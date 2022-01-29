مدرب منتخب المغرب يُجهز خطة لإيقاف محمد صلاح في مباراة القمة المرتقبة

وطن – قال مدرب منتخب المغرب البوسني وحيد خليلهودزيتش، بأنه جهز خطة محكمة. من أجل إيقاف خطورة النجم المصري محمد صلاح قائد المنتخب المصري، في مباراة القمة العربية المنتظرة بدور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

مدرب المغرب وإيقاف محمد صلاح

وتحدث مدرب منتخب المغرب ” أسود الأطلس” وحيد خليلهودزيتش، في المؤتمر. الصحفي الذي عقده قبيل مواجهة منتخب مصر ” الفراعنة” بشأن المصري محمد صلاح، قائلاً: ” اللاعب محمد صلاح واحد من أفضل لاعبي العالم، لقد قمنا بتحليل أدائه في هذه البطولة ووضعنا خطة لإيقافه والحد من خطورته”.

كما وأضاف المدرب خليلهودزيتش، ” المنتخب المصري أكثر خبرة أكثر قوة لكننا .نمتلك الطموح للظهور بشكل مميز، رغم مواجهتنا لفريق عظيم مثل منتخب مصر الذي نتمنى أن لا نخسر معه برباعية نضيفة”.

أشرف بنشرقي ومدرب المغرب

وحول الدفع بالنجم المغربي أشرف بنشرقي مهاجم نادي الزمالك المصري. في بطولة أمم أفريقيا، قال المدرب البوسني خليلهودزيتش، ” بن شرقي بالطبع من أفضل اللاعبين في الدوري المصري، ولكن المنافسة على مركزه قوية جداً في التشكيل الأساسي، فهناك سفيان بوفال وعدد من اللاعبين. كسبوا مكانهم في التشكيلة الأساسية في الآونة الأخيرة، كما إذا احتاج المنتخب المغربي بن شرقي بالطبع سنعتمد عليه”.

🗣️خليلوزيتش مدرب #المغرب: " المنتخب المصري أكثر خبرة أكثر قوة لكننا نمتلك الطموح للظهور بشكل مميز، رغم مواجهتنا لفريق عظيم مثل منتخب مصر الذي نتمنى ان لا نخسر معه برباعية نضيفة #مصر_المغرب pic.twitter.com/T98NACmHTi — Baha Hafid (@Hafid7Baha) January 29, 2022

خطأ الحارس ياسين بونو

وبين مدرب منتخب المغرب خليلهودزيتش عن الخطأ الذي وقع به حارس منتخب المغرب. ياسين بونو خلال مباراة نظيره مالاوي في منافسات دور الثمن النهائي من بطولة أمم أفريقيا 2022، ” ياسين بونو حارس كبير، وهو من أفضل الحراس في العالم، ولدينا الثقة الكبيرة به، كما وأن مسجل هدف مالاوي. قد سدد الكرة من بين ثلاثة لاعبين ونعمل على تصحيح أخطائنا دائماً”.

🎙 وحيد خليلهودزيتش 🇲🇦: • كنا محظوظين ببقائنا في ياوندي، مكان الإقامة والخدمات المقدمة جيدة وأرضية ملعب أحمدو أهيدجو في المستوى. #TeamMorocco pic.twitter.com/NNUMq3HQpK — عالم الكاف (@CAF_2021) January 29, 2022

وأردف المدرب خليلهودزيتش، ” كنا محظوظين ببقائنا في ياوندي، حيث كان مكان الإقامة. والخدمات المقدمة جيدة، كما وأن أرضية الملعب أحمدو أهيوجو في المستوى”.

ويستعد منتخب المغرب ” أسود الأطلس” لمباراة القمة العربية. المنتظرة أمام منتخب مصر ” الفراعنة” الأكثر تتويجاً بهذه البطولة برصيد 7 ألقاب، في منافسات دور الربع النهائي من كأس أمم أفريقيا 2022 المقامة في دولة الكاميرون.

(المصدر: وطن + تويتر)