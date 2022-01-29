من يكون إيلون ماسك قبل أن يصبح مليارديرًا!

وطن – على الرغم من أن معظم الناس يعرفون أنه أحد أغنى الرجال على هذا الكوكب، إلا أن القليل منهم يعرفون القصة الحقيقية وراء إيلون ماسك.

طبقا لما أورده موقع “إمبريندياندو إي إيستورياس” الإسباني، فإن صعود هذا الرجل نحو القمة، يمكن أن يعلمك دروسًا رائعة، خاصة إذا كنت تريد أن تصبح رائد أعمال ناجح. لقد كسر رائد الأعمال الشاب النماذج التقليدية، ووضع معايير بارزة، وهناك من يعتبره سببا في تغيير العالم.

بدايات رجل الأعمال اللامع

إن معرفة قصة إيلون ماسك، وفقا لترجمة “وطن”، قد يفتح لك الباب أمام أعمال جديدة أو آفاق ريادية، وهذا يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في حياتك. فاليوم هو ليس واحدًا من أكثر رواد الأعمال ذكاءً في العالم فحسب. بل إنه أحد أكثر العقول إثارة للإعجاب.

ولد إيلون عام 1971 في بريتوريا، جنوب إفريقيا، وهو الأكبر بين ثلاثة أشقاء، واليوم حقق ماسك، معجزة مالية ويعتبر رائد أعمال لا مثيل له على الإطلاق.

بالنسبة لأولئك الذين يريدون فهم ما الذي دفعه للنجاح في العمل، إلى جانب الحلم الكبير وأنه لا يوجد شيء مستحيل، عليهم العودة إلى عام 1981.

في ذلك الوقت، كان إيلون ريف ماسك، قد وصل بالفعل إلى العقد الأول من حياته وكان مستعدًا لكسب المال. في تلك السن المبكرة ظهر لأول مرة كمبرمج. حيث طور لعبة فيديو فضائية وتمكن بعد عامين من بيعها مقابل 500 دولار لأجهزة الكمبيوتر ومجلة Office Technology.

كان لعملية البيع هذه، وزنا كبيرا في تاريخ ماسك، حيث أيقظ فيه شغف البرمجة، وأظهر له أيضًا أنه يستطيع اختراع وابتكار أشياء عظيمة.

من بريتوريا إلى كندا: رحلة لا تُنسى

في سن السابعة عشر، هاجر إلى كندا واستقر في أونتاريو برفقة والدته وإخوته. وفي الحقيقة، عاشت العائلة وقتًا عصيبًا جدًا من الناحية المالية. لم يكن يملكون من المال ما يكفي. مما دفعهم الوضع إلى العمل كثيراً وطلب القروض والقتال من أجل قبولهم في الجامعة.

لحسن الحظ، حصل هذا الشاب الجنوب أفريقي في عام 1992 على منحة دراسية لدراسة الاقتصاد والفيزياء في جامعة بنسلفانيا، وهكذا دخل إلى الولايات المتحدة من الباب الكبير.

بعد الانتهاء من دراسته، التحق بجامعة ستانفورد المرموقة لدراسة الفيزياء التطبيقية وعلوم المواد. كان هدفه هو إكمال مرحلة الدكتوراه، لكن طغت عليه الرغبة في تأسيس شركته الخاصة.

بحسب الموقع، قرر ماسك، متابعة شغفه وبمساعدة صديق وأخيه، أسس Zip2، وهي شركة تكنولوجيا تركز على تقديم خدمات استضافة المواقع الإلكترونية وتطويرها وصيانتها. وفي عام 1999، تم بيعها لشركة Compaq لتصنيع أجهزة الكمبيوتر الناجحة مقابل 307 مليون دولار، واحتفظ من هذا المبلغ بمبلغ 22 مليون دولار.

هذا يعني أنه بالكاد كان يبلغ من العمر 28 عامًا عندما تمكن من جمع مثل هذه الثروة، وذلك بفضل فكرته التجارية ومواهبه الرائعة كرائد أعمال.

بداية PayPal

عند دراسة مراحل حياة إيلون ماسك، من الضروري أيضًا التطرق إلى مسألة الـ PayPal. قبل الألفية بقليل، استثمر رجل الأعمال المتحمس هذا 12 مليون دولار في X.com.

لقد كانت شركة مالية اندمجت بسرعة مع شركة Confinity، مما أعطى الحياة لمشروع طموح: مشروع شركة عرضت إمكانية إجراء تحويلات الأموال بسرعة.

