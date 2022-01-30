برشلونة يتعاقد مع نجم وولفرهامبتون في ثالث صفقاته في الميركاتو الشتوي (صور)

وطن – تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع نجم وولفرهامبتون الإنجليزي .”أداما تراوري” 26 عاماً، في ثالث صفقات الفريق الكتالوني خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

برشلونة والتعاقد مع نجم وولفرهامبتون تراوري

وأعلن نادي برشلونة في بيان عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي .” تويتر” يوم أمس السبت، عن التوقيع مع أداما تراوري مهاجم فريق وولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل. الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع أحقية برشلونة في شرائه.

كما ولم يكشف برشلونة عن قيمة إبرام صفقة الإعارة في ضم النجم أداما. تراوري إلى تشكيلة الفريق الكتالوني الإسباني، إلا أن تقارير صحفية إسبانية قد أشارت بأن إدارة البرسا دفعت 30 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت من أجل ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي.

أداما تراوري ومسيرته مع برشلونة

وكان النجم الإسباني أداما تراوري، قد بدأ مسيرته في عالم كرة القدم. داخل أكاديمية فريق برشلونة “البلوغرانا” في عام 2013، حيث تندرج فيها وصولاً إلى الفريق الأول، ليلتحق بعدها إلى الدوري الإنجليزي. من بوابة نادي أستون فيلا الذي انضم إلى صفوفه في عام 2015، ثم الانتقال بعدها ميدلزبره الذي يلعب حالياً في دوري الدرجة الثانية.

كما وانضم بعدها إلى صفوف نادي وولفرهامبتون في عام 2018، حيث شارك معه في 123 مباراة في كافة المسابقات المختلفة مسجلاً 8 أهداف، قبل العودة إلى نادي النشأة برشلونة. على سبيل الإعارة، وجاءت تلك الصفقة في ظل رغبة إدارة الفريق الكتالوني التخلص من النجم الفرنسي. عثمان ديمبيلي خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية.

برشلونة وثالث صفقات الميركاتو الشتوي

وتعد هذه الصفقة هي الثالث لنادي برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعد ضم البرازيلي داني ألفيس والإسباني فيران توريس القادم من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وجاء فريق برشلونة في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 35 نقطة، كما وبفارق كبير عن غريمه التقليدي المتصدر فريق ريال مدريد برصيد 50 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)