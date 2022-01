معكم على العهد وخدمتكم الهدف الأسمى.. عبدالله الثاني يوجه رسالة شكر للمهنئين بعيد ميلاده

وطن – ردا على التهاني التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية احتفالا بعيد ميلاده الستين، وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رسالة شكر لجميع من تقدم له بالتهنئة. مؤكدا على استمراره على العهد في خدمة الأردن وشعبه.

وقال الملك عبدالله الثاني في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “أبنائي وبناتي، غمرتوني بمشاعركم الصادقة ومحبتكم وكلامكم الطيب في عيد ميلادي”.

وأضاف قائلا: “مستمر معكم على العهد طيلة ما كتبه الله عز وجل إلي من العمر في خدمة بلدنا الحبيب وشعبنا الغالي”.

وتابع الملك عبدالله حديثه قائلا: “أنتو مصدر العزيمة والأمل بالنسبة إلي، وخدمتكم هي الهدف الأسمى بعون الله وتوفيقه”.

واختتم قائلا: ” كل الشكر والتقدير إلكم جميعا”.

واحتفل الأردنيون، أمس الاحد، بعيد ميلاد الملك عبد الله الثاني الستين وهو الابن الأكبر للملك الراحل الحسين بن طلال والأميرة منى الحسين.

وكانت زوجة الملك الأردني الملكة رانيا العبد الله أول المهنئين له بعيد ميلاده الستين، ونشرت مقطع فيديو عبر “تويتر”، علقت عليه بقولها: “للأردن ملك، قلبه وسْع الوطن.. وعليه قلب الوطن. كل عام وسيدنا بخير”.

للأردن ملك، قلبه وسْعُ الوطن.. وعليه قلب الوطن. كل عام وسيدنا بخير#عيد_الملك60 #ستون_ومعك_ماضون

He lives in our hearts, and we live in his. Happy birthday, Your Majesty@KingAbdullahII pic.twitter.com/ljR3dtgvHA

