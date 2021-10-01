AlexaMetrics خبير تقني يكشف حقيقة حظر تيك توك في سلطنة عمان | وطن يغرد خارج السرب
حظر تيك توك في سلطنة عمان غير صحيح وفقا لخبير تقني

خبير تقني يكشف حقيقة حظر تيك توك في سلطنة عمان

في كتب أنس السالم

تضاربت الأنباء خلال الساعات الماضية، عن حظر تيك توك في سلطنة عمان، مع تعذّر دخول المستخدمين للتطبيق.

تطبيق تيك توك
تطبيق تيك توك

وتصدّر وسم “تيك توك” قائمة الترند بموقع تويتر في سلطنة عمان، وسط حديث المغردين عن مشكلة واجهتهم في الدخول الى التطبيق، بينما زعم البعض أن السلطات العُمانية حظرت التطبيق في البلاد.

وسم تيك توك تصدر موقع تويتر في السلطنة
وسم تيك توك تصدر موقع تويتر في السلطنة

حظر تيك توك في سلطنة عمان

من جهته، نفى الخبير التقني العماني حسن العجمي، ما يتداول عن حظر تيك توك TikTok في سلطنة عمان .

الخبير التقني حسن العجمي
الخبير التقني حسن العجمي

وأوضح “العجمي” عبر حسابه في تويتر أنّه لم يتم حظر تطبيق تيك توك TikTok في السلطنة، مؤكدا أن التطبيق عانى من مشكله فنية في السلطنة والامارات وبعض مناطق اوروبا حسب تقارير المواقع العالمية.

وفي تغريدةٍ ثانية، أكد “العجمي” عودة تطبيق تيك توك للعمل تدريجياً .

أكاديمية عمانية تدعو الى حظر تيك توك في سلطنة عمان

وكانت الأكاديمية العمانية الدكتور سهاد البوسعيدي، دعت الى حظر تيك توك في سلطنة عمان، لافتة إلى أنه خطير جدا على المجتمع من الناحية الأخلاقية لما يعج به من فساد مجتمعي حسب وصفها.

واعتبرت البوسعيدي في تغريدة لها عبر حسابها بتويتر رصدتها (وطن) أن برنامج “تيك توك” هو أسوأ برنامج وبه “من الفساد ما تقشعر منه الأبدان.”

وشددت الأكاديمية العمانية على أنه يتسبب بانحلال أخلاقي ومجتمعي، وأن مضاره أكثر من منافعه.

وقالت الدكتورة سهاد إنها تتمنى من الحكومة العمانية حظر تيك توك في سلطنة عمان ومنعه. واختتمت:”فما يتم نشره عبر هذا التطبيق ما هو إلا سرقة لوقت وأخلاق الجيل الحالي وضياع دينهم.”

حظر كلوب هاوس – Clubhouse

وفي ذات السياق، حظرت سلطنة عمان تطبيق “كلوب هاوس – Clubhouse” للدردشة الصوتية المباشرة في شهر مارس الماضي، حسبما اعلنت خدمة العملاء لهيئة تنظيم الاتصالات في السلطنة.

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وتوقف تطبيق “كلوب هاوس” للدردشة الصوتية عن العمل في السلطنة، وفق تغريدات واسعة في “وسم عمان تحظ كلوب هاوس”.

وعلقت هيئة تنظيم الاتصالات في السلطنة على القرار بأن جميع التطبيقات المعنية بالاتصالات تحتاج إلى تصريح منها، وأنه تم وقف “كلوب هاوس”. لكونه غير مرخص محلياً”.

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