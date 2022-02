رونالدو يثير حيرة جماهير مانشستر يونايتد بعد البصق على زميله (شاهد)

وطن – أثار تصرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد المقزز باتجاه زميله أنتوني إيلانغا وهو يبصق على قميصه حيره مشجعي الشياطين الحمر الإنجليزي عقب هذا السلوك.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، بأن زميل البرتغالي كريستيانو رونالدو ” إيلانغا”، لم يكن مدرك لما يجري. لكن ليس بعد أن أمطر مشجو جماهير فريق مانشستر يونايتد منصات مواقع التواصل الاجتماعي. بالعديد من التساؤلات ومنها: هل شاهدت أو شاهد أحد رونالدو وهو يبصق على ظهر إيلانغا في نهاية المباراة؟ وهل بصق رونالدو على زميله؟”.

كما وأردفت الصحيفة، ” بعض المشجعين قد لفت حقيقة أن اللقطة لم تكن سوى وهم بصري. بسبب الزاوية التي التقطت منها الكاميرا الحدث. رونالدو بصق لكن ليس على ظهر زميله لأنه كان بعيداً عنه”.

ويواصل صاروخ ماديرا رونالدو الصيام عن التهديف مع فريقه مانشستر يونايتد منذ حلول عام 2022، فقد وصل إلى المباراة السادسة على التوالي. دون أي أهداف في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما وكشفت شبكة “أوبتا” للإحصائيات في مجال الرياضة، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يمر في أسوأ سلسلة له دون أن يسجل هدفاً في جميع المسابقات مع فريق مانشستر يونايتد. حيث وصل إلى المباراة السادسة على التوالي، وذلك منذ فشله في زيارة الشباك خلال 7 مباريات مع الشياطين الحمر منذ موسم ديسمبر عام 2008 وحتى يناير عام 2009.

Robert Lewandowski:

"Messi and Cristiano made a lot of history by winning all possible trophies. I cannot imagine for a moment that Mbappe and Haaland will dominate world football as Leo Messi and Cristiano have done for the past 12 years."

[France Football] pic.twitter.com/iQeNXOjnhz

— CristianoXtra (@CristianoXtra_) February 13, 2022