هيفاء وهبي ترتدي هوت شورت وصور مثيرة بجانب سيارتها!

خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الأنظار من جديد بأحدث إطلالة لها، حيث ارتدت قميصاً رسمياً بدون (توب) تحته، مع هوت شورت بنفس اللون الرمادي.

وظهرت الفنانة اللبنانية بوضعيات مثيرة بجانب سيارتها الفارهة.

وعقبت هيفاء بتعليق ساخر قالت فيه: (تم التحقق من نظريتان للجدال مع امرأة، كلتاهما لا تنفع).

هيفاء وهبي وسيارة فيراري

وقبل أيام، نشرت هيفاء صوراً بدت فيها وهي تستعرض جمالها على مقدمة سيارة فيراري.

وبدت الفنانة اللبنانية بوضعيات جريئة على السيارة.

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وأرفقت هيفاء صورها بتعليق: (قال مالقوش في الورد عيب فقالوا كل اللي بيتقال).

كما يبدو أن هيفاء من عشاق سيارات فيراري. إذ سبق ونشرت عديد الصور لها تستعرض سيارات فيراري فخمة.

هيفاء بروب الاستحمام فقط

ومؤخراً، فاجأت الفنانة اللبنانية، جمهورها بإطلالة بروب الاستحمام فقط.

وعبر حسابها على (انستجرام)، أطلت هيفاء على متابعيها معقبة: (صباح الخير عالناس الغير).

وظهرت الفنانة اللبنانية تقف بشرفة الفندق الذي تقيم به في دبي، بروب الاستحمام فقط.

كما وتركت هيفاء شعرها منسدلاً، وبيدها فنجان قهوة، وتزينت بمجوهرات ناعمة.

رولا يموت وهيفاء

وفي سياق آخر، فاجأت عارضة الأزياء رولا يموت الأخت غير الشقيقة للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، الجمهور، بصورةٍ جمعتهما معاً.

وذلك بعد خلافات دامت لسنوات طويلة بين الأختين.

وأرفقت رولا يموت صورتها بتعليق: “اختي الفنانة .. الدمية فوفا”. وعملت إشارة لحساب هيفاء على انستغرام .

ولم تعلّق هيفاء وهبي على الصورة التي جمعتها برولا يموت في منزل والدتهما في بيروت.

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وكانت أخر منشورات هيفاء وهبي على انستغرام تشير الى وجودها في دبي بدولة الإمارات.

العداوة بين هيفاء وهبي و رولا يموت

وكانت علاقة رولا يموت بهيفاء وهبي قد توترت خلال السنوات الماضية، ووصلت حدّ المحاكم والقطيعة والتبرؤ من بعضهما .

وبدأت العداوة بينهما عندما صرحت رولا يموت أن هيفاء عجوز وتزوّر عمرها وتدعي أنها أصغر من سنها الحقيقي بسنوات.

ووصفت رولا، هيفاء بأنها “تيتا” أو جدة لأحفاد، الأمر الذي اغضب الأخيرة وقتها.

وخرجت بعدها رولا يموت في العديد من البرامج لتشهر بهيفاء، قائلة إنها غارت منها لأنها أصغر سناً وأجمل منها.

ولفتت يموت حيننها إلى أنه يجب على هيفاء الاعتراف بعمرها الحقيقي.

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