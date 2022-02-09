الشرطة الأمريكية في حفل عمر كمال بسبب الكارثة التي حدثت! (فيديو)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لحفل مطرب المهرجانات المصري، عمر كمال في أمريكا. وما حدث فيه اضطر الشرطة وعناصر الأمن للتدخل.

عراك بالأيدي

ويظهر بالحفل الذي أحياه كمال في مدينة سياتل تضارب وتدافع وعراك بين عدد من الأشخاص.

وآدي حفلة عمر كمال في سياتل 😏 pic.twitter.com/Y8ijsCnRwh — 𝑯𝒖𝒅𝒂☀︎︎ (@Hudaelmsry) February 8, 2022

وذلك بسبب خلاف وقع داخل الحفل. الأمر الذي دفع بعناصر الأمن والشرطة إلى التدخل لإحتواء الموقف.

10 حفلات في أمريكا

وكشف كمال في وقت سابق عن تعاقده على إحياء 10 حفلات في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر مطرب المهرجانات صورة له عبر “انستجرام” وعلق عليها كاتبا: “توكلت على الله إلى أمريكا 10 حفلات في 10 ولايات”.

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كما شوق مطرب المهرجانات جمهوره لأغنيته الجديدة الذي يتعاون فيها مع صانع المحتوى الكوميدي على مواقع التواصل الاجتماعي، التركي كوسكال بابا.

ونشر كمال برومو الأغنية، عبر “إنستجرام”، وظهر مع كوكسال بابا وبجانبهما العديد من راقصات الاستعراض، والأموال تتساقط عليهما.

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حفل عمر كمال في السعودية

وقبل أسابيع، أحيا كمال حفلاً غنائياً في السعودية، ونشر عبر حسابه في فيسبوك، لقطاتٍ من الحفل، حيث ظهر يرقص مع فتاة أمام آلاف من الحضور .

وفي أحد المقاطع، ظهرت فتاة ترقص مع كمال على المسرح، وهو يغني أغنيته الشهيرة “بنت الجيران”، ووجه حديثه للجمهور قائلاً: “اللى مراحشى السعودية وغنا .. مشافش دلع و أتهنا”.

ومجدداً تعمّد كمال التغيير في كلمات اغنيته من “أشرب خمور وحشيش” إلى “أشرب تمور وحليب”.

وفي مقطع آخر نشره عمر كمال، قال للجمهور: “عاوزين نرقص عشان ندّفى”.بينما كانت الفتاة تواصل رقصها إلى جانبه على المسرح . فيما اشار الى أن عدد الحضور وصل الى 20 ألفاً، ودرجات الحرارة أقلّ من عشر درجات مئوية .

“بحبك”

يشار إلى أن آخر أغاني عمر كمال بعنوان “بحبك” التي أهداها مواطنه الفنان أحمد العوضي لزوجته ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها.

وتخطت الأغنية حاجز الـ7 ملايين مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

المصدر: (وطن – متابعات)

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