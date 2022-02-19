إدمان الجنس watanserb.com
دراسة جديدة حددت سببًا بيولوجيًا محتملاً لإدمان الجنس وهو هرمون الأوكسيتوسين
حياتنا

هذا الهرمون هو سبب إدمان الجنس عند الذكور

كتب معالي بن عمر
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وطن – استطاعت دراسة جديدة، أن تحدد أن وجود مستويات أعلى من هرمون الأوكسيتوسين (هرمون الولادة) يؤدي إلى إدمان الجنس.

ولكي يتمكن كل واحد منا من “تصوير” فيلم في رأسه حول ما يعاني منه، وحول الواقع القاسي لأحد أقل أنواع الإدمان المعترف بها، سيكون كافياً مشاهدة فيلم “Shame”، لستيف ماكوين. من خلاله، يرسم مايكل فاسبندر، وهو رجل يبلغ من العمر 30 عامًا، خطوة بخطوة ما يعنيه العيش لمدة 24 ساعة في اليوم من أجل الجنس فقط.

في الواقع، لا نعرف ما مقدار العلاقات الحميمية اللازمة، لكننا نعلم أن الإدمان على الرغبة الجسدية يحمل نفس عواقب الإدمان على الكوكا أو القمار أو التبغ.وفق ترجمة “وطن” عن صحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية،

وهذا يعرف باسم اضطراب فرط الرغبة الجنسية (HD)، وهو الانشغال المفرط بالتخيلات الجنسية أو المثيرات أو السلوكيات التي يكون من الصعب السيطرة عليها وتسبب لك القلق أو التأثير السلبي على الصحة أو العمل أو العلاقات أو أجزاء الحياة الأخرى

وراء الأرقام.. أسرار مخفية

يصيب فرط النشاط الجنسي ما بين 6 بالمئة و 8 بالمئة من السكان الإسبان فقط. لكنهم أكثر من يقعون في هذا الاضطراب.

وهذا الإدمان الخفي مدرج أيضًا على أنه مشكلة صحية عقلية من قبل منظمة الصحة العالمية.

ناهيك أنها واحدة من الاضطرابات، التي زادت أكثر خلال الجائحة، طبقا لما أوردته دراسة أجرتها “‘Frontiers in Psychiatry” في مارس من العام الماضي.

لكن، الآن هناك دراسة جديدة، حددت سببًا بيولوجيًا محتملاً لهذا الإدمان: وهو هرمون الأوكسيتوسين (هرمون الولادة والحب الشهير).

على ما يبدو، قد يكون لدى الرجال الذين “يتحركون” مستويات أعلى منه في دمائهم مقارنة بأولئك الذين لا “يتحركون كثيرًا داخل”. وفقًا لمجلة “Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism” الصادرة عن جمعية الغدد الصماء الأمريكية.

وفقا للصحيفة، نحن نعلم أن الأوكسيتوسين هو هرمون تنتجه منطقة ما تحت المهاد وتفرزه الغدة النخامية. علاوة على ذلم، يلعب دورًا رئيسيًا في السلوك الجنسي ويمكن أن تكون المستويات غير الطبيعية منه بمثابة “الرصاصة” التي تؤدي إلى الإدمان.

في هذا الصدد، يقول أندرياس تشاتزيتوفيس من كلية الطب بجامعة نيقوسيا في قبرص وجامعة أوميا بالسويد: “وجدنا أن الرجال المدمنين على الجنس لديهم مستويات أعلى مقارنة بالرجال الأصحاء”.

ويضيف: “أدى العلاج السلوكي المعرفي إلى انخفاض في كل من السلوك الجنسي المفرط ومستويات الأوكسيتوسين”.

عينة من 64 رجلاً

حلل الباحثون عينات دم من 64 رجلا مصابا و 38 رجلا بصحة جيدة. ووجدوا أن الأشخاص المدمنين على الجنس لديهم مستويات أعلى من عرمون الأوكسيتوسين في دمائهم.

بالإضافة إلى ذلك، خضع ثلاثين رجلاً يعانون من اضطراب فرط النشاط الجنسي لبرنامج العلاج المعرفي السلوكي. وشهدوا انخفاضًا كبيرًا في مستويات الأوكسيتوسين لديهم بعد العلاج.

في المقابل، أشار الباحثون إلى أن “الأوكسيتوسين يلعب دورًا مهمًا في الإدمان على الجنس وقد يكون هدفًا محتملاً للأدوية للعلاجات المستقبلية”.

(المصدر: الكونفيدينسيال – ترجمة وطن) 

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معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي.

مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال…

إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا.

خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة.
من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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