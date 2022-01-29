هند القحطاني تستعرض مفاتنها علناً بوصلة رقص على أغنية “غزالي ما ينصادي”! (فيديو)

وطن – أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني، الجدل بين متابعيها بعد أدائها وصلة رقص خليجية على أنغام أغنية مواطنها الفنان عبدالمجيد عبدالله.

استعراض مفاتن!

ونشرت هند القحطاني فيديو عبر “سناب شات”، ظهرت خلاله ترتدي فستاناً بنقشة التايجر، يكشف صدرها بشكل صارخ. وتميز بوجود حزام من المنتصف.

وبدأت الناشطة المثيرة للجدل بالرقص على أغنية “غزالي ما ينصادي” التي حققت نجاحاً وصدى كبير منذ طرحها قبل شهر.

وحرصت هند على إبراز مؤخرتها واستعراض صدرها أثناء الرقص مما أثار الجدل بين المتابعين.

الأم المثالية

وجاء في التعليقات: “مثال للأم المثالية”.

وكتب آخر ساخراً: “معليش بس اتوقع انها فعلاً ما قد رقصت بحياتها الا بعد ما طلعت من أمريكا. لأن جسدها ما فيه مرونه أثناء الرقص ولا تتمايل مع الموسيقى بخفة وسلاسة”.

وسخر آخر معقبا: “خلاص ترا شفنا مؤخرتك مو لازم المقطع كله ترقصين وانتي مقفية ولا على جنب”.

وكتب آخر: “عجوز اربعينية تضع فلتر يخفي تجاعيد الوجهه وتلبس مشد يخفي كرشتها وتلبس لبس ساتر عشان محد يشوف كرشتها بعد المشد حالتها صعبة”.

بينما رأى ناشط أن كلمات الأغنية لا تليق بها: “جاموس ماينصادي والله”.

وقبل أيام فاجأت هند القحطاني، متابعيها بارتداء الحجاب مرة أخرى بعدما تركته حين غادرت موطنها إلى أمريكا في بعثة دراسية كما تقول.

وظهرت الناشطة السعودية في حينها بفيديو نشرته ابنتها عبر “سناب شات”، وهي ترتدي غطاء رأس رمادي اللون يغطي كل شعرها. بينما ظهرت ابنتها الكبرى رؤى بغطاء أيضا لكنها كشفت الجزء الأمامي من شعرها.

وأشارت رؤى إلى أنها تشبه والدتها كثيرا ً بالحجاب، لترد هند القحطاني: “رؤى تقولي شكلك يخبل، وفاطمة تضحك، قسما بالله أشبه أمي، نسختها”.

وتابعت هند :”والدتي تحب تتحجب وشعرها يبين إذا راحت مكان، وفي الغالب في البيت تحب تتحجب عشان ترتاح “.

وأثنى المتابعون على هند القحطاني وأكدوا لها أنها تبدو أجمل بالحجاب، ودعوا لها بالهداية والعودة له والالتزام به من جديد. بدلاً من التعري الذي اعتمدته مؤخراً.

المصدر: (وطن – متابعات)