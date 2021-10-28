طبقوها خطوة بخطوة .. سناب شات يفاجئ مستخدميه بميزة جديدة

بات بإمكان مستخدمي تطبيق سناب شات (Snapchat) الشهير، إضافة الموسيقى إلى قصصهم ورسائلهم.

ووفق ما ذكرته مجلة “الهند اليوم” فإن التحديث الجديد للتطبيق سيسمح باستخدام ميزة أصوات Snapchat.

ويمكنك اختيار الموسيقى الشعبية أو حتى إنشاء الأصوات الخاصة بك لإدراجها في اللقطات.

وأوردت المجلة خطوات كيفية إضافة الموسيقى إلى قصصك ورسائلك على Snapchat والتي جاءت كالآتي:

1. انتقل إلى تطبيق Snapchat.

2. اضغط على أيقونة الموسيقى على خيار الصف الأيمن.

3. سيظهر خيار منبثق لقائمة الموسيقى. حدد أغنية من توصيات الموسيقى الشعبية في Snapchat، أو ابحث في مفضلتك الشخصية.

4. لمعاينة أغنية وإضافتها إلى Snap، انقر فوق أيقونة التشغيل المجاورة لها. في الجزء السفلي، سيكون هناك شريط حيث يمكنك تحديد أي جزء من الأغنية تريد تمييزه.

5. إذا كنت تريد تغيير الأغنية، فما عليك سوى النقر فوق الرمز X الموجود على يمين شريط الموسيقى وتحديد أغنية أخرى من رمز ملاحظة الموسيقى.

6. اضغط على أيقونة التجزئة عند الانتهاء. سيضيف Snapchat تفاصيل الأغنية (العنوان والفنان) في ملصق صغير على شاشتك. اسحب الملصق خارج الإطار إذا كنت تفضل عدم وضعه في Snap واحتفظ بمسار الموسيقى الخاص بك.

7. اضغط على الشاشة لزيادة أو تقليل حجم الملصق. يمكنك أيضًا سحبها عبر الشاشة لتعديل موضعها كما يحلو لك.

8. لإزالة أو استبدال أغنية أضفتها إلى Snap، انقر فوق رمز الموسيقى مرة أخرى وانقر فوق “إزالة الصوت” في الجزء السفلي من الشاشة. أو يمكنك ببساطة سحب ملصق تفاصيل الموسيقى إلى أيقونة سلة المهملات التي ستظهر أسفل الشاشة.

9. قم بتخصيص Snap باستخدام عوامل تصفية رائعة إذا أردت ، ثم أرسلها إلى قصصك أو كرسالة إلى صديق.

سناب شات

ويشار إلى أن تطبيق سناب شات Snapchat بات مصنفا ضمن أقوى تطبيقات التواصل الاجتماعي، والذي يعتمد بشكل أساسي على التقاط الصور والفيديوهات واستخدام الفلاتر والمؤثرات المختلفة.

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ومن أكثر مستخدمي تطبيق سناب شات هم الأقل من عمر 18 عام وغالبًا ما يتم استغلالهم بسبب بعض الثغرات في أنظمة الحماية القائم عليها التطبيق.

ولذلك دائمًا ما يُنصح الآباء بالإشراف على استخدام الأطفال والقاصرين لمواقع التواصل الاجتماعي.

ولذلك عملت إدارة شركة السناب على تحسين تجربة المستخدمين وخاصةً الأطفال وتعديل مميزات الأمان.

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بحيث يمكن للآباء والأمهات مراقبة الأنشطة التي يقوم الطفل بالعمل عليها على أثناء استخدام التطبيق.

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