رامي شعث يفضح نظام السيسي ..أمضى عامين ونصف في زنزانة قذرة مليئة بالحشرات!

وطن – أجرت وكالة “أسوشيتد برس” حورا مع الناشط الفلسطيني المصري رامي شعث، الذي أطلق سراحه الشهر الماضي بعد فترة اعتقال طويلة في سجون السيسي.

ووصفت الوكالة “شعث” بأنه معارض صريح للديكتاتوريات العربية والحكم الإسرائيلي للفلسطينيين. وهو جزء من جيل من النشطاء الذين يرون أنهما وجهان لعملة واحدة.

لم يتم إخباره قط عن سبب احتجاز السلطات المصرية له في زنزانة مكتظة وقذرة لأكثر من عامين ونصف. لكنه يعتقد أن صفته كناشط حقوقي يُنظر إليها بوضوح من قبل كل من إسرائيل وحلفائها العرب المستبدين على أنها تهديد.

كما أن صفته كناشط حقوقي تمثل أيضا خروجا كبيرا عن نهج القيادة الفلسطينية، التي تضم والده نبيل شعث، وهو مفاوض سلام مخضرم يبلغ من العمر 83 عاما.

وشعث (50 عاما) هو مصري وفلسطيني المولد. شارك في انتفاضة 2011 المؤيدة للديمقراطية في مصر. وهو أمر يذكره في نفس الوقت مثل دوره في تأسيس الفرع المصري لحركة المقاطعة التي يقودها الفلسطينيون ضد إسرائيل.

وقال رامي في حواره لوكالة “أسوشيتد برس” في مقابلة بالفيديو من فرنسا: “كل هذا عمل مدني غير عنيف ضد الظلم والمعاملة اللاإنسانية وضد الاحتلال وكذلك الديكتاتورية. بالنسبة لي هذا هو نفس السبب وسأستمر في فعل ذلك.”

ووصف التقرير شعث بأنه جزء من جيل جديد من النشطاء، الذي شكله القمع القاسي لانتفاضات 2011 وفشل عملية السلام في الشرق الأوسط. وأكثر تركيزًا على حقوق الإنسان من التركيز على النزاعات الأيديولوجية والإقليمية لجيل آبائهم.

وفي مصر، تعني النضال من أجل الحريات الأساسية والإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين. بالنسبة للفلسطينيين، فهي تتبنى نهجًا قائمًا على الحقوق في مواجهة كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية الاستبدادية بشكل متزايد.

وينحدر النشطاء الأكثر وضوحًا من النخبة المثقفة. لكنهم يعطون صوتًا لإحساس سائد بالظلم يشعر به الناس العاديون في جميع أنحاء العالم العربي ويتواصلون معه بطرق مختلفة. وقد أشعلت الاحتجاجات ضد كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، خلال العام الماضي.

حركة المقاطعة

وترى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل، التي تحظى بدعم شبه إجماعي بين مجموعات المجتمع المدني الفلسطيني، أن أي حل يجب أن يقوم على أساس منح الفلسطينيين حقوقًا متساوية – في دولة واحدة أو دولتين – بدلاً من المساومة على الأرض.

وتسعى القيادة الفلسطينية، التي لا يزال يسيطر عليها جيل شعث الأكبر ، إلى إقامة دولة إلى جانب إسرائيل في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة ، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

حوالي 60٪ من الفلسطينيين تقل أعمارهم عن 30 عامًا ، ولا يتذكرون سوى القليل عن عملية السلام التي أطلقتها اتفاقيات أوسلو عام 1993. تعثرت المفاوضات مرارًا وتكرارًا قبل أن تتوقف قبل أكثر من عقد من الزمان.

شارك رامي شعث في الجولات الأولى من المحادثات لكنه تخلى عن العملية وعاد إلى مصر في عام 1998. مقتنعًا بأن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا جادتين وأن القيادة الفلسطينية ليس لديها خطة احتياطية.

وقال إنه ووالده “تجادلا بالتأكيد” ، لكن ليس من حيث المبدأ.

وتابع: “لدي كل الاحترام والإعجاب لوالدي وعمله طوال حياته، لكن بالنسبة لي ، لا أرى أن هذا يحدث في أي مكان”.

