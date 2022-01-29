منتخب الكاميرون يُنهي مغامرة غامبيا بالإقصاء من بطولة كأس أمم أفريقيا (شاهد)

وطن – أقصى صاحب الأرض منتخب الكاميرون نظيره غامبيا من دور الربع النهائي بهدفين نظيفين دون رد من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

منتخب الكاميرون والفوز النظيف على غامبيا

ونجح منتخب الكاميرون “الأسود” من إيقاف مغامرات الضيف غامبيا “العقارب” في الذهاب بعيداً في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، على الرغم من تسجيل الأخير تاريخه في أول مشاركة له في البطولة الأفريقية بالوصول إلى دور الربع النهائي.

هدف ثامي لـ منتخب الكاميرون عن طريق نفس اللاعب ايكامبي 🔥@CAF21ARB pic.twitter.com/R9aOOaOYjW — أهداف كأس أمم افريقيا (@ArbCaf21) January 29, 2022

كما وسجل هدفي العبور إلى دور النصف النهائي من منافسات. بطولة كأس أمم أفريقيا لصالح البلد المستضيف الكاميرون، رجل المباراة كارل توكو إكامبي في الدقيقة ال50 برأسية جميلة جاءت من عرضية مثالية.

منتخب الكاميرون وأول المتأهلين في بطولة أمم أفريقيا 2022

كما وسجل ثاني الأهداف للاعب في الدقيقة ال57 من هجمة مرتدة سريعة. سددها اللاعب بقوة على يسار شباك مرمى منتخب غامبيا.

ويعد صاحب الأرض منتخب الكاميرون “الأسود” أول المتأهلين إلى دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا على حساب منافسه غامبيا، في انتظار باقي المنتخبات الأفريقية الثلاثة التي ستحجز تذكرة العبور بالوصول إلى هذا الدور من البطولة الأفريقية.

تشكيلة منتخب الكاميرون

ودخل المدرب البرتغالي أنطونيو كونسيساو بتشكيلة أساسية أمام نظيره منتخب غامبيا، حيث كان في حراسة المرمى أندريه أونانا.

• منتخب الكاميرون 🇨🇲 سـجل (11) هدف في هذه النسخة من بطولة كأس أمم أفريقيا ، جميعها سُجلت عن طريق 2 لاعبين فقط .. 👈 أبوبكر | 6 أهـداف

👈 إيكامبي | 5 أهـداف pic.twitter.com/sBDBSh2ogk — تولـغش ~ (@Tolgish_12) January 29, 2022

وفي دفاع فريق التشكيلة جاء كلاً من: نوهو تولو، مايكل نغادجوي، كولينز فاي، جان كاستيليتو، أما في وسط التشكيلة آتى كلاً من اللاعبين، مارتين هونجلا، سامويل أوم غويت، أندريه أنجيسا، مومي نغامالو، كما وجاء في هجوم الفريق .الثنائي، فينسنت أبو بكر، كارل توكو إكامبي.

منتخب الكاميرون إلى نصف نهائي #كأس_أفريقيا بعد الفوز على غامبيا 2-0 في الدور ربع النهائي pic.twitter.com/hgk10vZmgK — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 29, 2022

تشكيلة منتخب غامبيا

ولعب المدرب البلجيكي توم سينتفيت في تشكيلة أساسية. أمام صاحب الأرض منتخب الكاميرون، فقد تواجد في حراسة المرمى بابوكار غاي.

الأسود تنقض على أول بطاقات نصف نهائي #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🦁 منتخب الكاميرون يعبر إلى المربع الذهبي عن جدارة واستحقاق 👏#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | @FecafootOfficie pic.twitter.com/8IOVWgN5kT — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 29, 2022

أما في دفاع تشكيلة الفريق جاء كلاً من اللاعبين، نواه ساند بيرغ، جيمس جوميز، عمر كولي، بامودو جاغني، كما وآتى في وسط الفريق كلاً من: يوسوفا بوب، سيلمان مريح، إيبو توراي، سيدي. جانكو، واعتمد المدرب على الثنائي، موسى بارو، محمد بادا موسي.

(المصدر: وطن + تويتر)