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صور مصارعات على لافتات في شوارع السعودية .. مشاهد تثير حفيظة السعوديين!

كتب خالد الأحمد
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وطن – أثارت صور على إعلانات على الطرق، تظهر مصارعات عالميات حفيظة شريحة واسعة في المجتمع السعودي، حيث انتشرت في شوارع مدينة جدة مؤخراً إعلانات كبيرة تحمل صوراً لبطلات اللعبة العالميات مع دعوات لحضور ما سُمي بمنافسات بطولة “غرفة الاستبعاد” (Elimination Chamber).

وستقام البطولة في “جدة دوم” يوم 19 فبراير/شباط الجاري.

وتنظم البطولة مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE) بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة.

كانت السعودية، ممثلة برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية آنذاك تركي آل الشيخ، وقعت اتفاقية مع فينس مكمان، رئيس اتحاد “WWE”، نهاية فبراير 2018، لإقامة منافسات المصارعة بشكل حصري في المملكة مدة 10 سنوات.

ورحبت شبكة WWE على موقعها الرسمي بعرض صور بطلة راو بيكي لينش وعضوة قاعة مشاهير WWE ليتا في لوحات إعلانية للمرة الأولى على الإطلاق.

بينما اعتبرت أنها “نقلة ثقافية هائلة في السعودية”.

وعبرت عدد من المصارعات المشاركات في المنافسة عن ترحيبهن بهذا الاحتفاء ونشر صورهن للمرة الأولى في الدولة التي لطالما وصفت بأنها محافظة.

ففي تغريدة على “تويتر” قالت المصارعة المحترفة إيمي دوماس إنّها تشعر ببالغ الشرف.

كما أضافت ناشرةً صور من الإعلانات الضخمة الموجودة في شوارع السعودية أنّ مباراتها مع النجمة لينش ستكون مميزةً. لا سيّما للفتيات حول العالم.

بينما قالت المصارعة بيكي لينش BeckyLynch : “يا له من شرف!”.

أول نزال نسائي في السعودية

وكانت السعودية قد استضافت أول نزال نسائي في المصارعة الحرة على حلبة إستاد الملك فهد بالرياض، أواخر تشرين الأول- أكتوبر 2019 ، بين لايسي ايفانز ونتاليا .

كام استضافت مدينتا جدة والرياض أكثر من عرض للمصارعة الحرة بموجب تلك الاتفاقية.

وفوجئ ملايين المشاهدين بظهور فتيات شبه عاريات على شاشة قناة “KSA sport”. التابعة للتلفزيون الرسمي السعودي  الذي يُوصف بأنه “محافظ”.

وهو ما دعا الكثيرين إلى انتقاد ظاهرة محو الهوية الدينية للمجتمع،.مشيرين إلى أن هذه العروض لا تليق بالمملكة أو تاريخها أو مكانتها الدينية.

كما كانت شبكة WWE نشرت أنها أجرت مناقشات حول مشاركة نساء سعوديات في مباريات المصارعة الحرة النسائية. آملة تحقيق ذلك في السنوات القليلة القادمة

(المصدر: متابعات ورصد وطن)

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خالد الأحمد

- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013
لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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