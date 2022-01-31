امرأة تؤدي مناسك العمرة بزي إحرام الرجال الشرعي.. ماذا يحدث في السعودية؟!

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة صادمة لامرأة تؤدي مناسك العمرة بملابس إحرام الرجال الشرعية. (الإزار).

ذراع وشعر مكشوفين!

وظهرت السيدة بالصورة المتداولة التي رصدتها “وطن” وهي تقف بجانب رجل في أحد الكافيهات بدون غطاء للرأس. وبكتف وذراع مكشوفين. بشكل مشابه لما يرتديه الرجال أثناء الإحرام.

وأثارت الصورة جدلاً واسعاً بين الناشطين الذين عبروا عن غضبهم من الصورة مطالبين بالتحقيق فيها.

وسخر آخرون بالدعوة إلى سرعة أداء مناسك العمرة والحج قبل أن تتغير السعودية بالكامل. بينما لم يصدر تعليق من الجهات الرسمية المختصة حول الصورة وحقيقتها.

موقف سابق قبل عامين

وسبق أن شهدت السعودية موقفاً مشابهاً عام 2019، حين تداول ناشطون فيديو لمعتمرة. ترتدي ملابس الإحرام للرجال داخل الحرم المكي.

وتجمّع حينها حول المرأة رجال الأمن، في محاولة لفهم الموقف.

وأظهر المقطع امرأة بملابس إحرام الرجال، بلا غطاء رأس، وكتف عار، في صحن المطاف، فيما لم يكن من الواضح ما إذا كانت قد انتهت من أداء مناسك العمرة أم لا.

ورجحت تعليقات الناشطين أن المرأة ربما لا تعرف سنن العمرة، واستنكر البعض الآخر كيف لم يخبرها أحد بذلك.

معتمر يشبه النساء!

ولاحقاً كشفت صحيفة “سبق” السعودية أنه لا صحة للمعلومات التي أشاعتها مواقع التواصل الاجتماعي عن الفيديو وعن السيدة.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر خاص إن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اشتبهت في المعتمر.

وبعد الكشف عن هويته والتأكد منه اتضح أنه معتمر “رجل” في العقد الخامس من العمر ومن إحدى الجنسيات الآسيوية.

خمور لحد البيت!

وفي سياق آخر، كشف الناشط السعودي والمسوق الإلكتروني السعودي، فيصل صالح، عن إعلان في السعودية يروج للخمور.

وقال “صالح” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقا بها مقطع فيديو للإعلان وموجها فيها رسالة لهيئة الاتصالات السعودية: “تحية طيبة يـا @CITC_SAاعلان على التيك توك يظهر في السعودية لترويج المشروبات الكحولية وشحنها للسعوديه تفاصيل الموقع”.

كما أرفق بالتغريدة الموقع الإلكتروني الذي يقوم بالترويج للمشروبات الكحولية.

ويأتي هذا الإعلان متزامنا مع مقال نشرت صحيفة “عكاظ” الحكومية للكاتب السعودي عبدالله بن بخيت قبل أيام بعنوان: “سعد الصويان وقُوَيْريرات الوناسة”. يدعو فيه الحكومة بشكل رسمي لرفع القيود عن شرب الخمور في المملكة.

وقال “بخيت” في مقاله: “لا أتذكر أن طرح الإعلام السعودي مسألة شرب الخمر. ولا أتذكر أن جرؤت صحيفة سعودية على طرح مسألة تعاطي الخمر في المملكة على الرغم من انتشار أخبار التسمم الكحولي جرّاء شرب الخمر المصنّع داخلياً. نتعاطى مع هذه القضية بأسلوب النعامة.”

المصدر: (وطن – متابعات)