لقد حصلت على اسم PayPal وفي غضون عامين فقط وصل حجم مبيعاتها إلى 240 مليون دولار.كما تم إدراجها في سوق الأسهم وتم شراؤها أخيرًا بواسطة eBay مقابل 1.5 مليار دولار.

بعد ترك منصبه في PayPal، كان ماسك، مستعدًا لاستثمار ثروته بالكامل في ثلاثة مشاريع كبيرة:

معالجة مخاطر المناخ (من خلال دفع تطوير الطاقة المتجددة).

الحفاظ على الجنس البشري من خلال غزو الفضاء.

تعزيز التقدم التكنولوجي، بطريقة لم يسبق له مثيل.

شركات وثروة إيلون ماسك

تتميز قصة إيلون ماسك بالابتكار والتفكير المنهجي وخوفه غير الموجود من الفشل. رجل الأعمال هذا مثال واضح على المرونة والتفاؤل والحماس. إنه لا يسمح للعقبات بالتغلب عليه، على الرغم من تعرضه لانتكاسات كبيرة طوال حياته المهنية.

في السنوات الأخيرة، شهدت الإنسانية الطموح الهائل لإيلون ماسك حول إنشاء شركات غير مسبوقة، مثل التي عرضها الموقع أدناه:

الفضاء X:

يمكن القول أن تاريخ ماسك، مقسم إلى ما قبل الفضاء X وبعده. لقد كان التزامه واضحًا: المغامرة في استكشاف الفضاء، كبديل قابل لاستخدام. والهدف النهائي ليس أكثر من الحفاظ على الجنس البشري ونقل الإنسان إلى المريخ، على افتراض أن الأرض مكتظة بالسكان.

وفقًا لتقرير Business Insider، تجاوز تقييم السوق لهذه الشركة الجديدة 100 مليار دولار.

تسلا:

تختص هذه الشركة بصناعة السيارات الكهربائية التي تسعى لتقليل الأثر البيئي والحفاظ على البيئة الطبيعية. وبالتالي، حرص ماسك، على التأكد من أن جميع مكونات وأجزاء هذه المركبات خضراء بنسبة 100 بالمئة.

سولار سيتي:

وهي شركة تابعة لشركة Tesla وهي مسؤولة عن توفير الطاقة الشمسية للمنازل بهدف مواجهة الآثار المدمرة للاحتباس الحراري.

نيورولينك:

هذه واحدة من أكثر شركات ماسك، التي تنطوي على مستقبل باهر. حيث أنها مسؤولة عن دراسة ظاهرة عظيمة. في الواقع، تبحث شركة التكنولوجيا العصبية، هذه في كيفية توصيل البشر بجهاز كمبيوتر من خلال شريحة يتم زرعها في أدمغتهم. لقد تم تحديد الهدف بالفعل وهو في الواقع سريالي تمامًا. وهو يتألف، من بين أمور أخرى، من “منح مرضى الزهايمر قوى خارقة”، والتي تسمح لهم بالشفاء من أمراض مثل الزهايمر، وفقا لما ذكرته بي بي سي.

خلال هذا الوقت، وبسبب كل هذه المشاريع، ظهر ماسك، كأبرز رجل أعمال بسبب ثروته الهائلة و مشاريعه العظيمة وتطوراته في عالم العلوم.

في أكتوبر 2021، أصبح أغنى رجل في العالم، بعد أن تفوق على مؤسس أمازون جيف بيزوس، حيث تجاوزت ثروته 281 مليار دولار، وفقًا للأرقام التي نشرتها وكالة بلومبرج.

إخفاقات إيلون ماسك

لم يكن تاريخ إيلون ماسك مليئًا بالانتصارات والنجاحات فحسب، بل كان أيضًا مليئًا بالنكسات المهمة.

في الواقع، إن إخفاقات رجل الأعمال هذا هي طريق للمعرفة، ولكن من المدهش أنها ساعدته على أن يكون طموحا أكثر، ويعمل بجد وحماسة.

فيما يلي بعض أقوى العقبات التي تعرض لها على مر السنين:

لم يتحقق هدفه في إنتاج سيارة Tesla للسوق الشامل، وليس للأثرياء فقط. بعد وقت قصير من بدء إنتاج النموذج 3، توقفت العملية إلى الأبد، واليوم هذه السيارة غير متوفرة في السوق.

