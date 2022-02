صور مصارعات على لافتات في شوارع السعودية .. مشاهد تثير حفيظة السعوديين!

وطن – أثارت صور على إعلانات على الطرق، تظهر مصارعات عالميات حفيظة شريحة واسعة في المجتمع السعودي، حيث انتشرت في شوارع مدينة جدة مؤخراً إعلانات كبيرة تحمل صوراً لبطلات اللعبة العالميات مع دعوات لحضور ما سُمي بمنافسات بطولة “غرفة الاستبعاد” (Elimination Chamber).

وستقام البطولة في “جدة دوم” يوم 19 فبراير/شباط الجاري.

وتنظم البطولة مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE) بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة.

كانت السعودية، ممثلة برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية آنذاك تركي آل الشيخ، وقعت اتفاقية مع فينس مكمان، رئيس اتحاد “WWE”، نهاية فبراير 2018، لإقامة منافسات المصارعة بشكل حصري في المملكة مدة 10 سنوات.

ورحبت شبكة WWE على موقعها الرسمي بعرض صور بطلة راو بيكي لينش وعضوة قاعة مشاهير WWE ليتا في لوحات إعلانية للمرة الأولى على الإطلاق.

بينما اعتبرت أنها “نقلة ثقافية هائلة في السعودية”.

وعبرت عدد من المصارعات المشاركات في المنافسة عن ترحيبهن بهذا الاحتفاء ونشر صورهن للمرة الأولى في الدولة التي لطالما وصفت بأنها محافظة.

ففي تغريدة على “تويتر” قالت المصارعة المحترفة إيمي دوماس إنّها تشعر ببالغ الشرف.

كما أضافت ناشرةً صور من الإعلانات الضخمة الموجودة في شوارع السعودية أنّ مباراتها مع النجمة لينش ستكون مميزةً. لا سيّما للفتيات حول العالم.

I am honored my match at #WWEChamber with @BeckyLynchWWE will be something special across generations … but especially for young women everywhere. pic.twitter.com/im8FMOZ5fT

بينما قالت المصارعة بيكي لينش BeckyLynch : “يا له من شرف!”.

وكانت السعودية قد استضافت أول نزال نسائي في المصارعة الحرة على حلبة إستاد الملك فهد بالرياض، أواخر تشرين الأول- أكتوبر 2019 ، بين لايسي ايفانز ونتاليا .

كام استضافت مدينتا جدة والرياض أكثر من عرض للمصارعة الحرة بموجب تلك الاتفاقية.

وفوجئ ملايين المشاهدين بظهور فتيات شبه عاريات على شاشة قناة “KSA sport”. التابعة للتلفزيون الرسمي السعودي الذي يُوصف بأنه “محافظ”.

وهو ما دعا الكثيرين إلى انتقاد ظاهرة محو الهوية الدينية للمجتمع،.مشيرين إلى أن هذه العروض لا تليق بالمملكة أو تاريخها أو مكانتها الدينية.

كما كانت شبكة WWE نشرت أنها أجرت مناقشات حول مشاركة نساء سعوديات في مباريات المصارعة الحرة النسائية. آملة تحقيق ذلك في السنوات القليلة القادمة

First time women have been featured on a @WWE billboard in Riyadh…What an honor!

Welcome to the Big time!! #WWEChamber pic.twitter.com/bwVnjK9txc

— The Man (@BeckyLynchWWE) February 11, 2022