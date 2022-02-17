بائع سمك يقدم طفلته لضابط الدورية
بائع سمك على ميناء صيدا ينهار ويقدم طفلته لضابط الدورية
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لبنان: بائع سمك ينهار ويقدم طفلته لضابط الدورية طالباً منه إطعامها! (فيديو)

كتب خالد الأحمد
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وطن –  فجّر مواطن لبناني غضبه أمام القوى الأمنية على شاطىء صيدا بعد مصادرة بسطة لتنظيف السمك كان يملكها لتحصيل لقمة العيش وتحطيم محتوياتها. بينما قام البائع بتقديم طفلته الرضيعة لضابط الدورية طالباً منه إطعامها بسبب عجزه عن تأمين الحليب لها.

وظهر البائع الذي يدعى “سليم شعبان” في فيديو تابعته “وطن” وهو يحمل طفلته ويقترب من الدورية قائلاً للضابط المذكور “طعميها”.

ويُسمع صوت أحد الأشخاص وهو يقول لعناصر الدورية “أعطوها للميتم يا عيب الشوم عليكم”.

وبدا والد الطفلة وهو يجلس أمام عناصر الدورية ويقول لهم “مش عم تاكل عم حفظها بنايلون” قبل أن ينهار ويصاب بنوبة غضب وبكاء وصراخ وهو يقول “شو بدها تاكل”.

وفي مقطع لاحق يظهر البائع وهو جالس ويقول انه “شغيل” -عامل- على بسطة يحصّل 100 أو 150 ألف كل ثلاثة أيام ليتمكن من تأمين علبة حليب أو “فوط” لطفلته الرضيعة.

واستدرك: “لا عم ناكل ولا عم نشرب متل الناس عيشة كريمة ولا في شي”.

وقد أثّر المشهد في رجال الدورية فسارعوا لتهدئته والدموع في عيونهم.

ثم تقدّم من شعبان أحد المارة العالقين بسياراتهم وقدّم له علبة حليب أطفال وكيساً من الحفاضات.

وذكرت قناة “الجديد” أن العشرات من بائعي الأسماك والعاملين معهم انتفضوا قرب ميناء صيدا ضدّ دورية لقوى الأمن الداخلي حضرت لتنفيذ قرار المدّعي العام بإزالة بسطاتهم.

وعمدت القوى الأمنية إلى رمي الأسماك على الأرض وبعثرة البسطات بحسب الأخبار.

دفع ذلك عدد من أصحاب البسطات المتضررة إلى قطع الطريق البحرية قبالة مرفأ صيدا القديم، احتجاجا على ازالة بسطاتهم من المكان من قبل بلدية صيدا والقوى الأمنية باعتبارهم مخالفين.

واتهم المحتجون الأجهزة الأمنية والقضائية بترك “الحرامية” في الوزارات والمصارف والتفرّغ لملاحقتهم بلقمة عيشهم وقوت عائلاتهم.

(المصدر: رصد وطن) 

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خالد الأحمد

- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013
لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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