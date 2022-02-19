زعيم جبهة البولساريو إبراهيم غالي watanserb.com
زعيم جبهة البولساريو إبراهيم غالي
الهدهد

زعيم “البوليساريو” يكشف تفاصيل دخوله لإسبانيا ويتحدث عن الأزمة بين مدريد والرباط

كتب سالم حنفي
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وطن – كشف زعيم جبهة “البولساريو” إبراهيم غالي لأول مرة تفاصيل دخوله إلى إسبانيا للعلاج العام الماضي، الأمر الذي تسبب باندلاع أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط، لا زالت آثارها قائمة حتى الآن.

وقال غالي في مقابلة أجرتها معه قناة “أنتينا3″ الإسبانية، خلال تواجده في بروكسل للمشاركة في القمة السادسة للاتحاد الأوروبي وأفريقيا، إنه لا يوافق على أنه كان السبب في الأزمة التي اندلعت بين الرباط ومدريد. مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين كانت دائما متأرجحة.

وتابع غالي قائلا: “لا أعتقد أن وجودي كان السبب. غادرت إسبانيا في 1 يونيو 2021 ونحن في 16 فبراير 2022”

وكان غالي قد أدخل المستشفى في لوغرونيو العام الماضي. وغادر إسبانيا في يونيو بعد مثوله أمام القاضي سانتياغو بيدراز بتهمة انتهاك حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين.

وتساءل غالي: “هل تم تطبيع العلاقات؟. هل تم التغلب على الأزمة؟. لقد اعتاد المغرب على استخدام أي عنصر لمحاولة الضغط على الحكام الأسبان.. بالنسبة لنا، إسبانيا دولة ذات سيادة تملي سياستها الخارجية، ليس بالضرورة أن تكون السياسة التي ترضي الرباط”.

وأكد غالي في المقابلة أنه لا يعرف من أذن بدخوله إلى إسبانيا بسبب حالته الصحية آنذاك. معربا عن أسفه لإقالة وزيرة الخارجية السابقة، أرانتشا غونثاليث لايا، على خلفية الأزمة المغربية الإسبانية.

وعند سؤاله إن كان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز على علم بدخوله إلى إسبانيا، كرر غالي قوله إنه لا يعرف بسبب صحته السيئة آنذاك، ولا يعرف كيف جرت عملية التصريح بدخوله إلى إسبانيا للعلاج، بحسب قوله.

العلاقات بين إسبانيا والبوليساريو

وعن العلاقات بين إسبانيا والبوليساريو، قال غالي في المقابلة إنها “ليست جيدة جدا وليست سيئة جدا”.

يشار إلى أنه في أبريل/نيسان من العام الماضي، وصل غالي إلى إسبانيا على متن طائرة طبية جزائرية للعلاج، ما تسبب في أزمة حادة بين مدريد والرباط.

وقالت إسبانيا إن السماح بدخوله كان للعلاج “لأسباب إنسانية”،الأمر الذي اعتبرته الرباط “مخالفا لحسن الجوار”، زاعمة أن غالي دخل إسبانيا من الجزائر “بوثائق مزورة وهوية منتحلة”.

وتفاقمت الأزمة منتصف مايو/آيار حين تدفق نحو عشرة آلاف مهاجر معظمهم مغاربة على جيب سبتة الإسباني شمال المملكة، مستغلين تراخيا في مراقبة الحدود من الجانب المغربي.

وتبادل البلدان تصريحات حادة، حيث اتهمت مدريد خصوصا المغرب بارتكاب “عدوان” و”بالابتزاز”.

ودانت الرباط من جهتها “اللغة المزدوجة” و”الترهيب”، واستدعت للتشاور سفيرتها في إسبانيا التي لم تعد بعد إلى مدريد.

يذكر أن الأمم المتحدة تصنف الصحراء الغربية بين “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي” في غياب تسوية نهائية.

وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80 في المئة من أراضي الإقليم منحه حكما ذاتيا تحت سيادتها، في حين تطالب جبهة بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير أقر عند إبرام اتفاق وقف إطلاق النار.

(المصدر: antena3 – ترجمة وطن) 

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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