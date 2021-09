رونالدو ينافس أندية أوروبية عملاقة على تحطيم رقم قياسي فريد من نوعه

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد 36 عامًا، تحطيم الأرقام القياسية في عالم رياضة كرة القدم بمسابقة دوري أبطال أوروبا، كان أخرها التربع على قائمة اللاعبين الأكثر ظهورًا في تلك البطولة متخطيًا بذلك زميله السابق حارس مرمى ريال مدريد المعتزل إيكر كاسيياس.

وأصبح صاروخ ماديرا رونالدو الأكثر ظهورًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا “Champions League” بعد وصوله إلى رقم 178 مباراة بعد مشاركته في لقاء مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” ومنافسه فياريال ” الغواصات الصفراء”، متجاوزا بذلك زميله السابق في ريال مدريد الحارس إيكر كاسيياس الذي وصل إلى رقم قبل اعتزاله عالم كرة القدم إلى 177 مباراة.

وقد نشرت شبكة “سكواكا” للإحصاءات في رياضة كرة القدم، تصنيف جديد لأكثر الأندية الأوروبية تحقيقًا للفوز في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

لكن المفاجئة هو تواجد الدون رونالدو في القائمة ليتنافس بذلك مع أندية أوروبية عملاقة كفريق ريال مدريد الإسباني، صاحب الرقم القياسي في تحقيق الفوز بهذه البطولة والذي وصل إلى 13 مرة، وكذلك برشلونة ونادي بايرن ميونيخ، بينما حل الدون في المركز الخامس برصيد 113 فوزًا مقابل المتصدر 166 انتصارًا للمتصدر لفريق الملكي الإسباني.

Most UCL games won in the Champions League era:

166 – Real Madrid

156 – Barcelona

153- Bayern

122 – Man Utd

113 – Cristiano Ronaldo

106 – Juventus

Spot the odd one out. 🤯 pic.twitter.com/2QX4rolxuq

