رونالدو يثير حيرة جماهير مانشستر يونايتد بعد البصق على زميله (شاهد)

وطن – أثار تصرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد المقزز باتجاه زميله أنتوني إيلانغا وهو يبصق على قميصه حيره مشجعي الشياطين الحمر الإنجليزي عقب هذا السلوك.

رونالدو والبصق على زميله

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، بأن زميل البرتغالي كريستيانو رونالدو ” إيلانغا”، لم يكن مدرك لما يجري. لكن ليس بعد أن أمطر مشجو جماهير فريق مانشستر يونايتد منصات مواقع التواصل الاجتماعي. بالعديد من التساؤلات ومنها: هل شاهدت أو شاهد أحد رونالدو وهو يبصق على ظهر إيلانغا في نهاية المباراة؟ وهل بصق رونالدو على زميله؟”.

يبدو أن كريستيانو رونالدو بصق على زميله أنتوني إيلانغا بالخطأ بعد التعادل ضد ساوثهامبتون أمس.pic.twitter.com/PPG3DutbA1 — شبكة مانشستر يونايتد (@MUFCNET) February 13, 2022

كما وأردفت الصحيفة، ” بعض المشجعين قد لفت حقيقة أن اللقطة لم تكن سوى وهم بصري. بسبب الزاوية التي التقطت منها الكاميرا الحدث. رونالدو بصق لكن ليس على ظهر زميله لأنه كان بعيداً عنه”.

رونالدو والرقم القياسي السلبي مع مانشستر يونايتد

ويواصل صاروخ ماديرا رونالدو الصيام عن التهديف مع فريقه مانشستر يونايتد منذ حلول عام 2022، فقد وصل إلى المباراة السادسة على التوالي. دون أي أهداف في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما وكشفت شبكة “أوبتا” للإحصائيات في مجال الرياضة، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يمر في أسوأ سلسلة له دون أن يسجل هدفاً في جميع المسابقات مع فريق مانشستر يونايتد. حيث وصل إلى المباراة السادسة على التوالي، وذلك منذ فشله في زيارة الشباك خلال 7 مباريات مع الشياطين الحمر منذ موسم ديسمبر عام 2008 وحتى يناير عام 2009.

Robert Lewandowski: "Messi and Cristiano made a lot of history by winning all possible trophies. I cannot imagine for a moment that Mbappe and Haaland will dominate world football as Leo Messi and Cristiano have done for the past 12 years." [France Football] pic.twitter.com/iQeNXOjnhz — CristianoXtra (@CristianoXtra_) February 13, 2022

ولم يسجل الدون رونالدو سوى 8 أهداف منذ قدومه إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد في منافسات الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية. قادماً من صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي.

كما وتعثر فريق مانشستر يونايتد في المباراة الأخيرة أمام منافسه ساوثهامبتون بالتعادل الإيجابي. بهدف لكليهما في منافسات الجولة ال24 من الدوري الإنجليزي.

It's been over 13 years since Cristiano Ronaldo went six games without scoring a goal. — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 12, 2022

ويحتل فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بفارق كبير عن حامل اللقب السابق فريق مانشستر سيتي المتربع على الصدارة برصيد 63 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + ديلي ميل)