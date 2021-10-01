حقيقة استغناء الدحيل القطري عن فرجاني ساسي

كشف مدرب فريق الدحيل القطري ” لويس كاسترو”، حقيقة الاستغناء عن لاعب الوسط التونسي الدولي فرجاني ساسي 29 عامًا المنضم حديثًا إلى الفريق، قادمًا من صفوف نادي الزمالك المصري.

مدرب الدحيل القطري وفرجاني ساسي

وقال المدير الفني البرتغالي “لويس كاسترو” مدرب فريق الدحيل القطري، ” لا نية لديه في الاستغناء عن أي لاعب داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة”.

لويس كاسترو المدير الفني للدحيل القطري عبر أون تايم سبورت 🗣️ 💬"لن نعير فرجاني ساسي لأي فريق، أغلقنا مرحلة الانتقالات وسنستكمل بفريقنا الحالي الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا"." 💬"لم ندخل في مفاوضات مع علي معلول وأغلقنا الفريق على ذلك". pic.twitter.com/OWhqMJxoQ8 — جول مصر (@goaleg) October 1, 2021

وأردف المدرب كاسترو، ” أنا سعيد جدًا بمستوى اللاعبين منذ بداية الموسم الجاري، ولدينا المنافسة القوية والكبيرة مع جميع الفرق في الدوري القطري، كما أن فرجاني ساسي لاعب مميز في وسط ميدان الملعب ولا يوجد نية في الاستغناء عن ساسي خلال الفترة الحالية”.

رد قوي 🔥💥 من المدير الفني لنادي الدحيل على شائعة إعارة فرجاني ساسي الفترة القادمة#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/JCU7igjqVV — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 1, 2021

فرجاني ساسي وشائعات الرحيل

وأضاف، ” لقد أغلقنا الفريق وفرجاني ساسي مستمر معنا ولا صحة للأنباء رحيله عن الفريق، وأن كل ما في الأمر أن لدينا العديد من اللاعبين في وسط الملعب مستوياتهم متقاربة، ونفاضل بينهم خلال المباراة، ولن يرحل ساسي في الفترة الحالية سواء للبيع أو الإعارة وقائمة الفريق أغلقت ولا يوجد نية في رحيل أي لاعب”.

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مفاوضات الدحيل القطري

وأكد المدرب البرتغالي ” كاسترو”، أنه لا يوجد مفاوضات مع أي لاعب خلال الفترة الحالية، وقد تم إغلاق الملف لقائمة الفريق على مجموعة اللاعبين المميزين المتواجدة حاليًا مع فريق الدحيل القطري.

وقد نشر في الآونة الأخير شائعات عن استغناء فريق الدحيل القطري عن اللاعب التونسي الجديد فرجاني ساسي، الحديث عن عودته من جديد إلى فريقه السابق الزمالك المصري بصفقة على سبيل الإعارة لعدم اقناع المدرب بمستواه، وهو ما نفاه المدرب خلال تصريح له عبر قناة ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية.

ورحل التونسي ساسي عن فريق الزمالك المصري في يونيو/ حزيران الماضي بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء، وانضمامه إلى صفوف فريق الدحيل القطري في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم كاملة خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية.

ترتيب الدوري القطري

ويتصدر فريق السد على صدارة ترتيب الدوري القطري برصيد 15 نقطة، يليه فريق لخويا في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

أما في المركز الثالث جاء فريق الغرافة برصيد 9 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق العربي بنفس النقاط في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري.

📊 ارقام فرجاني ساسي🇹🇳 متوسط ميدان نادي الدحيل🇶🇦 في الدوري القطري لعب 4 مباريات 🎮

منح 3 اسيست 👟

29,8 معدل التمرير الناجح لقاء 🏒

84% دقة التمرير 📈

2 فرص مصنوعةلقاء 🔑

3 كرات طويلة ناجحهلقاء 🔭

2 فوز بالالتحاملقاء ⚔ pic.twitter.com/trNvwaIAAZ — SofaScoreAR (@SofaScoreARB) September 28, 2021

وآتى فريق لوكرة في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن فريق السيلية برصيد 4 نقاط، يليه على الترتيب فريق أم صلال والأهلي والريان الخور على الترتيب برصيد 3 نقاط.

وفي المركز الحادي عشر فريق الشمال برصيد 3 نقاط، وفي أدنى الترتيب جاء فريق قطر بنقطة واحدة خلال منافسات الموسم الحالي.

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