اختارته جوجل ضمن فريقها.. مخترع عماني يكشف عن مساعيه لاختراع روبوت يتحدث باللهجة العمانية

وطن – كشف الخبير التقني العماني محمود بن ناصر النافعي المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “مجان للذكاء الاصطناعي”، عن سعيه لتطوير “روبوت” يتحدث باللهجة العمانية.

وكانت شركة “جوجل” قد اختارت “النافعي” كأول خبير عماني للعمل لديها وأول خبير في الفايربيس بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021، ضمن أكثر من 700 خبير حول العالم. بعد ان تمكّن في 2020 من تطوير نظام فريد من نوعه عبارة عن “روبوت”.

وفي حوار أجرته معه صحيفة “أثير” الإلكترونية، قال “النافعي” إنه تم اختياره كأول خبير عماني في شركة جوجل وأول خبير في الفايربيس يمثل “اعترافا دوليا في خبرتي في مجال الفايربيس. والذي يعد أحد منتجات جوجل المتخصصة بتقديم خدمات لمطوري التطبيقات والمواقع والألعاب الإلكترونية.

كما أوضح ان هذا الاعتراف بخبرته أسهم في فتح فرص وعلاقات جديدة مع مختلف المجتمعات التقنية حول العالم والذي من خلاله تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة Furhat Robotics. من أجل تطوير منتجات ذكاء اصطناعي على الروبوت وغيرها من الحلول الأخرى.



وأوضح أن فكرته حول اختراعه، بدأت “في عام 2018م من خلال إنشاء المتحدثات الآلية المعروفة باسم “الشات بوت” والذي يمكن من خلاله التحدث مع روبوت افتراضي عبر الكتابة النصية. وتطورت بعد ذلك في عام 2020م من خلال تطوير النظام على روبوتات واقعية ومن خلال استخدام تقنية الصوت حيث قمنا بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الروبوتات الاجتماعية”.

الصعوبات التي واجهته عند تطوير الروبوت

وتحدث “النافعي” عن الصعوبات التي واجهته. موضحا أن أحد الصعوبات كانت “عدم وجود الوعي الكافي بهذه التقنيات الحديثة واستخدام الروبوتس وغيرها من الاستخدامات الأخرى. والتي من شأنها أن تقوم بمساعدة البشر بالعمل في بعض الوظائف وحل مشكلات يواجه الإنسان صعوبة في حلها من خلال السرعة في الاستجابة وعدم وجود الإنسان بشكل مستمر في بعض الأماكن لذلك بإمكان الروبوت أن يقوم بهذا العمل بكفاءة عالية وبمساعدة البشر”.

وأضاف أن الصعوبة الأخرى التي واجهته كانت “صعوبات مالية أثرت على تنفيذ المشروع خلال الفترات الماضية. لأن تصنيع الروبوتس والعمل عليه مكلف جدًا لكن سارت الأمور على ما يرام”.

وكشف “النافعي” عن انه يعمل حاليا على صناعة روبوت يتحدث باللهجة العمانية. موضحا أن من مميزات الروبوت أنه اجتماعي ومختلف عن الروبوتات الأخرى.

ولفت إلى ان هذا الروبوت “سيحتوي على وجه وهذا الوجه عبارة عن وجه افتراضي يقوم بمحاكاة وجه الإنسان بتعابير الوجه. وبإمكانه إظهار حالات تعابير الوجه عند الفرح والابتسامة والغضب والاندهاش وبإمكانه تحريك رأسه وإغلاق وفتح عينيه. لذلك أغلب تعابير الوجه بإمكان الروبوت أن يقوم بمحاكاتها كالإنسان”.

وأشار إلى أنه “من ضمن إمكانات الروبوت التحدث بجميع لغات العالم ومن بينها اللغة العربية. كما أنه يمكن تغيير وجه الروبوت بحيث يكون رجلًا أو امرأة أو طفلا أو كرتونيا أو رجلا بالغا أو مسنا. ومن ضمن مميزات الروبوت أنه يحوي كاميرا تعمل بمثابة العينين. وعند الوقوف أمامه يمكن للروبوت أن يرى الذي أمامه عن طريق الكاميرا. كما أنه بإمكان الروبوت تغيير الصوت والتحدث بلهجات مختلفة كاللكنة البريطانية”.

(المصدر:أثير – وطن)

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