بدور البراهيم على سرير المستشفى بعد عملية نحت خصرها وصديقتها تكشف وضعها الصحي!

خضعت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، لعملية نحت في جسمها، وظهرت بمقطع فيديو عبر حسابها على (سناب شات) وهي على سرير المستشفى.

بدور البراهيم على سرير المستشفى

وطمأنت إحدى صديقات بدور، متابعيها عليها، وقالت بفيديو عبر (سناب شات) أيضا: (بدور مافيها إلا العافية والصحة والسلامة، هي سوت إجراء تجميلي، نحت، مع إنها ماشاء الله ما كانت تحتاج، ولكن أكيد إن شاء الله بس تتعافى راح تطل عليكم الجميلة بدور).

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وعرفت صديقة بدور عن نفسها قائلة: (بالنسبة لمين أنا، فأنا صديقتها سارة الغامدي، وأكيد بكون معها هذه الفترة حبيبة قلبي).

وقالت بدور لمتابعيها في مقطع فيديو قبل دخولها لغرفة العمليات إنها سوف تعود بعد أسبوع أو أسبوعين، مطالبةً إياهم بعدم حسد أحد.

(أخاف من الحسد)

وتابعت: (لا أحد يحسد أحد سواء كان الشخص ناجح أو فرض نفسه، يقول له ما شاء الله عليه، لأني أخاف من الحسد، وبدل من إنشغالي بالناس أنشغل بنفسي).

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وقبل أيام، أثارت بدور البراهيم موجة جدل واسعة بسبب تصريحاتها عن الحجاب والأغاني والموسيقى، والرقص، ومواطنتها مشهورة السوشيال ميديا هند القحطاني.

وقالت بدور أثناء لقاءها مع الإعلامي اللبناني علي العجمي إنها من محبي ومتابعي هند القحطاني، مضيفة: (كلنا نحب هند القحطاني برقصها وبرمها وكل شيء فيها.. وأنا كنت أتابعها في حسابي الخاص.. ومرة نصحتها نصيحة لشيء معين وما كررته للأمانة).

بدور ترقص لأزواجها

وحول استغلال القحطاني استقرارها في أمريكا لتقديم محتوى راقص على السوشيال ميديا، أكدت البراهيم أن من يريد تقديم محتوى راقص، يستطيع تقديمه في السعودية أيضاً، ولاعلاقة بين إقامة هند في أمريكا وبين محتواها.

وحين وجه لها علي العجمي سؤالاً حول حبها للرقص، وإن كانت ترقص لأزواجها السابقين، أجابت بدور: (أحب الرقص وبرقص خليجي.. وإلا أرقص لأزواجي.. أنا كنت أرقص لهم وأدلعهم وأطبخ لهم).

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وحول الحجاب ورأيها في الاستماع إلى الأغاني والموسيقى، قالت بدور: (الحجاب واجب واللي أسويه أنا كله حرام.. أنا مسلمة وأعرف.. الناس كلها مليانة ذنوب ومعاصي.. منهم من يسمع أغاني والأغاني والموسيقى حرام والاختلاط فيها حرام).

ورفضت بدور البراهيم الإجابة على سؤال حول (النقاب) قائلة: (إيش فيك يا علي أنا ماني مفتية يا علي.. جايبني هنا شيخة.. أنا ماني شيخة والله).

هذا وقد فاجأت بدور البراهيم متابعيها، بارتداء الزي التقليدي الخاص بنساء سلطنة عُمان قبل أسابيع.

ونشرت بدور البراهيم مجموعة صور لها عبر (سناب شات)، استعرضت خلالها الزي العماني التقليدي، فارتدت (الدشداشة أو الكندورة)، باللون الأحمر الغامق.

واستكملت البراهيم الأجزاء الأخرى من الزي، فارتدت غطاء الرأس (الليسو أو الفتقة)، باللون الأخضر، وأضافت الحلي الفضية ليكون الزي العماني على أكمل وجه.

رحلة سياحية إلى عُمان

وتوجَّهت بدور إلى سلطنة عمان في رحلة سياحية ووجهت عدة نصائح لأطفالها قبل السفر، حيث قالت في فيديو عبر حسابها في (سناب شات): (أول شيء أريد منكم طلب خاص، ورجاء خاص منكم، إذا تشاجرتوا مع بعض أثناء غيابي ما أحد يرسل لي ماما حصل مشاجرة أو غيره).

وتابعت طلباتها الغريبة: (ما أحد يرسل لي ماما افتقدك، لأن تلك العبارة تؤنب ضميري، ولديكم كل التحويلات، ولا أريد عندما أغادر أحد يقول لي ماما حوليلي كذا، ما أريد أن أنشغل وأنا هناك).

وأشادت بدور البراهيم بجمال عُمان وهدوءها قائلة: (الله على عمان وجمال عمان، هذه من أكثر البلاد رقي وهدوء، وأنا أحبها كثيراً بسبب هذا الهدوء، وفن التعامل والثقافة).

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واستعرضت البراهيم صورة غرفتها بالفندق وفخامتها، مضيفة: (أنا أتيت هنا للسياحة وإذا أبغى الهدوء والراحة النفسية أذهب إلى عمان، وهذه ثاني مرة أزورها وليست آخر مرة بإذن الله).

بدور البراهيم: ممنوع أولادي يظهروا

وكشفت بدور البراهيم سبب عدم ظهور أبنائها على السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها لا ترغب في استغلال أبنائها مثل بعض المشاهير.

وأشارت البراهيم إلى أن أطفالها يرغبون في التواجد على مواقع التواصل الاجتماعي لكنها لا ترغب في ذلك تجنباً لتعرضهم للمواقف التي تتعرض لها من المتابعين والتعليقات.

وقالت عن ذلك: (هما يحبون كثير لكن أنا لا أريد ان يتعرضوا لهذه المواقف كفاية أمهم أكيد أنا لا اسمح لهم ولا أرضى بس إذا هما يبغوا لا حول ولا قوة).

وتابعت خبيرة التجميل السعودية: (أنا ما اني مستغلة موضوع عيالي أو شهرة عيالي ولا أحد من أفراد عائلتي فيه ناس ما بقى إلا السواق والخدامة أن يشهروه).

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