ودعم شعث الأصغر حركة المقاطعة منذ وقت تأسيسها في عام 2005. معتقدًا أن “نموذج جنوب أفريقي” للمقاطعات الدولية من شأنه أن يجلب ضغطًا أكثر فاعلية على إسرائيل. أسس الفرع المصري عام 2014.

وتقول إسرائيل إن حركة المقاطعة لا علاقة لها بحقوق الإنسان.

وبدلاً من ذلك، تعتبره بمثابة اعتداء على وجوده ذاته، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه يدعو إلى عودة ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وتقول إسرائيل إن ذلك سيعني نهاية الدولة اليهودية الوحيدة في العالم. وحكمت مرة أخرى على اليهود باعتبارهم أقلية محاصرة في منطقة معادية.

وأقرت إسرائيل قانونًا في عام 2017 يمنع دخول الأجانب الذين يدعون إلى المقاطعة.

كما حشدت معارضة مناهضة لحركة BDS في الكونجرس الأمريكي والمجالس التشريعية للولايات. والتي تم الطعن في بعضها من قبل المحاكم.

هذا وتظهر استطلاعات الرأي تضاؤل ​​الدعم لحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين ، لكن التأييد لدولة واحدة أقل من ذلك ، والفكرة مرفوضة تمامًا من قبل القادة من كلا الجانبين.

معارضة رامي شعث لـ”صفقة القرن”

وكان رامي شعث ، مثله مثل جميع الفلسطينيين تقريبًا ، معارضًا بشدة لخطة ترامب للشرق الأوسط.

واعتقل في صيف 2019 ، بعد أسابيع فقط من عقد الولايات المتحدة مؤتمرا في دولة البحرين الخليجية بهدف حشد الدعم العربي.

وربما كانت مصر، التي طورت علاقات أمنية قوية مع إسرائيل وحثت بنشاط على دعم ترامب، قد اعتبرت نشاطه بمثابة تهديد.

وقال شعث لـ أسوشيتد برس: “معارضتي الشديدة لـ” صفقة القرن “لدونالد ترامب في فلسطين ، على ما أعتقد ، كانت العامل الضار في قرار السلطات المصرية باعتقالي.

واتهمته مصر بالانتماء إلى جماعة محظورة ، دون أن تذكر اسم هذه المجموعة. ولم توجه إليه أي تهمة رسمية قط. ورفض المسؤولون المصريون التعليق على قضيته.

تهاني مصطفى ، المحللة في Crisis Group ، وهي مؤسسة فكرية دولية ، تقول إن دعوات حركة المقاطعة BDS من أجل الحرية والمساواة تتجاوز السياق الفلسطيني وتهدد الحكام العرب.

وقالت: “هذه مفاهيم خطيرة للغاية بالنسبة لهذه الأنواع من الأنظمة. حيث يتم قمع مواضيع مثل حقوق الإنسان بشدة”.

في هذه الأثناء ، عادت إدارة بايدن نحو نهج أكثر تقليدية ، وحثت كلا الجانبين على تجنب الخطوات التي من شأنها أن تعرقل حل الدولتين في نهاية المطاف.

وأمضى شعث عامين ونصف العام في زنزانة مليئة بالحشرات بأسلاك مكشوفة يتقاسم فيها 18 إلى 32 سجينًا مساحة بحجم غرفة المعيشة.

وقال إن حمامهم المشترك يتكون من حفرة في الأرض يعلوها دش بمياه باردة.

يقول شعث أيضا إن المعاناة التي تحملها هو وسجناء آخرون عززت التزامه بالنشاط السياسي.

واضاف إن إحدى أسوأ تجاربه اقتربت من النهاية ، عندما وُضع بمفرده في غرفة بلا نوافذ ، مع أضواء وكاميرات على مدار 24 ساعة. كان يسمع امرأة لديها ثلاثة أطفال صغار في عدد قليل من الزنازين ، تطلب المساعدة.

قال: “بالنسبة لي كان ذلك مروعًا ، وأردت أن أشير إليها بطريقة ما ، بأنني أعلم أنك هناك”.

(المصدر: أسوشيتد برس)