتبطة بمسؤولي السلطات في جميع أنحاء الشرق الأوسط والماضي. تثير المعلومات تساؤلات حول كيفية قيام المسؤولين الحكوميين وعائلاتهم بتجميع ثروات ضخمة في منطقة ينتشر فيها الفساد.

رد محامو مبارك والديوان الملكي الهاشمي الأردني

وامتلك ابنا الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ، علاء وجمال مبارك ، ستة حسابات كاملة على عوامل متنوعة ، كان أحدهما في عام 2003 بقيمة 196 مليون دولار.

في إعلان لصحيفة The New York Occasions ، رفض محامو مبارك التعليق على روايات معينة. لكنهم أشاروا إلى أن الإشارة إلى أن أيًا من ممتلكات آل مبارك “ملطخة بأي إجراء غير قانوني أو نتيجة أي محاباة أو استخدام للتأثير” يمكن أن يكون كذلك. “كل لا أساس له وتشهير”.

وقال محامو أبناء مبارك ان أي متعلقات يحتفظون بها. كما ورد التأكيد، كانت من “أعمال الشركة الماهرة المربحة”.

ووفقا للصحيفة، فإن الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، أحد الضباط القلائل في التسريبات الذين ما زالوا في حالة طاقة كان لديه ستة حسابات. بالإضافة إلى حساب تجاوز رصيده 224 مليون دولار.

ورد الديوان الملكي الهاشمي الأردني في إعلان للصحيفة بعدم وجود “سلوك غير قانوني أو غير لائق” فيما يتعلق بحسابات المؤسسة المالية. موضحا ان هذه المبالغ كانت تُستخدم في فواتير خاصة، والمهام الملكية لمساعدة الأردنيين وصيانة المواقع الإسلامية المقدسة في القدس، والتي هو الوصي عليها.

وكان لأسرة رئيس المخابرات المصري الراحل عمر سليمان حسابًا أيضًا. وتوفي السيد سليمان في عام 2012. ولم تنجح الجهود التي بذلها المسؤولون عن إعداد التقارير في الوصول لأسرته.

ووفقا للصحيفة، فقد تم تقديم البيانات المسربة إلى زود دويتشه تسايتونغ الألمانية منذ أكثر من عام من قبل مخبر مجهول.

(المصدر: نيويورك تايمز – ترجمة وطن)

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