شبكة محاور الروبوت:

وفقًا لماسك، ستسمح فكرة العمل هذه لمالكي Tesla بكسب المال من سياراتهم، من خلال توفير خدمة نقل مستقلة وعند الطلب. كان من المفترض أن يكون هذا ممكنًا في أواخر العام الماضي، ولكن حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن شبكة الروبوتات ستصبح متصلة بالإنترنت. في الواقع، تم التكهن بالكثير حول جدواها أو قابليتها للتطبيق؛ على الأقل من منظور قانوني.

بطاريات الجيل الجديد:

في سبتمبر 2020، روج إيلون ماسك لخلية بطارية ليثيوم من شأنها أن تكون أرخص بنسبة 56 بالمئة، والتي ستكون طاقتها أعلى بخمس مرات من الخلايا التي تمتلكها تسلا بالفعل.

في نهاية عام 2021، لا توجد حتى الآن مؤشرات على إطلاقها في السوق؛ على الأقل ليس على المدى القصير (لهذا أصبح هدفًا للنقد والتعليقات السيئة).

وفي الواقع، هذه بعض الإخفاقات التي كلفته ملايين الدولارات في السنوات الأخيرة وأخرت رغبته في تغيير العالم.

قال الموقع، أن الخبر السار هو أن قصة إيلون ماسك لا تزال تكتب، وبالنسبة للكثيرين، فإن مستقبله يلوح في الأفق. وعلى الرغم من أن صعوده إلى النجاح لم يكن ورديًا، إلا أن رجل الأعمال الناجح هذا لا يزال يركز على كل من المشاريع الجارية بالفعل والمستقبلية.

الدروس المستفادة من رائد الأعمال هذا لن ترغب في تفويتها:

الآن بعد أن عرفت بشكل أفضل تاريخه المفعم بالحماس وحب المخاطرة، فمن الضروري مشاركة دروس حياته الرئيسية لرواد الأعمال في المستقبل.

ينبغي عليك أن تتعلمها أو تعكسها في أعمالك أو تلهم نفسك لتكون أفضل كل يوم، لتثق في مواهبك ولا تستسلم أبدًا:

1. خاطر:

من بين أحد المفاتيح الرئيسية لنجاح ماسك، هو جرأته على المخاطرة (بغض النظر عن حجمها).

لم يتردد في المراهنة بكامل ثروته مقابل الترويج لمشاريع جديدة، واعترف أكثر من مرة أنه لا يندم على ذلك، وفي إحدى المرات صرح بما يلي:

“مع زيادة الالتزامات …، حان الوقت الآن لتحمل المخاطر”

2. كن طموحًا:

كن طموحًا، ولكن ليس فقط لتصبح مليونيرا، ولكن لتعزيز الأفكار والمشاريع التي لديها القدرة على ترك بصمة في العالم.

لقد ذكر عدة مرات أن ما كان يبحث عنه عندما أسس شركته الأولى، Zip2، لم يكن أن يصبح ثريًا، بل أن يكون جزءًا من الإنترنت وأن تكون مفيدة.

3. رهان كبير:

يريد إيلون ماسك، من بين أمور أخرى، إنقاذ الجنس البشري. إنه يريد تغيير مستقبل البشرية، ومن المدهش أنه لا يراه شيئًا مستحيلًا، ولكن كحلم سيصبح حقيقة في النهاية.

4. اعمل بجد وادفع نفسك:

إذا كنت تعتقد أن ثروته قد تم تجميعها بسهولة، فأنت لا تعرف تاريخه جيدا وجميع الأحداث التي مر بها، تثبت ءلك بوضوح.

يذكر أنه صرح قائلا، “عندما بدأت شركتي الأولى، بدلاً من استئجار شقة، استأجرت مكتبًا صغيرًا ونمت على الأريكة”.

وفقا للموقع، في ذلك الوقت كان فقيرًا جدًا ولم يكن لديه سوى جهاز كمبيوتر، لكن هذا أصبح حافزًا كبيرًا له للعمل بجدية أكبر (حتى نجح).

قصة إيلون ماسك تستحق الإعجاب:

بلا شك، تستحق قصة إيلون ماسك، الإعجاب. إنها دليل على الاحتراف والمثابرة والتفاؤل والمرونة. كما ينبغي عليك أن تتأكد أيضًا أنه لا يوجد أهداف لا يمكن الوصول إليها، أو أحلام مستحيلة، وأنه إذا كنت مقتنعًا بأنه يمكنك تغيير العالم، فستجد في النهاية طريقة لتحقيق ذلك.

(المصدر: إمبريندياندو إي إيستورياس- ترجمة وطن)