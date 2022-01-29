رياضة

منتخب الكاميرون يُنهي مغامرة غامبيا بالإقصاء من بطولة كأس أمم أفريقيا (شاهد)

منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 يناير، 2022آخر تحديث: 29 يناير، 2022
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وطن – أقصى صاحب الأرض منتخب الكاميرون نظيره غامبيا من دور الربع النهائي بهدفين نظيفين دون رد من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

منتخب الكاميرون والفوز النظيف على غامبيا

ونجح منتخب الكاميرون “الأسود” من إيقاف مغامرات الضيف غامبيا “العقارب” في الذهاب بعيداً في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، على الرغم من تسجيل الأخير تاريخه في أول مشاركة له في البطولة الأفريقية بالوصول إلى دور الربع النهائي.

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كما وسجل هدفي العبور إلى دور النصف النهائي من منافسات. بطولة كأس أمم أفريقيا لصالح البلد المستضيف الكاميرون، رجل المباراة كارل توكو إكامبي في الدقيقة ال50 برأسية جميلة جاءت من عرضية مثالية.

منتخب الكاميرون وأول المتأهلين في بطولة أمم أفريقيا 2022

كما وسجل ثاني الأهداف للاعب في الدقيقة ال57 من هجمة مرتدة سريعة. سددها اللاعب بقوة على يسار شباك مرمى منتخب غامبيا.

ويعد صاحب الأرض منتخب الكاميرون “الأسود” أول المتأهلين إلى دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا على حساب منافسه غامبيا، في انتظار باقي المنتخبات الأفريقية الثلاثة التي ستحجز تذكرة العبور بالوصول إلى هذا الدور من البطولة الأفريقية.

تشكيلة منتخب الكاميرون

ودخل المدرب البرتغالي أنطونيو كونسيساو بتشكيلة أساسية أمام نظيره منتخب غامبيا، حيث كان في حراسة المرمى أندريه أونانا.

وفي دفاع فريق التشكيلة جاء كلاً من: نوهو تولو، مايكل نغادجوي، كولينز فاي، جان كاستيليتو، أما في وسط التشكيلة آتى كلاً من اللاعبين، مارتين هونجلا، سامويل أوم غويت، أندريه أنجيسا، مومي نغامالو، كما وجاء في هجوم الفريق .الثنائي، فينسنت أبو بكر، كارل توكو إكامبي.

تشكيلة منتخب غامبيا

ولعب المدرب البلجيكي توم سينتفيت في تشكيلة أساسية. أمام صاحب الأرض منتخب الكاميرون، فقد تواجد في حراسة المرمى بابوكار غاي.

أما في دفاع تشكيلة الفريق جاء كلاً من اللاعبين، نواه ساند بيرغ، جيمس جوميز، عمر كولي، بامودو جاغني، كما وآتى في وسط الفريق كلاً من: يوسوفا بوب، سيلمان مريح، إيبو توراي، سيدي. جانكو، واعتمد المدرب على الثنائي، موسى بارو، محمد بادا موسي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 يناير، 2022آخر تحديث: 29 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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