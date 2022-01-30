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برشلونة يتعاقد مع نجم وولفرهامبتون في ثالث صفقاته في الميركاتو الشتوي (صور)

نادي برشلونة يعلن ضم نجم وولفرهامبتون "أداما تراوي" بصفقة على سبيل الإعارة

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير، 2022آخر تحديث: 30 يناير، 2022
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نجم وولفرهامبتون أداما تراوري يوقع مع برشلونة في الميركاتو الشتوي watanserb.com
نجم وولفرهامبتون أداما تراوري يوقع مع برشلونة في الميركاتو الشتوي

وطن – تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع نجم وولفرهامبتون الإنجليزي .”أداما تراوري” 26 عاماً، في ثالث صفقات الفريق الكتالوني خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

برشلونة والتعاقد مع نجم وولفرهامبتون تراوري

وأعلن نادي برشلونة في بيان عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي .” تويتر” يوم أمس السبت، عن التوقيع مع أداما تراوري مهاجم فريق وولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل. الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع أحقية برشلونة في شرائه.

كما ولم يكشف برشلونة عن قيمة إبرام صفقة الإعارة في ضم النجم أداما. تراوري إلى تشكيلة الفريق الكتالوني الإسباني، إلا أن تقارير صحفية إسبانية قد أشارت بأن إدارة البرسا دفعت 30 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت من أجل ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي.

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أداما تراوري ومسيرته مع برشلونة

وكان النجم الإسباني أداما تراوري، قد بدأ مسيرته في عالم كرة القدم. داخل أكاديمية فريق برشلونة “البلوغرانا” في عام 2013، حيث تندرج فيها وصولاً إلى الفريق الأول، ليلتحق بعدها إلى الدوري الإنجليزي. من بوابة نادي أستون فيلا الذي انضم إلى صفوفه في عام 2015، ثم الانتقال بعدها ميدلزبره الذي يلعب حالياً في دوري الدرجة الثانية.

كما وانضم بعدها إلى صفوف نادي وولفرهامبتون في عام 2018، حيث شارك معه في 123 مباراة في كافة المسابقات المختلفة مسجلاً 8 أهداف، قبل العودة إلى نادي النشأة برشلونة. على سبيل الإعارة، وجاءت تلك الصفقة في ظل رغبة إدارة الفريق الكتالوني التخلص من النجم الفرنسي. عثمان ديمبيلي خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية.

برشلونة وثالث صفقات الميركاتو الشتوي

وتعد هذه الصفقة هي الثالث لنادي برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعد ضم البرازيلي داني ألفيس والإسباني فيران توريس القادم من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وجاء فريق برشلونة في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 35 نقطة، كما وبفارق كبير عن غريمه التقليدي المتصدر فريق ريال مدريد برصيد 50 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير، 2022آخر تحديث: 30 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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