رياضة

ماذا قال ساديو ماني بعد وصول السنغال إلى المربع الذهبي في أمم أفريقيا؟!

"أسود الترانغا" في مواجهة قوية مرتقبة أمام "الأحصنة" في دور النصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير، 2022آخر تحديث: 31 يناير، 2022
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وطن – نجح ساديو ماني قائد منتخب السنغال ” أسود الترانغا”. ونجم فريق ليفربول الإنجليزي برفقة زملائه، في حجز تذكرة العبور داخل المربع الذهبي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 في الكاميرون.

ساديو ماني ومنتخب السنغال

وقال النجم السنغالي ساديو ماني 29 عاماً، في تصريح له عبر صحيفة .”Actu Cameroun” السنغالية، عن المواجهة القوية المرتقبة أمام بوركينا فاسو في دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، ” نحن فريق تنافسي .. نحن فريق لديه العديد من اللاعبين الرائعين، ولست بحاجة إلى تسمية الأسماء .. الجميع يسجل في هذا الفريق وليس ساديو فقط”.

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كما وأردف ساديو ماني، ” عندما نتحدث عن السنغال، إنها الجماعية وأعتقد اننا أظهرنا ذلك في البطولة .. نحن 28 لاعباً ولذلك أعتقد أن الجميع قلقون، كما وأعتقد أن المدرب قام بتغيير جيد .. وأعتقد أن البدائل هي التي فازت علينا في المباراة، نحن حقاً سعداء وفخورين للفوز .. سنبذل قصارى جهدنا لنقطع كل الطريق ونقوم بإعادة الكأس إلى السنغال”.

ساديو ماني ولقاء زميله محمد صلاح

وأوضح السنغالي ساديو ماني، بأن زميله المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، قد اطمأن عليه بعد الإصابة التي تعرضت لها خلال مباراة الرأس الأخضر، كما وسألني صلاح هل تستطيع خوض المباراة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الرأس الأخضر؟!، مؤكداً بأن العلاقة بينهما جيدة للغاية.

وكان قد التقى النجم السنغالي ساديو ماني مع زميله في ليفربول المصري محمد صلاح، عقب نهاية مباراة المغرب ومصر، والتي نجح فيها الأخير في الصعود إلى دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا للمرة ال16 في تاريخ مسيرته في البطولة الأفريقية عقب الفوز على المغرب ” أسود الأطلس” بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

منتخب السنغال والعبور إلى المربع الذهبي

واستطاع منتخب السنغال من العبور إلى المربع الذهبي من بطولة أمم أفريقيا في نسختها ال33 على أرض دولة الكاميرون، بجوار صاحب الأرض الكاميرون ومصر وبوركينا فاسو، بعد نجاحه في إقصاء نظيره غينيا الاستوائية بالفوز عليها بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد في ختام مواجهات دور الربع النهائي من البطولة الأفريقية.

ويستعد منتخب السنغال ” أسود الترانغا” إلى خوض مواجهة قوية أمام بوركينا فاسو “الأحصنة”، كما وسيواجه منتخب مصر ” الفراعنة” المغامرة المتجددة أمام البلد المستضيف الكاميرون ” الأسود” في منافسات دور النصف النهائي نهاية الأسبوع الجاري.

(المصدر: وطن +Actu Cameroun)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير، 2022آخر تحديث: 31 يناير، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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