الأول من نوعه منذ 2000 عام .. اسكتلندا تخطط لإعادة بناء برج دائري ارتفاعه 40 قدمًا

وطن – كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن خطط يقوم بها مؤرخون في اسكتلندا تهدف لإعادة بناء برج حجري دائري من نوع “بروش”، يبلغ ارتفاعه 40 قدمًا في اسكتلندا والذي سيتم استخدامه كوجهة سياحية.

البرج الدائري

يصل ارتفاع هذا النوع من الأبراج إلى 42 قدمًا (13 مترًا). وهو من بين أكثر المباني التي تميز العصر الحديدي في اسكتلندا.

كان يُعتقد أن الأبراج الحجرية العظيمة عبارة عن مساكن لبعض من الأشخاص المرموقين. إما لزعيم قبيلة أو لعدد من العائلات، وقد تم بنائها لمواجهة المناظر الطبيعية الاسكتلندية المذهلة.

وكشف المؤرخون الآن عن خطط لبناء هذا النوع من البرج دائري في كيثنس. وهي المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء مثل هذا الهيكل منذ ما يقارب عن 2000 عام.

كما تظهر الصور المذهلة التي نشرتها الصحيفة كيف سيبدو هذا البرج الدائري مواجه المناظر الطبيعية الاسكتلندية عندما يشرع البناء فيه في عام 2023.

برج سيعرفك على تاريخ اسكتلندا

تأمل مؤسسة “The Caithness Broch Project” وهي المؤسسة الخيرية التي تقف وراء هذا المشروع، أنه من خلال هذا البرج يمكن للزائر أن يتعرف على تاريخ اسكتلندا.

إذ قالت المؤسسة “من خلال محاولة بناء هذا الهيكل بشكل أصلي قدر الإمكان. ومن خلال العمل باستخدام أدوات من الماضي فضلا عن تقنيات مألوفة لأسلافنا في العصر الحديدي. فإننا نفهم أكثر كيفية بناء هذا النوع من البرج.”

هذه الأبراج هي مباني من العصر الحديدي بنيت بين 400 قبل الميلاد و 100 بعد الميلاد. وهي تحمل مكانة خاصة لدى الشعب الإسكتلندي.

,تشير التقديرات إلى وجود ما لا يقل عن 700 من هذه المباني المستديرة في جميع أنحاء اسكتلندا. على الرغم من أن معظمها الآن في حالة سيئة من الإصلاح.

داخل البرج

ولهذه الأبراج عادةً مدخل واحد صغير يؤدي إلى فناء مركزي داخلي دائري.

وقد وقع بناء المدارج في فجوة في الجدران، مما يتيح للسكان الوصول بسهولة إلى المنصات الخشبية العلوية.

بينما لا يزال الغرض من هذه المباني غير واضح، يعتقد الخبراء أنها كانت بمثابة مساكن لبعض الأشخاص.

ومن جهتها، أوضحت مؤسسة “The Caithness Broch Project” أنها “بالتأكيد كانت هذه الأبراج مبانٍ فخمة. اذ يمكن ان يصل ارتفاع بعضها إلى أكثر من 13 مترًا.”

أما النسخة المعاد بناؤها ستكون مفروشة بأثاث تقليدي. وسوف تستضيف جولات للسياح والسكان المحليين.

كما تأمل المؤسسة الخيرية في الحصول على الأرض في غضون الاثني عشر شهرًا القادمة والبدء في أعمال البناء العام المقبل.

إذ قالت المؤسسة “على الرغم من أننا نواجه تعطيلات في بعض الأحيان، إلا أنه لا يزال مشروعا مثيرًا بشكل لا يصدق، ونحن ملتزمون بدفعه للأمام، شيئًا فشيئًا كل يوم.”

(المصدر: ديلي ميل – ترجمة وطن)