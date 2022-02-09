مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي watanserb.com
مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي
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موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

منافسات الجولة ال25 من الدوري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – يلتقي فريق ليفربول أمام نظيره الضيف ليستر سيتي. مساء يوم الخميس، في قمة الجولة من منافسات الأسبوع ال25 من الدوري الإنجليزي الممتاز على أرض ملعب ” الآنفيلد”.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وستنطلق الأمسية الكروية بين فريق المستضيف ليفربول وليستر سيتي، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً. بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان.

كما وبتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة. الحادية عشر إلا ربع مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث مباراة ليفربول وليستر سيتي عبر شبكة قنوات “beIN Sports”. الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الجاري.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، كما وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على مباراة ليفربول وليستر سيتي

وسيعلق على مجريات أحداث مجريات مباراة ليفربول” الريدز” أمام ليستر سيتي ” الثعالب” عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة فريق ليفربول

وسيدخل المدرب الألماني يورغن كلوب في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الضيف ليستر سيتي، حيث سيكون في حراسة المرمى البرازيلي أليسون بيكر.

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من اللاعبين، فيرجيل فان ديك، إبراهيما كوناتي، أندرو روبرتسون، جويل ماتيب، كما وسيكون في وسط الفريق كلاً من: نابى كيتا، فابينيو، جوردان هندرسون، لكن في هجوم سيكون الثلاثي، محمد صلاح، دييغو جوتا، روبرتو فيرمينو.

تشكيلة فريق ليستر سيتي

وسيلعب المدرب الإيرلندي بريندان رودجرز، في تشكيلة أساسية متوقعة أمام صاحب الأرض ليفربول، حيث سيكون في حراسة المرمى كاسبر شمايكل.

كما وسيكون في دفاع التشكيلة كلاً من: كاجلار سويونكو، دانيال أمارتي، ويسلى فوفانا، لوك توماس، أما في وسط سيأتي كلاً من اللاعبين، جيمس ماديسون، يورى تيليمانس، ويلفريد نديدى، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، جيمى فاردى، كيليتشى ايهيناتشو، باتسون داكا.

وجاء فريق ليفربول ” الريدز” في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، كما وآتى منافسه ليستر سيتي ” الثعالب” في المركز العاشر برصيد 26 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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