رونالدو ينافس أندية أوروبية عملاقة على تحطيم رقم قياسي فريد من نوعه

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد 36 عامًا، تحطيم الأرقام القياسية في عالم رياضة كرة القدم بمسابقة دوري أبطال أوروبا، كان أخرها التربع على قائمة اللاعبين الأكثر ظهورًا في تلك البطولة متخطيًا بذلك زميله السابق حارس مرمى ريال مدريد المعتزل إيكر كاسيياس.

رونالدو والظهور في دوري أبطال أوروبا

وأصبح صاروخ ماديرا رونالدو الأكثر ظهورًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا “Champions League” بعد وصوله إلى رقم 178 مباراة بعد مشاركته في لقاء مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” ومنافسه فياريال ” الغواصات الصفراء”، متجاوزا بذلك زميله السابق في ريال مدريد الحارس إيكر كاسيياس الذي وصل إلى رقم قبل اعتزاله عالم كرة القدم إلى 177 مباراة.

الأسطورة كريستيانو رونالدو في تاريخ دوري أبطال أوربا 🇵🇹: 🏅أكثر من لعب

🏅أكثر من فاز

🏅أكثر من ساهم

🏅أكثر من سجل

🏅أكثر من صنع

🏅حقق اللقب 5 مرات صاروخ ماديــــرا🚀🚀🔥🔥 pic.twitter.com/Y2Pi3daflb — ⚽️ (@soccer_pen) September 29, 2021

وقد نشرت شبكة “سكواكا” للإحصاءات في رياضة كرة القدم، تصنيف جديد لأكثر الأندية الأوروبية تحقيقًا للفوز في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

رونالدو والرقم القياسي

لكن المفاجئة هو تواجد الدون رونالدو في القائمة ليتنافس بذلك مع أندية أوروبية عملاقة كفريق ريال مدريد الإسباني، صاحب الرقم القياسي في تحقيق الفوز بهذه البطولة والذي وصل إلى 13 مرة، وكذلك برشلونة ونادي بايرن ميونيخ، بينما حل الدون في المركز الخامس برصيد 113 فوزًا مقابل المتصدر 166 انتصارًا للمتصدر لفريق الملكي الإسباني.

Most UCL games won in the Champions League era: 166 – Real Madrid

156 – Barcelona

153- Bayern

122 – Man Utd

113 – Cristiano Ronaldo

106 – Juventus Spot the odd one out. 🤯 pic.twitter.com/2QX4rolxuq — William Hill (@WilliamHill) September 29, 2021

وجاء فريق برشلونة الإسباني “البلوغرانا” في المركز الثاني من قائمة الترتيب برصيد 156 انتصارًا، ثم آتى فريق بايرن ميونيخ ” البافاري” برصيد 153 انتصارًا، يليه فريق مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” برصيد 122 انتصارًا، لكن رونالدو حينما لعب مع فريق يوفنتوس آتى في المركز السادس 106 انتصارًا في المسابقة القارية.

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وأنقذ رونالدو في مباراة الأخير فريقه الحالي مانشستر يونايتد من التعثر في منافسات دوري أبطال أوروبا بهدف سجله في الوقت القاتل، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الإنجليزي على فياريال بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

الانضمام إلى مانشستر يونايتد

وانضم رونالدو إلى فريقه الأسبق مانشستر يونايتد خلال موسم الانتقالات هذا الصيف قادمًا من صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي في صفقة لمدة موسمين كاملين مع خيار التمديد لموسم إضافي بقيمة تتراوح ما بين 25-35 مليون يورو في الموسم الواحد وفق الصحف الإنجليزية.

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