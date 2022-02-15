فيلم "بشتقلك ساعات" المصري يفجر غضباً واسعاً! watanserb.com
سحب الفيلم البساط من "أصحاب ولا أعز"
حياتنا

مثلية جنسية وحب بين رجلين ومشاهد حميمية.. فيلم “بشتقلك ساعات” المصري يفجر غضباً واسعاً!

كتب رفيف عبدالله
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وطن- بعد الضجة التي أُثارها فيلم “أصحاب ولا أعز”، أتى فيلم “بشتقلك ساعات” ليسحب الأضواء منه ويثير جدلاً واسعاً في مواقع التواصل.

قصة حب بين رجلين

وفيلم “بشتقلك ساعات”، إنتاج مصري لبناني يتناول أوضاع المثليين في العالم العربي من خلال قصة حب تجمع بين رجلين.

ويشارك الفيلم في مهرجان برلين السينمائي بدورته الـ 72، وهو العمل المصري والعربي الوحيد المشارك بالمهرجان.

وهو سيناريو وإخراج المصري محمد شوقي حسن، وبطولة سليم مراد، ونديم بحسون، ودنيا مسعود. وأحمد الجندي، وحسن ديب، وأحمد عوض الله، وريتشارد جبريال جرش.

معاناة المثليين!

وتعرض الفيلم لانتقادات واسعة بسبب مناقشته  المثلية الجنسية ومعاناة المثليين في الشرق الأوسط وخصوصا مصر.

كما تضمن الفيلم مشاهد جريئة بين رجلين تجمعهما علاقة حميمية مما عرضه لهجوم وانتقادات لاذعين.

وبرر مخرج العمل، محمد شوقي حسن، الأمر قائلاً: “بدأت العمل على فيلم بشتقلك ساعات منذ ثلاث سنوات، وبدأت الفكرة من ألف ليلة وليلة. عندما علمت أني مهتم بالحديث عن الحب وليس قصص الحب نفسها، وألف ليلة وليلة ألهمتني الفيلم بجانب الموسيقى العربية في فترة التسعينيات”.

ليست محور الفيلم

وتابع في تصريحات لوسائل إعلام غربية: “المثلية الجنسية والعلاقة بين رجلين لم تكن محور الفيلم. بل كنا مهتمين بتجربة الزمن والمكان والعلاقات المتوازية بنفس الوقت. وهذا ما ركزنا عليه بشدة طوال التصوير”.

واستطرد حسن: “كنا نحاول أن نعكس القصص بالتوازي مع السرد في الخلفية مثل شهرزاد في ألف ليلة وليلة”.

وكشف مخرج فيلم “بشتقلك ساعات” تفاصيل العمل مردفاً: “تصوير الفيلم أخذ عامين. ولم أقم بأي تجارب أداء للممثلين. ولكني تواصلت مباشرة مع من أردت التعاون معهم”.

وختم حسن: “الفيلم يتمحور حول السرد القصصي وكأننا نروي قصة داخل قصة أخرى للحفاظ على عامل الفانتازيا والخيال. وأحيانا كنا نعتمد على عامل الارتجال”.

 

المصدر: (وطن – متابعات)

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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