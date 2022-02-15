مباراة بايرن ميونيخ وريد بول سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا
مباراة بايرن ميونيخ وريد بول سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا
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موعد مباراة بايرن ميونيخ وريد بول سالزبورغ والقناة الناقلة في دوري أبطال أوروبا

منافسات دور الثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – يلتقي فريق بايرن ميونيخ أمام منافسه المستضيف ريد بول سالزبورغ مساء يوم الأربعاء، في إطار منافسات دور الثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونيخ وريد بول سالزبورغ

وستقام مباراة بايرن ميونيخ وريد بول سالزبورغ في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، واليمن، العراق، البحرين، الكويت، قطر، ولكن بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا عند الساعة العاشرة مساءً.

كما وستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، أما بتوقيت دولة الجزائر وتونس والمغرب عند الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث المباراة المرتقبة بين فريق بايرن ميونيخ وريد بول سالزبورغ عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية. التي تمتلك حقوق البث لنقل منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

كما وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 2” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11012، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي. وكذلك بمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

التعليق على مباراة بايرن ميونيخ وريد بول سالزبورغ

ومن المقرر أن يعلق على مباراة بايرن ميونيخ وريد بول سالزبورغ. عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

تشكيلة فريق بايرن ميونيخ

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الألماني يوليان ناغلسمان في تشكيلة أساسية متوقعة. أمام منافسه صاحب الأرض ريد بول سالزبورغ، حيث سيكون في حراسة المرمى مانويل نوير.

كما وسيكون في دفاع التشكيلة كلاً من: دايوت أوباميكانو، لوكاس هيرنانديز، بنجامين بافارد، بونا سار، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من اللاعبين في التشكيلة، جوشوا كيميش، سيرجى جنابرى، جمال موسيالا، وفي هجوم الفريق سيكون الثلاثي، روبرت ليفاندوفسكى، توماس مولر، كينغسلي كومان.

تشكيلة فريق ريد بول سالزبورغ

وسيلعب المدرب الألماني ماتياس يايسله في تشكيلة أساسية متوقعة. أمام منافسه الضيف بايرن ميونيخ، حيث سيتواجد في حراسة المرمى فيليپ كوهن.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: كاميل بياتكوسكي، راسموس نيسن، جيروم اونجوين، أندرياس أولمر، وفي وسط الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين، نوا أوكافور، نيكولاس كابالدو، محمد كامارا، لوكا سوتشيتش، كما وسيعتمد المدرب على الثنائي، كريم أديمي، بينجامين سيسكو.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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