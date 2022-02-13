جماهير مانشستر يونايتد وحيرة تصرف رونالدو المقزز تجاه زميله أنتوني إيلانغا
جماهير مانشستر يونايتد وحيرة تصرف رونالدو المقزز تجاه زميله أنتوني إيلانغا
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رونالدو يثير حيرة جماهير مانشستر يونايتد بعد البصق على زميله (شاهد)

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – أثار تصرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد المقزز باتجاه زميله أنتوني إيلانغا وهو يبصق على قميصه حيره مشجعي الشياطين الحمر الإنجليزي عقب هذا السلوك.

رونالدو والبصق على زميله

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، بأن زميل البرتغالي كريستيانو رونالدو ” إيلانغا”، لم يكن مدرك لما يجري. لكن ليس بعد أن أمطر مشجو جماهير فريق مانشستر يونايتد منصات مواقع التواصل الاجتماعي. بالعديد من التساؤلات ومنها: هل شاهدت أو شاهد أحد رونالدو وهو يبصق على ظهر إيلانغا في نهاية المباراة؟ وهل بصق رونالدو على زميله؟”.

كما وأردفت الصحيفة، ” بعض المشجعين قد لفت حقيقة أن اللقطة لم تكن سوى وهم بصري. بسبب الزاوية التي التقطت منها الكاميرا الحدث. رونالدو بصق لكن ليس على ظهر زميله لأنه كان بعيداً عنه”.

رونالدو والرقم القياسي السلبي مع مانشستر يونايتد

ويواصل صاروخ ماديرا رونالدو الصيام عن التهديف مع فريقه مانشستر يونايتد منذ حلول عام 2022، فقد وصل إلى المباراة السادسة على التوالي. دون أي أهداف في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما وكشفت شبكة “أوبتا” للإحصائيات في مجال الرياضة، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يمر في أسوأ سلسلة له دون أن يسجل هدفاً في جميع المسابقات مع فريق مانشستر يونايتد. حيث وصل إلى المباراة السادسة على التوالي، وذلك منذ فشله في زيارة الشباك خلال 7 مباريات مع الشياطين الحمر منذ موسم ديسمبر عام 2008 وحتى يناير عام 2009.

ولم يسجل الدون رونالدو سوى 8 أهداف منذ قدومه إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد في منافسات الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية. قادماً من صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي.

كما وتعثر فريق مانشستر يونايتد في المباراة الأخيرة أمام منافسه ساوثهامبتون بالتعادل الإيجابي. بهدف لكليهما في منافسات الجولة ال24 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بفارق كبير عن حامل اللقب السابق فريق مانشستر سيتي المتربع على الصدارة برصيد 63 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + ديلي ميل)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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