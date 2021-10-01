خبير تقني يكشف حقيقة حظر تيك توك في سلطنة عمان

تضاربت الأنباء خلال الساعات الماضية، عن حظر تيك توك في سلطنة عمان، مع تعذّر دخول المستخدمين للتطبيق.

وتصدّر وسم “تيك توك” قائمة الترند بموقع تويتر في سلطنة عمان، وسط حديث المغردين عن مشكلة واجهتهم في الدخول الى التطبيق، بينما زعم البعض أن السلطات العُمانية حظرت التطبيق في البلاد.

حظر تيك توك في سلطنة عمان

من جهته، نفى الخبير التقني العماني حسن العجمي، ما يتداول عن حظر تيك توك TikTok في سلطنة عمان .

وأوضح “العجمي” عبر حسابه في تويتر أنّه لم يتم حظر تطبيق تيك توك TikTok في السلطنة، مؤكدا أن التطبيق عانى من مشكله فنية في السلطنة والامارات وبعض مناطق اوروبا حسب تقارير المواقع العالمية.

لم يتم حظر تطبيق TikTok في السلطنة لكن التطبيق يعاني من مشكله فنية في السلطنة والامارات وبعض مناطق اوروبا حسب تقارير المواقع العالمية😁. عاد الباقي يتضح مع الوقت #صحار pic.twitter.com/o27PAj1nb5 — Hassan Al Ajmi ~ حسن العجمي (@hssanalajmi) September 30, 2021

وفي تغريدةٍ ثانية، أكد “العجمي” عودة تطبيق تيك توك للعمل تدريجياً .

عودة تطبيق #تك_توك للعمل تدريجياً الآن. pic.twitter.com/pRnCQGYJNj — Hassan Al Ajmi ~ حسن العجمي (@hssanalajmi) September 30, 2021

أكاديمية عمانية تدعو الى حظر تيك توك في سلطنة عمان

وكانت الأكاديمية العمانية الدكتور سهاد البوسعيدي، دعت الى حظر تيك توك في سلطنة عمان، لافتة إلى أنه خطير جدا على المجتمع من الناحية الأخلاقية لما يعج به من فساد مجتمعي حسب وصفها.

واعتبرت البوسعيدي في تغريدة لها عبر حسابها بتويتر رصدتها (وطن) أن برنامج “تيك توك” هو أسوأ برنامج وبه “من الفساد ما تقشعر منه الأبدان.”

اسوأ برنامج هو برنامج #تيك_توك

هذا البرنامج به من الفساد ما تقشعر منه الأبدان .

انحلال اخلاقي ومجتمعي .

مضاره اكثر من منافعه .

اتمنى من الحكومة العمانية حظر هذا التطبيق ومنعه .

فما يتم نشره عبر هذا التطبيق ما هو إلا سرقة لوقت واخلاق الجيل الحالي وضياع دينهم .@Oman_GC pic.twitter.com/BdfRBzz8Ha — د . السهاد البوسعيدي (@alsuhaad) July 21, 2021

وشددت الأكاديمية العمانية على أنه يتسبب بانحلال أخلاقي ومجتمعي، وأن مضاره أكثر من منافعه.

وقالت الدكتورة سهاد إنها تتمنى من الحكومة العمانية حظر تيك توك في سلطنة عمان ومنعه. واختتمت:”فما يتم نشره عبر هذا التطبيق ما هو إلا سرقة لوقت وأخلاق الجيل الحالي وضياع دينهم.”

حظر كلوب هاوس – Clubhouse

وفي ذات السياق، حظرت سلطنة عمان تطبيق “كلوب هاوس – Clubhouse” للدردشة الصوتية المباشرة في شهر مارس الماضي، حسبما اعلنت خدمة العملاء لهيئة تنظيم الاتصالات في السلطنة.

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وتوقف تطبيق “كلوب هاوس” للدردشة الصوتية عن العمل في السلطنة، وفق تغريدات واسعة في “وسم عمان تحظ كلوب هاوس”.

وعلقت هيئة تنظيم الاتصالات في السلطنة على القرار بأن جميع التطبيقات المعنية بالاتصالات تحتاج إلى تصريح منها، وأنه تم وقف “كلوب هاوس”. لكونه غير مرخص محلياً”.