ماذا قال ساديو ماني بعد وصول السنغال إلى المربع الذهبي في أمم أفريقيا؟!

وطن – نجح ساديو ماني قائد منتخب السنغال ” أسود الترانغا”. ونجم فريق ليفربول الإنجليزي برفقة زملائه، في حجز تذكرة العبور داخل المربع الذهبي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 في الكاميرون.

ساديو ماني ومنتخب السنغال

وقال النجم السنغالي ساديو ماني 29 عاماً، في تصريح له عبر صحيفة .”Actu Cameroun” السنغالية، عن المواجهة القوية المرتقبة أمام بوركينا فاسو في دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، ” نحن فريق تنافسي .. نحن فريق لديه العديد من اللاعبين الرائعين، ولست بحاجة إلى تسمية الأسماء .. الجميع يسجل في هذا الفريق وليس ساديو فقط”.

🗣 ساديو ماني: "لن نخفي وجوهنا ، نحن نعرف ما يمكننا فعله حتى لو كانت هناك عقبات أمامنا، الهدف هو الذهاب إلى المباراة النهائية."#TeamSenegal pic.twitter.com/lCL4t0ZFib — عالم الكاف (@CAF_2021) January 30, 2022

كما وأردف ساديو ماني، ” عندما نتحدث عن السنغال، إنها الجماعية وأعتقد اننا أظهرنا ذلك في البطولة .. نحن 28 لاعباً ولذلك أعتقد أن الجميع قلقون، كما وأعتقد أن المدرب قام بتغيير جيد .. وأعتقد أن البدائل هي التي فازت علينا في المباراة، نحن حقاً سعداء وفخورين للفوز .. سنبذل قصارى جهدنا لنقطع كل الطريق ونقوم بإعادة الكأس إلى السنغال”.

📹 ملخص المباراة: 🇸🇳 3-1 🇬🇶 رحلة السنغال مستمرة في #كأس_الأمم_الإفريقية2021 بعد التفوق على غينيا الاستوائية في مباراة شهدت تألق العديد من نجوم أسود التيرانجا 🦁#الكاميرون2021 | #SENGNQ | @Football2Gether pic.twitter.com/8gphUo0HoY — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 30, 2022

ساديو ماني ولقاء زميله محمد صلاح

وأوضح السنغالي ساديو ماني، بأن زميله المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، قد اطمأن عليه بعد الإصابة التي تعرضت لها خلال مباراة الرأس الأخضر، كما وسألني صلاح هل تستطيع خوض المباراة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الرأس الأخضر؟!، مؤكداً بأن العلاقة بينهما جيدة للغاية.

وكان قد التقى النجم السنغالي ساديو ماني مع زميله في ليفربول المصري محمد صلاح، عقب نهاية مباراة المغرب ومصر، والتي نجح فيها الأخير في الصعود إلى دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا للمرة ال16 في تاريخ مسيرته في البطولة الأفريقية عقب الفوز على المغرب ” أسود الأطلس” بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

منتخب السنغال والعبور إلى المربع الذهبي

واستطاع منتخب السنغال من العبور إلى المربع الذهبي من بطولة أمم أفريقيا في نسختها ال33 على أرض دولة الكاميرون، بجوار صاحب الأرض الكاميرون ومصر وبوركينا فاسو، بعد نجاحه في إقصاء نظيره غينيا الاستوائية بالفوز عليها بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد في ختام مواجهات دور الربع النهائي من البطولة الأفريقية.

صور من مشاركة ساديو ماني خلال فوز السنغال 3-1 على غينيا الاستوائية والتأهل لنصف النهائي 🇸🇳📸 pic.twitter.com/kKqJM4OwZ8 — شبكة ليفربول (@LFC4Ar) January 30, 2022

ويستعد منتخب السنغال ” أسود الترانغا” إلى خوض مواجهة قوية أمام بوركينا فاسو “الأحصنة”، كما وسيواجه منتخب مصر ” الفراعنة” المغامرة المتجددة أمام البلد المستضيف الكاميرون ” الأسود” في منافسات دور النصف النهائي نهاية الأسبوع الجاري.

(المصدر: وطن +Actu Cameroun)