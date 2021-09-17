هيفاء وهبي “تقتل” جمهورها بفستان زهري (شاهد)

أذهلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها، بأحدث جلسة تصوير لها، ظهرت فيها بفستان زهري اللون، قصير، وعلّقت بعبارة “it’s Show time!” – “إنه وقت العرض”.

وعلّق بعض متابعي هيفاء وهبي معجبين باطلالتها الاخيرة، وقال احدهم: “انتِ دائماً تفاجئيننا”، بينما قال آخر: ” كتير هالقدّ”، وكتب ثالث تعليقاً: ” ما شاءالله جمالك يقتل”.

سعر فستان هيفاء وهبي

وقبل ايام، فاجأت إحدى الصفحات التجارية، متابعيها بالكشف عن سعر فستان الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والذي ارتدته قبل أيام واستعرضت أنوثتها خلاله.

وكشفت الصفحة المتخصصة بأزياء هيفاء وهبي أن الفستان الأحمر الضيق، وعاري الظهر بشكل صارخ، مع فتحات جانبية تكشف ساقيها، لا يتجاوز سعره الـ34 دولار أمريكي، وهو من ماركة shein.

View this post on Instagram A post shared by Haifa Wehbe Fashion هيفاء وهبي (@haifawehbefashion)

وهو ما أثار دهشة الفتيات اللواتي اعتقدن أنه لا يمكنهن الحصول على فستان مشابه، قبل أن يكتشفوا أن سعره في متناول أيديهن.

كما أشارت الصفحة إلى أن وشاح التايجر الذي استكملت هيفاء إطلالتها به، من تصميم الإيطالي (روبرتو كافالي).

أما حقيبة هيفاء، فهي من دار كريستيان ديور للأزياء، والحذاء من aquazzura، والمجوهرات من شركة كارتييه الفرنسية العالمية. ووصف الجمهور الفستان بالعاري، وتساءلوا (أين الفستان أصلاً)، مشبهينه بقميص النوم، وأكدوا أن هذا الطبيعي لدى الفنانة اللبنانية.

هيفاء وهبي و حمو بيكا

في شأن آخر، تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق ردّة فعل الفنانة هيفاء وهبي، حينما شاهدت مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، بين الجمهور خلال حفلها الأخير في العلمين الجديدة بمصر .

وتُشاهد هيفاء وهبي في الفيديو وهي توجه التحية لحمو بيكا، قائلة: “محدش يزعل حمو بيكا حبيبي أنا بشوف معظم فيديوهات انتم اللي بتستفزوه”.

وقبيل مصافحتها له سألته قائلة: “انت اتطعمت” ليرد بيكا عليها قائلا: “أيوه يا نجمة”.

#عرب_وود | هيفاء وهبي ترحب بـ حمو بيكا في حفلها أمس بالعلمين الجديدة. pic.twitter.com/6fl9UX0DJC — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) August 27, 2021

وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أشعلت الأجواء في حفل فني أحيته في مدينة العلمين الجديدة بمصر. وظهرت هيفاء بإطلالةٍ جريئة ارتدت خلالها شورت وتي شيرت يكشف مفاتنها.

وقدّمت هيفاء وهبي مجموعةً من أغانيها وتراقصت على أنغامها مع الجمهور، فيما شهد الحفل حضور بعض المشاهير مثل حمو بيكا، بوسى شلبي، اكرم حسني ومحمد ثروت.

وفي البداية لبّت الراقصة جوهرة طلب الجمهور بالصعود لخشبة المسرح وتقدم لهم وصلة علي أغنية “اخواتي”.

هيفاء وهبي بإطلالة جريئة في عيد ميلاد هالة سرحان

كما شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في الاحتفال بعيد ميلاد الإعلامية المصرية هالة سرحان الـ69، وسط عدد كبير من نجوم الفن.

ونشرت كل من الفنانة عبير صبري، والإعلامية بوسي شلبي، لقطات من الحفل الذي أقامته هالة سرحان، وظهرت خلاله هيفاء بهوت شورت أبيض، بينما كان النجوم يتراقصون على أغنيتها (توتة).

View this post on Instagram A post shared by بوسي شلبي (@boosy17)

ومن أبرز الحضور، كانت المخرجة إيناس الدغيدي، والفنان هاني رمزي والفنانة إلهام شاهين، بينما أعربت هالة سرحان عن سعادتها بعدما تفاجأت بأعز أصدقائها من الوسط الفني احتفالا بعيد ميلادها، ونشرت صورة جماعية لكل من هنأها بعيد ميلادها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

وعلقت هالة على الصورة: (اللمة تحلى وأحلى بالأصدقاء الرائعين هاني ومني وإلهام شاهين وهيفاء وهبي وأيمن وزوجته عبير صبري وإبناس الدغيدي وجيجي ودودو حسني والدينامو بوسي شلبي المعطاءة التي تصنع البهجة، بحبكم كلكم وأشكركم عن ليلة وسهرة جميلة لن أنساها ابدا).

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وما لفت أنظار الجمهور، أن هيفاء وهبي تبدو أصغر سناً بين النجمات المتواجدات، على الرغم من تقاربهم فعلياً في العُمر، بينما انتقد آخرون ظهور هيفاء بهذا الشكل الجريء، والمظهر الشاب، مرجعين الأمر لعمليات التجميل.

وجاء في التعليقات: (تقريبا هيفاء في نفس عمر هالة والهام شاهين شوفو لكن الفرق بيناتهم، عجايز بس). وكتب آخر: (هيفا كانها تمثال شمع من العمليات حركتها جدا بطيئه ووجهها نفس التعابير ماتتغير). ووافقه آخر الرأي وكتب: (هو عواجيز مصر كلهم هنا مع الطانط بوسي والتيتا هيفا !؟).

ووجه آخر كلامه لهيفاء منتقداً ملابسها بطريقة غير مباشرة: (يافنانه لبستي الشيميز ونسيتي البنطلون).

إجبار هيفاء على ارتداء بنطلون!

وكانت الفنانة اللبنانية قد أجبرت على ارتداء بنطلون بدلاً من (الهوت الشورت) الذي كانت ترتديه بحفلها في إحدى القرى في الساحل الشمالي، وذلك أثناء تسجيلها لقاء مع التلفزيون المصري الرسمي الذي يفرض على ضيوفه الالتزام بمعايير ارتداء الثياب.

وكان قد تم الاتفاق مع منظمي حفل هيفاء، في مدينة العلمين، على تسجيل لقاء معها لبرنامج (صباح الخير يا مصر) وتمت الموافقة، خاصة أن وهبي لم تظهر على التليفزيون المصري منذ عام 2014.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد كان هناك اقتراح أن تركز الكاميرا على الجزء الأعلى فقط من جسد هيفاء وهبي حتى لا يظهر الشورت، ولكن بعد مناقشات تم الاستقرار على أن ترتدي بنطلوناً، ولم تمانع مؤكدة احترامها لضوابط وقوانين التليفزيون المصري.

وقال مصدر بالتلفزيون المصري إن هيفاء ظهرت خلال الحفل بهوت شورت ولكن المخرج أجبرها أثناء اللقاء التليفزيوني على ارتداء بنطلون.

وتابع المصدر: (لأنه ممنوع أن تطل على المشاهدين بالتليفزيون المصري مرتدية هوت شورت، ما جعلها تذهب إلى غرفتها لكي ترتدي بنطلون، وبالفعل ذهبت إلى غرفتها وارتدت سروالا أسود اللون).

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