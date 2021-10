تشيلسي يهزم ضيفه ساوثهامبتون بالثلاثية الثمينة ويتربع على عرش البريميرليج (شاهد)

نجح فريق تشيلسي من تحقيق الفوز على منافسه الضيف ساوثهامبتون بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، خلال منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فريق تشيلسي أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال9 عن طريق تريفوه تشالوباه برأسية جميلة جاءت من ركنية ثابتة، وفي الدقيقة ال84 بواسطة اللاعب تيمو فيرنر في هجمة مرتدة سريعة سددها بقوة في شباك مرمى ساوثهامبتون.

بينما في الدقيقة ال89 أحرز بن تشيلويل سجلها اللاعب بقوة داخل شباك المرمى على الرغم من تصدي الحارس لها من داخل خط مرماه.

وأحرز فريق ساوثهامبتون هدف الفريق الوحيد في المباراة عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في الدقيقة ال61 سجلها اللاعب جيمس براوس بقوة على يمين حارس مرمى فريق المستضيف تشيلسي، لينتهي اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وشهدت المباراة طرد نجم فريق ساوثهامبتون جيمس براوس مسجل هدف الوحيد للفريق في الدقيقة ال77، بعد عرقلته لأحد لاعبي فريق تشيلسي ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه اللاعب ويخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

ودخل المدرب الألماني توماس توخيل في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف ساوثهامبتون، حيث تواجد في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: سيزار أزبيليكويتا، ماركوس ألونسو ميندوزا، رييس جيمس، بن تشيلويل.

بينما في وسط الفريق لعب كلاً من: نغولو كانتي، كاي هافرتز، كريستيان بوليسيتش، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، تيمو فيرنر، تامي أبراهام، أرماندو بروخا.

ولعب المدرب رالف هاسنهوتل في تشكيلة أساسية متوقعة أمام المستضيف تشيلسي، حيث كان في حراسة المرمى ألكس مكارثي.

