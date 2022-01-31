معكم على العهد وخدمتكم الهدف الأسمى.. عبدالله الثاني يوجه رسالة شكر للمهنئين بعيد ميلاده

وطن – ردا على التهاني التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية احتفالا بعيد ميلاده الستين، وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رسالة شكر لجميع من تقدم له بالتهنئة. مؤكدا على استمراره على العهد في خدمة الأردن وشعبه.

وقال الملك عبدالله الثاني في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “أبنائي وبناتي، غمرتوني بمشاعركم الصادقة ومحبتكم وكلامكم الطيب في عيد ميلادي”.

وأضاف قائلا: “مستمر معكم على العهد طيلة ما كتبه الله عز وجل إلي من العمر في خدمة بلدنا الحبيب وشعبنا الغالي”.

وتابع الملك عبدالله حديثه قائلا: “أنتو مصدر العزيمة والأمل بالنسبة إلي، وخدمتكم هي الهدف الأسمى بعون الله وتوفيقه”.

واختتم قائلا: ” كل الشكر والتقدير إلكم جميعا”.

الأردنيون يحتفلون بعيد ميلاد الملك عبد الله الثاني

واحتفل الأردنيون، أمس الاحد، بعيد ميلاد الملك عبد الله الثاني الستين وهو الابن الأكبر للملك الراحل الحسين بن طلال والأميرة منى الحسين.

وكانت زوجة الملك الأردني الملكة رانيا العبد الله أول المهنئين له بعيد ميلاده الستين، ونشرت مقطع فيديو عبر “تويتر”، علقت عليه بقولها: “للأردن ملك، قلبه وسْع الوطن.. وعليه قلب الوطن. كل عام وسيدنا بخير”.

للأردن ملك، قلبه وسْعُ الوطن.. وعليه قلب الوطن. كل عام وسيدنا بخير#عيد_الملك60 #ستون_ومعك_ماضون He lives in our hearts, and we live in his. Happy birthday, Your Majesty@KingAbdullahII pic.twitter.com/ljR3dtgvHA — Rania Al Abdullah (@QueenRania) January 29, 2022

كما هنأ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده، ونشر مقطع فيديو الملك عبر تطبيق تبادل الصور “إنستغرام”.

وكتب ولي العهد: “ستون عاما، وأنت في قلوبنا معنى للعطاء، أبا، معلما وقائدا يبذل كل العظائِمَ لشعبه. ستون عاما وأنت فينا، #عيدالملك60 ، #ستونومعك_ماضون”.

https://www.instagram.com/p/CZUPiY0FTU2/

كما يصادف عيد ميلاد الملك عبدالله مع ميلاد الأمير هاشم بن عبدالله الثاني. الذي ولد بتاريخ 30 يناير من عام 2005.

ويعد الأمير هاشم النجل الثاني للملك والملكة رانيا العبد الله من الذكور. ويشترك الأمير هاشم في يوم ميلاده مع الملك عبد الله الثاني في 30 من يناير من كل عام.

بينما نشر الديوان الملكي الهاشمي عبر “انستغرام” صورة للملك ونجله الأمير هاشم مرفقة بنص كتب فيه: “أطيب التمنيات بالخير والتوفيق لسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني. كل عام وسموكم بألف بخير”.

https://www.instagram.com/p/CZUy_X6j2OI/

من هو الملك عبدالله الثاني؟

يشار إلى أن الملك عبدالله الثاني قد تلقى تعليمه الابتدائي في الكلية العلمية الإسلامية، لينتقل بعدها إلى مدرسة سانت إدموند في ساري بإنكلترا. ومن ثم إلى مدرسة إيجلبروك وأكاديمية ديرفيلد في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث أكمل دراسته الثانوية هناك.

وفي العام 1980، التحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة، وتخرج برتبة ملازم ثان. ثم التحق عام 1982 بجامعة أوكسفورد في مجال الدراسات الخاصة في شؤون الشرق الأوسط.

وصدرت الإرادة الملكية السامية في الحادي والثلاثين من يناير عام 1962، بتسمية الأمير عبدالله آنذاك وليا للعهد. فيما نودي به ملكا للأردن بعد وفاة والده، الملك الحسين بن طلال، في العام 1999، ليتولى العهد الرابع للمملكة.

(المصدر: تويتر- انستغرام – وطن)