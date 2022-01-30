حدث ما نشرته “وطن” قبل أيّام .. الحوثي يقصف أبوظبي تزامنا وزيارة الرئيس الإسرائيلي

وطن – ذكرت مصادر صحفية، أنّ حركة الملاحة في مطار أبوظبي توقف نتيجة “عملية يمنية قوية”، بحسب ما أوردت قناة “الميادين” اللبنانية، تزامناً وإعلان وزارة الدفاع الإماراتية، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي تجاه دولة الإمارات.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” فإنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر. حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.

وقالت: “نجحت قواتنا الجوية و قيادة التحالف من تدمير موقع و منصة الإطلاق في اليمن”.

#عاجل_وام |

وزارة الدفاع تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه دولة الإمارات ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان ،و نجحت قواتنا الجوية و قيادة التحالف من تدمير موقع و منصة الإطلاق في اليمن pic.twitter.com/4MyIRJsmWk — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 30, 2022

يأتي ذلك تزامناً مع إعلان المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، عن “بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة للإعلان عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة في العمق الإماراتي”.

بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة للإعلان عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة في العمق الإماراتي. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 30, 2022

وتحدث شهود -وفق معلومات أولية- عن عن تصاعد نيران ودخان من مطار أبوظبي نتيجة الاستهداف.

الحوثي يقصف أبوظبي تزامنا وزيارة الرئيس الإسرائيلي

واليوم الأحد، وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي إلى الدولة الخليجية التي أقامت علاقات تطبيع رسمية مع الاحتلال عام 2020.

وكان الصحفي الإسرائيلي الشهير روعي كايس حذّر قبل أيام من أن يكون “هرتسوغ” هدفا محتملا للحوثيين.

وقال “كايس” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” في إشارة لإعلان المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين بأن معرض “إكسبو دبي” سيكون هدفا للقصف:” بعد يوم من إحباط الهجوم الصاروخي على أبو ظبي. هدد المتحدث باسم المتمردين الحوثيين في اليمن يحيى سريع معرض إكسبو في دبي: “إكسبو معنا قد تخسر … ننصح بتغيير الاتجاه”.

وأضاف في تغريدة أخرى:” تأتي زيارة الرئيس هرتسوغ إلى الإمارات الأسبوع المقبل، بما في ذلك المعرض. في وقت حساس بشكل خاص”.

יממה אחרי מתקפת הטילים על אבו דאבי שסוכלה, דובר המורדים החות'ים בתימן, יחיא סריע, מאיים על יריד אקספו בדובאי: "אקספו, איתנו אתם עלולים להפסיד… ממליצים לשנות את הכיוון". — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) January 25, 2022

وأردف “كايس” قائلا:” نقطة يجب التفكير فيها: لست متأكدًا من أنه من الذكاء حقًا الإعلان عن مثل هذه الزيارة في وقت يحاول فيه الحوثيون البحث عن أهداف جيدة في الإمارات”.

الهجوم الثالث على أبوظبي

ويعتبر هذا الهجوم على أبوظبي الثالث هذا الشّهر، حيث شن الحوثيون خلال الأسابيع الماضية، هجومين على الإمارات، مستخدمين طائرات بدون طيار مسيرة، وصواريخ باليستية.

هجوم 17 يناير على أبوظبي قتل فيه ثلاثة أشخاص. وقد أشارت الجماعة إلى أنها استخدموا فيه صواريخ وطائرات مسيّرة.

بعد ذلك بأيام، جدد الحوثيون استهدافهم للإمارات، وأعلنوا يوم 24 يناير استهداف مواقع حيوية وهامة في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة، وكذلك استهداف قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي وأهداف حساسة أخرى. تزامناً واستهداف قواعد عسكرية في العمق السعودي في منطقة “شرورة”.

كما اكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، على جاهزية الجماعة لتوسيع عملياتها في المرحلة القادمة.

وبعد الهجومين، نصحت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها بعدم السفر إلى الإمارات. محذرة من خطر الهجمات الصاروخية أو الطائرات بدون طيار وكذلك بسبب حالات فيروس كورونا المتفشية بالدولة الخليجية والوضع الوبائي.

(المصدر: وطن – متابعات)