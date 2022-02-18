مبابي يرد على عرض باريس سان جيرمان الأغلى في تاريخ كرة القدم

وطن – رفض النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان العرض المغري الأخير، من أجل تجديد عقده مع الفريق الباريسي في ظل رغبة اللاعب في تحقيق حلمه والانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني الصيف المقبل.

مبابي وعرض باريس سان جيرمان المغري

وكشفت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، بأن الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان. قد رفض بالفعل عرضين من أجل تمديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ICYMI PSG are set to offer Kylian Mbappe a contract worth well over £500,000 a week 🤑 pic.twitter.com/ZxY4tju83C — GOAL Africa (@GOALAfrica) February 18, 2022

كما وبينت الصحيفة، بأن إدارة فريق باريس سان جيرمان ” البي أس جي”. قد قدم عرضاً مغرياً لنجمه الفرنسي مبابي، من أجل الموافقة على تجديد عقده. حيث يتضمن العقد حصوله على راتب سنوي قياسي يصل قيمته إلى 45 مليون يورو بعد خصم الضرائب.

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مبابي والعرض الأغلى في تاريخ كرة القدم

وأردفت الصحيفة، ” لا يوجد أي لاعب في رياضة كرة القدم في الوقت الحالي، يتقاضى مثل الراتب السنوي الذي عرضه نادي باريس سان جيرمان على اللاعب مبابي من أجل تجديد عقده مع الفريق”.

أعلى راتب في العالم 🤑 باريس سان جيرمان سيعرض عقدًا يقدر بقيمة مليون يورو أسبوعيًا على كيليان مبابي. 🤯 pic.twitter.com/VXI4wRokwh — GOAL Arabia (@GoalAR) February 17, 2022

وأوضحت، بأن زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق باريس سان جيرمان هو اللاعب الأعلى أجراً في كرة القدم في الوقت الحالي، حيث يحصل على راتب سنوي يقدر قيمته 40 مليون يورو سنوياً.

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باريس سان جيرمان ورفض عرض ريال مدريد

وقال النجم الفرنسي كيليان مبابي في تصريح صحفي له في وقت سابق، ” ريال مدريد قدم بالفعل عرضاً لضمي. خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا باريس سان جيرمان رفض تلك الصفقة”.

كما أشارت تقارير صحفية أخرى، بأن القيمة السوقية للنجم الفرنسي. كيليان مبابي في سوق الانتقالات اللاعبين تقدر بنحو 160 مليون يورو. ولكن يستطيع أي فريق في الوقت الحالي التعاقد مع اللاعب بالمجان دون الرجوع إلى إدارة النادي في ظل قرب انتهاء عقده مع الفريق نهاية الموسم الجاري.

🇫🇷 كيليان مبابي ساهم في 51 هدف في 53 في دوري ابطال اوروبا.. 😳 23 سنة فقط! pic.twitter.com/vHyNiJDv2K — E P L W O R L D (@EPLworld) February 16, 2022

وكان الفرنسي مبابي قد نجح في قيادة فريق باريس سان جيرمان. بتحقيق الفوز النظيف على فريقه المستقبلي ريال مدريد، في منافسات مباراة ذهاب دور الثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بهدف وحيد سجله اللاعب في الوقت القاتل.

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كما ويعتلي نجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي. وصافة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي للموسم الجاري برصيد 12 هدفاً، بفارق هدفين عن نجم فريق موناكو وسام بن يدر متصدر الترتيب برصيد 14 هدفاً.

(المصدر: وطن + لوباريزيان)