جورجينا صديقة رونالدو عارية مجددا على شواطئ دبي (شاهد)

وطن – نشرت عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا رودريغيز، صديقة الأسطورة كريستيانو رونالدو، صورا عارية جديدة لها من على شواطئ دبي في الإمارات، حيث تقضي وأسرتها الإجازة في الإمارة الخليجية.

وظهرت جورجينا في حزمة الصور الجديدة التي نشرتها على حسابها الرسمي بانستغرام، وهي ترتدي البكيني الذي جعلها عارية وأبرز حملها أيضا حيث ظهر بطنها منتفخا بشدة.

وعلقت جورجينا على الصور التي نشرتها من على شواطئ دبي بأنها “في الجنة”، كما كتبت بالإسبانية.

وأظهرت الصور أيضا تواجد أطفالها وصديقها كرستيانو رونالدو إلى جانبها، حيث كانوا يستمتعون بالمياه واللعب في حمامات السباحة على الشاطىء.

وظهر أطفال جورجينا وكرستيانو الثلاثة في صورة وهم يقبلون بطن أمهم، في تعبير عن فرحتهم بقرب قدوم المولود الجديد للأسرة.

ويشار إلى أنه قبل يومين نشر كريستيانو رونالدو، أيضا صورة حديثة له رفقة صديقته جورجينا رودريغيز، وأبنائهم من على شواطئ إمارة دبي حيث يتواجد في الإمارات العربية المتحدة.

رونالدو عبر فيسبوك: شكرًا على الأوقات الجميلة.. دبي بيتي الثاني pic.twitter.com/S86TEM7LIo — FilGoal (@FilGoal) January 29, 2022

وأظهرت الصورة التي نشرها النجم البرتغالي عبر حسابه الرسمي بـ”انستغرام”، كريستيانو وجورجينا بملابس البحر حيث كانت ترتدي البكيني وكذلك ظهر أطفالهم بملابس البحر أيضا.

كما لفت انتباه النشطاء أيضا تعليق كرستيانو على الصورة التي نشرها، باللغة العربية لأول مرة.

حيث دون نجم مانشستر ما نصه:”شكراً دبي على الأوقات الجميلة. شكراً دبي على الأحاسيس الدافئة. شكراً دبي على توفير أجمل اللحظات العائلية.”

وتابع كرستيانو واصفا الإمارة بأنه بيته الثاني:”دبي بيتي الثاني، وعائلتي ممتنة لحسن الاستقبال وكرم أخلاق شعبكم الجميل.. مع خالص محبتي لكم”

ولاقت الصورة التي نشرها كرستيانو رونالدو تفاعلا كبيرا جدا من قبل متابعيه، حيث حازت على آلاف الإعجابات والتعليقات خلال دقائق قليلة من نشرها.

عيد ميلاد جورجينا رودريغيز

ويشار إلى أنه يوم، الجمعة، احتفل كرستيانو رونالدو بعيد ميلاد حبيبته جورجينا رودريغيز على طريقته الخاصة.

وأضاء النجم البرتغالي برج خليفة في دبي باسم جورجينا، ليتبادل الثنائي بعدها الرسائل الرومانسية عبر حساباتهم الشخصية على تطبيق انستقرام.

ومنذ الأمس، تتصدر جورجينا مؤشرات البحث جوجل بعد الاحتفال بعيد ميلادها الـ 28.

وعبرت جورجينا عن حبها وامتنانها له برسالة كتبت فيها: “هكذا ينتهي هذا اليوم المثير الشيق. لا يمكنني أن أصف شعوري بكلمات، شكرًا لك كريستيانو. لم يكن هناك أكثر من هذا لتقدمه لي.”

وتابعت موجهة الشكر لدبي والمسؤولين فيها:”شكرًا لدبي على معاملتنا دائمًا بشكل جيد. أشعر وكأننا في منزلنا. شكرًا لكل ما قدمتوه لجعل هذا اليوم مميزًا جدًا. وشكراً لكل من يحاولون إسعادي أنا وعائلتي.”

(المصدر: انستغرام)